Oroscopo del mese di novembre 2021: successo per i segni d’Acqua

I nizia un nuovo mese e con lui una nuova fase di rinnovamento e positività. Ecco le previsioni per il mese di novembre di Vincenzo Laganà

Sarà un mese speciale, soprattutto per il segno dello Scorpione. Ogni volta che il Sole torna a trovare un segno si accendono i motori e si avvia un periodo di rinnovamento: un capovolgimento da una situazione di passività a una di positività. Per tutti i segni, ma in particolar modo per i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), è l’inizio di un periodo estremamente favorevole. In generale si avranno novità assolute nel campo lavorativo. Marte, invece, anch’esso nel segno dello Scorpione, aumenta passione ed eros. Un mese dedicato al denaro, alle contrattazioni d’affari e alle nuove opportunità professionali.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Inizia per voi un periodo fatto di novità assolute e nuove opportunità. Il cielo vi sostiene e Marte e Mercurio sono in buon aspetto planetario. Netta ripresa nella professione e nuove opportunità professionali. Le collaborazioni sono molto positive e tutto l’entourage lavorativo gode di ottima salute. Nelle prossime settimane potreste mettere sul campo una progettualità tanto desiderata raggiungendo ottimi risultati. Bene la salute, soprattutto ottimo self-control emotivo. In amore siate più passionali; Venere è dalla vostra parte.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



L’arrivo di Marte potrebbe rendere questo periodo autunnale un pò nervoso. Niente paura, la sua influenza verrà canalizzata attraverso una maggiore presenza nel lavoro e negli impegni del quotidiano. Siate più vigili nelle contrattazioni d’affari e nelle collaborazioni professionali. Non è il periodo giusto per investire denaro o per cambiare lavoro. Sono giorni utili per rivedere la vostra salute, curandovi di più del vostro benessere psicofisico. Meglio correre ai ripari con una sana dieta alimentare, praticate sport, fate un controllo clinico, applicatevi con la meditazione, agite sul vostro fisico e impegnatevi esclusivamente per stare bene. Una notizia tanto attesa è in arrivo in famiglia.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Saturno e Giove restano ancora al vostro fianco, entrambi sono una guida molto positiva per le situazioni che vi riguardano da vicino. Saturno vi ha reso più maturi, più sicuri di voi stessi, Giove, invece, vi ha donato l’opportunità di mettere sul campo novità assolute. Un sostegno che difficilmente si ripropone in tempi brevi, ecco perché è utile realizzare il più possibile i vostri sogni. Siete baciati dalla fortuna, non vi sarà difficile notare come negli ultimi tempi le cose siano cambiate in meglio. Fortuna per una casa nuova, un lavoro nuovo o un amore tanto atteso.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Marte movimenta gli animi e il suo influsso vi rende estremamente positivi e intraprendenti. Mese eccellente per cambiare casa, rinnovare un lavoro, avviare una nuova attività professionale, cercare un amore nuovo. Siete sul podio: la presenza positiva del Sole e di Marte arricchisce la vostra quotidianità fatta di impegni importanti. Amori nuovi, passione per molti e flirt inaspettati. Denaro in arrivo attraverso una compravendita, una liquidazione o un prepensionamento. Superamento di un quiz, un concorso, un esame. Bene la salute.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



