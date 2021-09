C on l'arrivo dell'autunno, eccoci entrare in una nuova fase dell'anno che sarà tutta da dedicare alle proprie passioni. Ecco le previsioni per il mese di ottobre di Vincenzo Laganà

Il Sole dopo dodici mesi torna a trovare il segno della Bilancia per festeggiare un compleanno davvero speciale. Un mélange di emozioni arricchirà il cielo attraverso il sostengo di Marte e di Mercurio che portano alla luce la voglia di fare e di vivere appieno la vita. Questa posizione planetaria assume una forza speciale e il grande trigono con i segni d’aria indica una fase positiva per l’economia e per il lavoro. Tutti i settori beneficeranno della presenza di Sole, Mercurio e Marte nel segno della Bilancia: una vera e propria forza planetaria che dona successo, fortuna e felicità ma soprattutto libertà d’azione.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Nonostante la tensione planetaria nei confronti del vostro segno, avvertite comunque una ripresa. La sola nota negativa resta l’instabilità che continuate a vivere nei confronti della professione. Non è facile avere a che fare con persone instabili, tantomeno relazionarvi con chi vive alla giornata. Siate più centrati e tutto tornerà come prima. Non accettare le provocazioni; nelle prossime settimane avverrà una vera e propria ripresa in tutti i campi. Prestare attenzione alla salute, soprattutto alle intolleranze alimentari. Mese adatto per cambiare look.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Ottobre è un mese magico; il cielo vi porta a vivere nuove sensazioni, nuove opportunità professionali, un nuovo amore. Tutto dipende dalle situazioni che state vivendo. La cosa certa è che il cielo vi sostiene caratterizzando positivamente il vostro percorso. Il fatto di vivere un successo dopo l’altro vi porta a cambiare spesso idea sul da farsi. Ogni situazioni verrà enfatizzata e vissuta in tutte le sue sfaccettature. Di solito siete caratterizzati dalla sedentarietà, in realtà Urano nel segno ha l’effetto contrario rendendovi anticonformisti. Settimane importanti per decidere il vostro futuro lavorativo, economico, amoroso e personale.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



In questo periodo frenetico non riuscite ad essere centrati. Le emozioni si accavallano sempre di più; dal lato professionale arrivano moltissime opportunità, in amore c’è una continua evoluzione, mentre nelle amicizie sembra essere arrivato uno tsunami. Un mélange di emozioni che fa di voi i più intraprendenti dello zodiaco. Novità assolute nei sentimenti: un amore nuovo per alcuni, un colpo di fulmine per altri. Nella professione nuove responsabilità e nel denaro il recupero di un vecchio credito. Siate cauti a praticare sport, Marte potrebbe farvi un sgambetto: attenzione alle slogature e ai piccoli incidenti.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Venere vi sostiene ancora per qualche giorno; approfittate della sua presenza per rinnovare i sentimenti e per dare un tocco nuovo al vostro rapporto di coppia. Non esitate a chiarire vecchie situazioni nel campo amicale, professionale o personale. Mese positivo dove l’intraprendenza potrebbe essere la protagonista; non una cosa facile per un segno come il vostro che ama la tranquillità. Agite per raggiungere nuovi successi, siete in un momento prezioso dove la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Dal lato fisico prestate attenzione allo stomaco e alla vista.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Un altro mese difficile dove vi sembrerà tutto al rallentatore. Nonostante le difficoltà da superare, la nota positiva è che finalmente il cielo si sta alleggerendo. Nelle prossime settimane indirizzate tutte le vostre forze al raggiungimento di una questione che vi sta a cuore. Per alcuni nati si tratta di ricomporre un rapporto amoroso, per altri, invece, sarà la professione a essere in rilievo. Non si esclude una situazione finanziaria da sostenere; un mix di situazioni che spesso fanno venire il cattivo umore. Ricordate che siete i più resistenti dello Zodiaco, tutto tornerà come prima.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Se non fosse per Nettuno tutto andrebbe liscio come l’olio. La sua influenza caratterizza attraverso una instabilità che vi rende nervosi e insicuri. In realtà, nelle prossime settimane potreste recuperare il tempo perso. Non importa in che campo dovete lavorare di più; sappiate che sono giorni positivi dove il successo dipende molto da quanto vi applicate nelle questioni che vi stanno più a cuore. Bene l’amore e la passione. Anche la salute vi sostiene; cambiate look e intraprendete una nuova attività sportiva. Viaggio di piacere in vista.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Buon Compleanno! Siete baciati dalla fortuna, il Sole dopo dodici mesi torna a trovarvi indicando l’inizio di un periodo estremamente favorevole. Marte vi spinge a ricercare il successo; Saturno vi dona gli strumenti giusti per concretizzare ciò che desiderate e Giove indica la strada giusta da percorrere. Tutti i settori della vita sono stimolati positivamente. Se cercate l’amore è in arrivo un colpo di fulmine, nella professione siete sul podio e, per l’economia, sono in arrivo moltissime opportunità davvero inaspettate. Ottimo periodo per la salute dove il vostro elisir di giovinezza farà invidia a molti.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Agite con cautela nelle questioni private. Sono settimane instabili; Saturno potrebbe mettervi alla prova, soprattuto nei confronti della professione. In amore c’è ancora Venere che sostiene piacevolmente il rapporto amoroso, e infatti la passione e l’eros sono ai massimi livelli. Non sono settimane adatte a cambiare lavoro, tantomeno per intraprendere nuovi impegni economici. Agite con cautela con i documenti, in particolar modo nella stipula di un contratto. Meglio rimandare in altra data gli impegni a lungo termine. Salute cagionevole a causa di alcune intolleranze alimentari. Praticare sport per scaricare il surplus emotivo.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



