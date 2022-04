Oroscopo del mese di maggio 2022: successo per i Segni di Fuoco

U n mese di grande rinnovamento astrale che stimolerà tanti Segni dello Zodiaco a migliorarsi e ad abbracciare il cambiamento. Ecco le previsioni segno per segno di Vincenzo Laganà

La nota positiva è che lo Zodiaco si prepara a vivere un influsso astrale che dona la possibilità di superare gli ultimi ostacoli. Nel Cielo troviamo l’arrivo del pianeta Giove che dopo dodici anni torna a far visita al Segno dell’Ariete. Questo aspetto planetario indica un successo per tutti i Segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), e concretezza per Pesci e Toro. Le difficoltà maggiori, invece, sono rivolte ai Segni del Cancro, Bilancia e Capricorno con ritardi d’ogni genere. Giove indica la strada giusta da percorrere e l’opportunità di vivere appieno la vita.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Sono settimane importanti per prendere decisioni a lungo termine. L’11 maggio è per voi un giorno molto favorevole, è l’inizio di un nuovo ciclo che porta alla luce un successo dopo l’altro. Siete il segno più fortunato dello Zodiaco: viaggerete con un jolly in tasca da utilizzare per realizzare i vostri sogni. Per alcuni nati ci sarà l’acquisto della prima casa, per altri un amore nuovo, l’arrivo di un figlio, la laurea, una compravendita, la realizzazione di un progetto tanto atteso. Dal lato fisico potreste raggiungere un equilibrio che mancava da tempo.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Ottimi risultati professionali: la presenza del Sole e di Mercurio vi posiziona sul podio in ogni campo. Siate meno insicuri: l’influenza di Mercurio vi farà prendere decisioni importanti ricche, soprattutto, di positività e di successo. Nel lavoro le collaborazioni sono molto gratificanti, anche un superiore potrebbe elogiarvi per il lavoro svolto. Giorni fortunati: 11 e 12 maggio.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Presto arriverà il Sole a donarvi la possibilità di riscattare il maltolto. Sono settimane utili per rinnovare la vostra vita, in particolar modo per recuperare un rapporto amoroso che da tempo appare statico. Applicatevi un pò di più nei corteggiamenti con il partner, siate più disponibili e meno frettolosi. Organizzate un viaggio di piacere, fate una sorpresa alla persona che amate. Saturno chiede maggiore attenzione ai denti e all’intestino: una sana dieta alimentare potrebbe essere utile per disintossicare il vostro intestino.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



La presenza di alcuni pianeti nel segno amico dei Pesci rende questo periodo meno stressante e meno impegnativo. Sappiate equilibrare lavoro e privato per evitare discussioni inutili nelle relazioni professionali. Nei primi giorni del mese potreste ritrovarvi coinvolti in situazioni non vostre, la famiglia porta alla luce vecchie questioni. L’economia potrebbe subire alti e bassi, meglio rimandare in altra data eventuali investimenti o fuoriuscite di denaro. Giorni fortunati: 15 e 16 maggio.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



L’arrivo del pianeta Giove mette fine a un periodo impegnativo fatto di restrizioni e negazioni. In arrivo un successo inaspettato nel lavoro, finalmente vedrete la ripresa economica tanto attesa. Nuove collaborazioni professionali e nuove opportunità che arrivano fuori dalla vostra città di residenza. Siate più presenti in amore. Nuove opportunità amorose anche extraconiugali. Passione per i più giovani in cerca di avventura. Salute al top.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Sole e Urano sono i vostri alleati. Nelle prossime settimane potreste raggiungere il podio nel lavoro con una gratifica, un diploma, la laurea, un'entrata economica, tutte situazioni positive che faranno parte della vostra quotidianità. Se cercate casa, è in arrivo la casa dei vostri sogni, se invece cercate l’amore, preparatevi a vivere un sogno ad occhi aperti. Settimane positive per la stipula di un contratto lavorativo, per una compravendita o per una convivenza. Cambiate look, il colore più adatto alla vostra immagine è l’arancione.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Non è il mese giusto per cambiare lavoro, tantomeno per investire denaro: tenete a bada l’economia. Giove arriva in netta opposizione per dare una sterzata nelle questioni lasciate insolute. Verrete catapultati nel cambiamento, una forzatura che non lascia lo spazio giusto per utilizzare al meglio la razionalità. Vanno esclusi i colpi di testa e le questioni di vecchia data. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti in famiglia e nel lavoro. Prendetevi un momento sabbatico per non cadere in questioni difficili.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



La presenza di alcuni pianeti nel segno amico dei Pesci vi regala un periodo estremamente positivo e ricco di novità. Amanti del gusto e del bello, non si esclude l’arrivo di una casa nuova oppure di un'automobile tanto attesa. Per alcuni nati lo sport agonistico regala molti successi. Siate più presenti in famiglia: l’amore per le persone care è molto più importante del successo professionale. Giorni fortunati: 22 e 23 maggio. Rinnovate il look, fate un viaggio di piacere, coltivate di più un hobby.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Giove arriva a donarvi un pò di tregua dopo un periodo estremamente difficile. Il suo influsso apre un ciclo nuovo fatto di novità assolute. Siate più intraprendenti e meno sedentari, applicatevi di più nel lavoro, organizzate un evento, una festa, concludete tutto ciò che ha bisogno di trovare una soluzione. Settimane decisamente proficue dal punto di vista finanziario. Bene le contrattazioni d’affari e le collaborazioni. Rinnovate il vostro guardaroba, l’azzurro è il colore portafortuna.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Settimane decisamente altalenanti. L’influenza di Giove si esprime attraverso alcuni ritardi economici. Niente paura, è tutto sotto controllo: il sostegno dei pianeti porta alla luce cambiamenti importanti. Siate più pazienti, le collaborazioni professionali possono risentire di un calo d’umore e in famiglia c’è la tendenza a essere sulle difensive, tutti atteggiamenti che vi danneggiano. Recuperate il tempo perso nel campo dello sport: applicatevi di più nei confronti del vostro fisico. Giorni sottotono: 14 e 15 maggio.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



State per vivere un mix intenso di emozioni: il Cielo parla di successi in amore e nella professione. Saturno, il vostro maestro guida, vi rende più responsabili, più maturi e meno altalenanti. La maturità di cui si parla riguarda il successo raggiunto nel lavoro e nel privato. Per alcuni nati sono in arrivo novità assolute legate a una casa, a una città nuova e nei casi più importanti a un figlio. Mettete da parte la pigrizia: date un tocco nuovo alla vostra immagine, tingete i capelli di un colore eccentrico, colorate le vostre giornate attraverso input nuovi e anticonformisti.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Siete baciati dalla fortuna: nelle prossime settimane sono arrivo delle novità economiche e finanziarie. Un successo inaspettato nella professione, un talento nuovo, un cambio professionale: siete caratterizzati da novità assolute che faranno la differenza nella vostra vita lavorativa e sociale. Un successo che vi rende davvero felici. Sono settimane importanti per fare dei cambiamenti all’interno del contesto lavorativo oppure amoroso. Podio in tutti i settori della vita.