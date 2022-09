Oroscopo del mese di ottobre 2022: segni d’Aria ancora sul podio

O ttobre appare ricco di cambiamenti e di percorsi nuovi, con i segni d'Aria che continuano la loro strada verso il successo. Ecco le previsioni per il mese di ottobre del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona vita a tutti!

Anche l’autunno è arrivato: il cielo presenta nuove posizioni planetarie che portano alla luce novità assolute per tutto lo Zodiaco. I più avvantaggiati sono i Segni d’Aria come Gemelli, Bilancia e Acquario. Andranno bene tutte le attività legate alla moda, la comunicazione, il cibo, lo sport e lo spettacolo. L’arrivo dell’autunno spinge alla cura del proprio corpo con un cambio di look o attraverso una nuova attività fisica.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Ottobre appare un pò difficile: la presenza di più pianeti nel segno opposto della Bilancia crea molti rallentamenti nel lavoro e nella quotidianità. Meglio correre ai ripari attraverso una sana attività fisica; lo sport è lo strumento più adatto per scaricare il surplus emotivo. Un segno intraprendente come il vostro necessita di un supporto ogni volta che si trova davanti alle difficoltà. Marte dona forza e intraprendenza, ma spinge anche a misurare la propria resistenza con pochi risultati.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra



State per vivere un periodo estremamente favorevole fatto di novità assolute nel campo amoroso. Anche il lavoro appare fortunato. Sono settimane importanti per prendere decisioni a lungo termine; anche la professione potrebbe farvi toccare il cielo con un dito. Non dimenticate di Urano vostro alleato, che chiede continuamente cambiamenti repentini; la parola d’ordine è agire con prudenza, valutando ogni situazione in profondità. Bene la salute, ottimo periodo per cambiare look.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria



Lo stimolo a rinnovare ciò che vi piace arriva da Marte vostro amico e vostro protettore. Siete in continua evoluzione, l’amore vive momenti indimenticabili con una accentuata passione, il lavoro vi gratifica raggiungendo ottimi risultati e la famiglia non può fare a meno di voi: i sentimenti sono contraccambiati senza troppa fatica. Nelle questioni pratiche potreste esagerare, il rischio è di non riuscire a mantenere gli impegni presi. Documento o benestare in arrivo tra il 12-13 ottobre. Salute al top.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua



Sono settimane importanti per prendere decisioni a lungo termine, anche l’amore appare ricco di novità. Se state cercando casa non è il periodo giusto per pensare a un cambio immobiliare, in questi mesi meglio trovare soluzioni che possono rendere più efficace la professione e l’economia. Le questioni familiari vanno rimandate in altra data. L’amore e la passione sono sul podio, anche gli incontri occasionali possono fare il caso vostro. Ottimi risultati nella professione e l’economia. Attenzione a gola e raffreddore.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco



La presenza di Saturno rende le cose un pò difficili nonostante stiate vivendo un periodo positivo. Saturno, il pianeta delle difficoltà e dell’austerità, ha un influsso planetario non facile da gestire, soprattutto quando il cielo non sostiene il vostro segno. Un calo fisico potrebbe rendervi nervosi, meglio correre ai ripari controllando denti e ossa. Anche l’amore potrebbe risentire di un calo di passione. Siate più disponibili nei confronti della famiglia d’origine: un figlio potrebbe avere bisogno di voi, non negate il vostro sostegno.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra



Momento magico per la vostra vita. Questa è la stagione giusta per rivedere ogni singola situazione che vi sta a cuore. Dal lato personale non si esclude un input nuovo attraverso un incontro sentimentale, anche la passione appare ai massimi livelli. Siate più attenti al cibo, praticate sport, rivedete il vostro look. Nel lavoro, un superiore potrebbe caricarvi di responsabilità facendovi raggiungere ottimi successi. L’economia gode di ottima salute. Superamento di un esame o concorso. Giorno fortunato 17 ottobre.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria



Sarà un compleanno speciale grazie al Sole che dopo dodici mesi è tornato a trovarvi. Sono settimane importanti per realizzare i sogni, quelli che scaldano il cuore. Potete agire in tutti i settori della vita senza fatica, ogni singola situazione è protetta dagli Astri. Bene gli incontri occasionali, anche la passione vi regala momenti indimenticabili. Se, invece, siete in coppia da tempo, un viaggio potrebbe donarvi un momento indimenticabile con il partner. Ottimo periodo per rinnovare il vostro look. Salute al top.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua



L’autunno è un periodo impegnativo per un segno come il vostro, amante della sedentarietà: potreste ritrovarvi a dover vivere impegni importanti. Niente paura: una volta superati gli ostacoli non potrete fare a meno di essere estremamente felici e contenti. Sono in arrivo delle novità nel campo professionale ed economico, prestate attenzione a non essere frettolosi nelle scelte. Bene l’amore e gli incontri occasionali, la passione e l’amore sono sul podio. Sono settimane importanti per mettere in ordine il fisico, una sana prevenzione alimentare è d’obbligo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco



Iniziare il mese con numerosi impegni vi rende nervosi, instabili e di cattivo umore. Niente paura: il cielo si modifica in fretta posizionando i pianeti da negativi a positivi. Nelle prossime settimane potreste raggiungere un obiettivo tanto atteso, una compravendita, un cambio professionale o di residenza. Sono settimane importanti per prendere decisioni a lungo termine. La salute presente alcune novità legate all’alimentazione. Praticate sport.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra



Continua per voi il periodo favorevole. Siete sul podio: se siete nati nella terza decade del segno, Plutone vi mette a disposizione strumenti molto efficaci nel lavoro e nel privato. Preparatevi a vivere un momento indimenticabile in amore, la passione e gli incontri occasionali possono portarvi a toccare il cielo con un dito. L’economia gode di ottima salute e le collaborazioni professionali superano le vostre aspettative. Novità assolute nei giorni 21-22–23 ottobre. Molto bene la salute.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria



Ottobre resta in assoluto il mese dove avviene la raccolta dei frutti desiderati. Saranno settimane estremamente favorevoli per realizzare i sogni, per concretizzare un progetto, per vivere appieno un sentimento o una passione: ogni singola cosa che vi rappresenta è sostenuta dagli Astri. È il momento giusto per cambiare casa, investire denaro, cambiare professione, incrementare la vostra economia, cambiare look, rinnovare la vostra casa, il vostro guardaroba, comprare una macchina. Salto di qualità in ogni campo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua



Non si esclude un calo psicofisico che potrebbe rendervi nervosi. Un ritardo potrebbe cambiare i vostri piani, sopratutto nella professione dove la difficoltà più grande è sostenere una spesa imprevista. Per fortuna non si tratta di novità nelle uscite economiche, soltanto un maggiore sforzo per raggiungere un obiettivo già esistente. In amore potreste vivere un incontro occasionale, l’arrivo del Sole nel segno amico dello Scorpione apre strade nuove e, soprattutto, nuove conoscenze. Bene la salute.