È tempo di programmare una nuova progettualità. Nelle prossime settimane agite nella professione, un nuovo progetto potrebbe portare nuovi vantaggi. L’intraprendenza è la parola d’ordine, non siate sedentari altrimenti rischiate di perdere del tempo prezioso. In amore una novità potrebbe dare un tocco nuovo al rapporto; per alcuni nati una casa nuova, per altri la convivenza, oppure un cambio di residenza legato alla professione. Bene la salute: praticate sport e prestate attenzione al cibo.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



L’ammasso planetario nel segno della Bilancia non aiuta la vostra professione. Nelle prossime settimane potreste essere spinti a prendere decisioni importanti. Prestate attenzione: non è il periodo giusto per comprare o vendere casa, tantomeno cambiare attività lavorativa. Non agite d’impeto, il cielo potrebbe mettervi davanti ad uno sgambetto. In amore c’è una vera e propria tensione con il partner a causa di un ritardo legato ad una casa. La tensione non mancherà, tantomeno il cattivo umore; il consiglio delle stelle è fare lunghe camminate all’aria aperta. Rimandate in altra data eventuali impegni improntanti.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Un cielo strepitoso, siete molto fortunati e, soprattutto, siete sul podio. Ottobre è il mese della riscossa, in particolar modo se siete alla ricerca di nuove opportunità professionali. Un incremento economico in arrivo e, per alcuni nati, una liquidazione, un prepensionamento, un’eredità. Marte vi spinge ad eccedere nelle situazioni, meglio correre ai ripari praticando sport e scaricando il surplus energetico. In amore vivrete un aumento dell’eros e un colpo di fulmine se cercate l’amore. Bene le amicizie e gli incontri occasionali. Denaro e fortuna in arrivo.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



La presenza di Venere vi dà la possibilità di vivere al meglio il rapporto di coppia. Per alcuni nati sono state settimane difficili, soprattuto se siete in coppia da tempo il rapporto amoroso ha vissuto molti alti e bassi. Nelle prossime settimane siate più presenti per recuperare l’amore e la passione. Nel lavoro le questioni economiche subiranno alcuni alti e bassi; meglio prestare attenzione alle spese pazze. Novità per una casa, soprattutto a causa di legami familiari che possono portare alla luce una vecchia situazione. Non si esclude un aumento dell’insicurezza, ma niente paura: praticate sport, fate lunghe camminate, fate meditazione in modo da poter calmare la mente e rallentare i pensieri.