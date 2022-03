Oroscopo del mese di aprile 2022: fortuna per i segni d’Aria

I l mese che si apre porterà grande energia e il desiderio di far entrare nuovi stimoli nella propria vita. Ecco le previsioni segno per segno di Vincenzo Laganà

Il tempo vola e aprile è alle porte con tante novità. Per tutti i segni, nelle prossime settimane i mutamenti più salienti riguardano l'amore, la famiglia e la natura. L'ingresso del Sole nel Toro, oltre a far vivere un compleanno speciale ai nati del segno, tende a riportare l'attenzione verso il benessere fisico, la collaborazione in famiglia e le riconciliazioni legate alla sfera familiare.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Questo mese si divide in due, e l'arrivo del Sole nel segno del Toro sposta l'attenzione lontano da voi. Sono settimane utili per completare eventuali situazioni lasciate insolute. È il lavoro a richiedere maggiore impegno: serve più intraprendenza per raggiungere gli obiettivi desiderati. Maggiore sforzo vi verrà richiesto anche nel settore economico, dove le novità possono farvi perdere la stabilità raggiunta. Agite con cautela nel rapporto amoroso e difendete di più il privato per evitare discussioni inutili.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



È in arrivo il vostro compleanno: il Sole, dopo dodici mesi, torna a trovarvi portando alla luce una spinta importante nella quotidianità e nella vita in generale. Sappiate cogliere l'influenza positiva degli astri, sono settimane estremamente importanti per decollare con un progetto, per investire denaro o avviare nuove situazioni. Un mix di impegni nuovi vi porta a vivere un periodo estremamente positivo fatto di successo e di ricchezza. L'amore viene vissuto attraverso incontri nuovi oppure progetti legati al futuro della coppia.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Siete in procinto di vivere situazioni nuove legate alla professione. Meglio non farvi trovare impreparati. Nelle prossime settimane potreste superare un esame, applicarvi allo studio di una lingua straniera, fare un corso di aggiornamento, avviare un cambiamento professionale tanto atteso. Mettete sul campo le vostre capacità, applicatevi per raggiungere gli obiettivi desiderati, qualunque essi siano. La fortuna non tarderà ad arrivare, il successo che desiderate da tempo è vostro. In amore serve maggiore attenzione al partner e più presenza in famiglia, in particolar modo quella di origine.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Continua per voi un periodo positivo, l'influenza degli astri vi aiuta a definire la vostra posizione. In amore, per esempio, siate più comprensivi e più amorevoli, due caratteristiche che possono fare la differenza, soprattutto per le coppie giovani dove serve ancora un collaudo e una capacità di resistenza ai problemi. È il mese giusto per raccogliere i frutti desiderati, per realizzare un progetto di vecchia data, per conquistare un successo professionale tanto atteso. Siate attenti ai segni dal cielo, i sogni sono destinati a realizzarsi.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Mentre attendete di essere elogiati per il vostro successo, aprile appare instabile. L'instabilità di cui parliamo riguarda la vostra incapacità di resistere ai cambiamenti e alle forzature. Saturno è dalla vostra parte, la sola nota negativa è che poche volte vi sentite liberi di pensare e agire. Resistere ai cambiamenti in maniera incondizionata porterà alla luce il vostro successo. Aprile è un mese legato ai sacrifici, fatto di soluzioni e difficoltà. Dopo un duro lavoro, il successo è assicurato. Il partner vivrà un momento difficile, meglio correre ai ripari con una sorpresa.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



L'arrivo del Sole nel segno amico del Toro vi garantisce un periodo estremamente positivo e ricco di novità. Sappiate cogliere l'influenza positiva degli astri per realizzare i vostri sogni. Sono settimane utili per cambiare e rinnovare una questione professionale, agite nel lavoro evidenziando le vostre vere capacità professionali. Non si esclude una residenza nuova, l'arrivo di un amore e il consolidamento di un rapporto affettivo. Successo nel denaro e ottima forma psicofisica.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Il Sole si allontana dal vostro segno: negli ultimi tempi la sua influenza vi ha reso le cose un po' difficili. Nelle prossime settimane è in arrivo una netta ripresa in tutti i campi. Sappiate cogliere l'influenza positiva del cielo per cambiare lavoro, modificare una vecchia abitudine trasformandola in nuove opportunità professionali, cambiare casa, arredare una stanza, comprare una macchina, vivere un amore nuovo. Tutte indicazioni utili per trovare uno spazio positivo che possa darvi l'input giusto nella ripresa dopo un periodo di letargo.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



La difficoltà maggiore è resistere ai cambiamenti indesiderati. Venere e Marte arrivano per darvi stimoli nuovi, inducendo al cambiamento, in amore e nella professione. A causa del Sole che si contrappone al vostro segno, ogni situazione nuova in arrivo rischia di farsi desiderare. Non è un periodo facile per vivere nuove opportunità tantomeno per prendere decisioni a lungo termine. Meglio rimandare in altra data eventuali prese di posizione, soprattutto dal lato economico. Aprile è il mese degli stimoli e delle indecisioni. Passione per i più giovani. Giorni fortunati: 15-16-30 aprile.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Il cielo tenderà a cambiare a causa del Sole che esce dai vostri gradi. L'influenza maggiore arriva nel campo professionale, dove le novità possono dare una svolta positiva alla vostra posizione sociale. Sono i primi quindici giorni del mese a farsi sentire in maniera positiva, l'economia infatti gode di ottima salute. Nelle prossime settimane trattate una situazione che vi sta a cuore la riuscita sarà assicurata. In amore la motivazione maggiore toccherà la famiglia e i figli dove non si esclude un impegno maggiore da parte vostra per sostenere uno dei componenti. Applicatevi un po' di più nello sport e fate una dieta alimentare per disintossicare il vostro intestino.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Sono giorni importanti per disintossicare il vostro fisico. Il fumo, l'alcol, dormire male e una cattiva alimentazione sono tutte caratteristiche negative che possono causare un vero e proprio calo fisico. Aprile è il mese giusto per correre ai ripari e applicarvi attraverso una maggiore attenzione al vostro fisico. Lo sport regola le funzioni psicofisiche: non rimandate la cura del vostro corpo. Nella professione tenderanno a mancare la centratura e la concentrazione. Niente paura: tutto andrà per il meglio dopo la Pasqua, quando il Sole arriva a sostenere la vostra vita; nel frattempo occupatevi del vostro look.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Aprile può essere utile per mettere sul campo un cambio immobiliare: non si esclude una compravendita oppure una residenza nuova. State vivendo un periodo estremamente positivo ricco di stimoli che indicano la strada giusta da percorrere. Il tutto grazie a Saturno che vi guida attraverso una maggiore responsabilità. Sappiate cogliere i segni del destino e lasciate che qualcuno si occupi di voi: soltanto così raggiungerete il traguardo desiderato. In amore serve più passione e meno narcisismo.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Il vostro periodo fortunato continua. Nelle prossime settimane farete fatica a tenere a bada tutte le novità. Da un lato troviamo l'amore che ha bisogno di maggiori stimoli e maggiore passione, dall'altro lato, invece, è il lavoro a portarvi sul podio. Sono giorni importantissimi per tracciare il vostro futuro professionale, economico e sentimentale. Mese straordinario per superare un concorso, un esame, una qualifica o l'apprendimento di una lingua straniera. Giorni fortunati: 14-15-30 aprile.