In questo mese c’è da fare nuovamente i conti con Saturno e Giove. Prestate attenzione all’alimentazione, potreste prendere qualche chilo di troppo. Meglio impegnarvi in una sana attività fisica e in una dieta alimentare personalizzata. Il fisico potrebbe risentire di un calo. In amore nessuna novità importante, soprattutto per le coppie giovani che sono in continua evoluzione. Mese molto sottotono, soprattutto dal punto di vista professionale ed economico. Rimandate in altra data eventuali chiarimenti con un socio o un collaboratore.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Mese estremamente altalenante con poche emozioni e poca voglia di fare. Nettuno mette lo zampino attraverso ritardi nel lavoro, con difficoltà di vario genere. Per fortuna è l’amore ad avere la meglio, grazie a Venere che arriva in vostro aiuto dal segno amico del Capricorno. Dal giorno 5 novembre, il suo sostengo si evince nel rapporto di coppia evidenziando una piccola fortuna e un successo inaspettato. Nelle prossime settimane occupatevi di più del vostro partner, mentre se cercate l’amore è il periodo giusto per trovare l’anima gemella, per vivere eros e passione, per scoprire un nuovo partner, per avventurarvi in un nuovo flirt. Cambiate look, praticate sport, perdete qualche chilo di troppo.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Novembre è il mese della resa dei conti, un periodo fatto di alti e bassi. Nonostante il periodo felice, non si esclude un ritardo nel lavoro e nelle collaborazioni professionali. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con un superiore. Non sono le settimane giuste per investire denaro, tantomeno per fare spese pazze. Siate più vigili nella salute: il rischio è di somatizzare a causa di un eccessivo stress. Siate cauti con le parole: potreste offendere qualcuno che in realtà vi sta a cuore.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



La presenza di Sole e Marte è una spinta maggiore per mettere in pratica una nuova progettualità. È il momento giusto per investire denaro, cambiare lavoro, rinnovare una casa. Sono settimane molto favorevoli, ricche di novità. In amore c’è un vero e propio colpo di fulmine, in particolar modo se cercate l’anima gemella. Eros e passione sul podio. Organizzate una gita fuori porta, fate una sorpresa al partner; un weekend in un centro benessere potrebbe essere la scelta giusta. Novità in famiglia, con una nascita o un matrimonio. Netta ripresa dopo una patologia.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Nelle prossime settimane potreste iniziare a fare un cambio importante che vi riguarda. Non importa in che direzione state andando, l’importante è applicarvi per raggiungere gli obiettivi desiderati. Una trasformazione è in atto: il cielo vi spinge a cercare nuove opportunità amorose, professionali, economiche. Siete uno dei segni più intraprendenti dello Zodiaco, ecco perché è meglio non rimandare in altra data eventuali investimenti. Investite sul vostro futuro: sono settimane molto favorevoli per riuscire a portare a casa fortuna e successo.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Venere nel segno è una benedizione. La sua influenza caratterizza positivamente la quotidianità, i rapporti amorosi, professionali e sociali. In queste settimane potreste recuperare il tempo perso, soprattutto, nel lavoro con una ripresa economica inaspettata. Ottimo periodo per investire denaro, concludere contrattazioni d’affari, comprare o vendere casa, avviare una nuova attività professionale. In amore, invece, avviene un vero e proprio colpo di fulmine, in particolar modo se cercate l’anima gemella. Bene la salute; con Venere al vostro fianco curate di più il vostro look.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Ancora il podio: novembre si caratterizza attraverso un successo dopo l’altro. Per alcuni nati ci sarà un cambio immobiliare. La fortuna è al vostro fianco, soprattutto se dovete superare un quiz, un esame, un concorso. È un periodo positivo per avviare una nuova attività professionale o cambiare mansione all’interno del vostro lavoro. Bene l’amore e la passione, in particolar modo per le coppie di vecchia data. Giorni favorevoli per la stipula di un contratto: 17-18 novembre. Se praticate sport agonistico il podio è tutto vostro.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Sole e Marte sono una manna dal cielo. La loro influenza astrale vi porta a mettere sul campo molte novità positive, ecco perché è importante non perdere di vista gli investimenti economici e le nuove opportunità professionali. Sono settimane intraprendenti, adatte a dare un tocco nuovo alla vostra vita. Se cercate l’amore non perdete tempo, se volete avviare una nuova attività professionale è il momento giusto per investire sul vostro futuro. Avanti tutta: il timone della vita è tutto vostro.