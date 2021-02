P er la settimana di San Valentino, abbiamo chiesto al nostro astrologo Vincenzo Laganà di raccontarci come andrà l'amore per tutti i segni dello Zodiaco.

Questa settimana è da dedicare all’amore, alla passione e all’eros. Sarà Venere nel segno amico dell’Acquario a dare un tocco magico a San Valentino. Una posizione astrale difficile, perché la sua natura spinge all’eccesso, alla trasgressione, ai tradimenti e alle conquiste difficili. Un tono colorato che porta alla luce la voglia di uscire dagli schemi. I segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) avvertiranno maggiormente questa energia, una pulsione difficile da gestire tutta canalizzata nel campo “erotico-sentimentale”. Ecco perché per alcuni la difficoltà maggiore sarà vivere armoniosamente le prossime giornate, soprattutto nel giorno della festa degli innamorati. Un consiglio: fate come Platone quando, nel momento in cui ne sentiva la mancanza, attraeva a sé l'erotismo con la forza di una calamita.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Per un segno impulsivo come il tuo, l’amore è spesso un fuoco di paglia. Non mancheranno quindi l’indecisione e l’instabilità con il partner. Sono giorni frenetici in cui sarà difficile condividere ciò che provi e mettere in luce i tuoi veri sentimenti. Una festa dell’amore che troverà poche basi solide nei confronti della coppia. Per questo motivo, agisci con spontaneità senza mettere troppi paletti quando senti di fare dei passi avanti e dimostrare ciò che desideri. San Valentino non sarà un giorno fatato bensì una giornata in cui il rigore prenderà il sopravvento senza lasciare spazio alla condivisione; meglio cercare un luogo affine ai tuoi desideri per coinvolgere in maniera differente la relazione che stai vivendo.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Sei il segno più tradizionalista dello Zodiaco e quando ami cerchi la massima attenzione del partner. La presenza di Marte nel tuo segno non aiuta Venere, creando un vero e proprio contrasto tra azione e libertà, tra condivisione e voglia di scappare. Una Venere birichina che cercherà a tutti i costi di capovolgere tutto ciò che c’è di buono. Ci sono nuove intenzioni in arrivo: la settimana sarà intraprendente e con tanta voglia di cambiare e di modificare tutto ciò che di stabile è stato vissuto. Un'energia che può mettere in discussione il rapporto. Per alcuni, sabato e domenica la passione cancellerà i problemi del momento, mentre per altri, invece, un cambiamento sarà inevitabile.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Non ami in profondità: soltanto quando il trasporto è veramente presente ti affidi al partner. Questa caratteristica non sempre avvantaggia la tua posizione. La tua modalità di ragionare il rapporto invece di viverlo spesso ti fa perdere di vista il vero valore del rapporto di coppia. Venere, in perfetta armonia con il Sole, ti darà l’opportunità di rimanere in silenzio per non creare instabilità con il partner. Venere stuzzicherà il rapporto sia in bene che in male. La fortuna resta dalla tua parte, soprattutto, nei giorni di San Valentino con un weekend speciale in arrivo, fatto di passione e di condivisione.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Spesso confondi amore con protezione e ti sostituisci al partner, diventando l’ancora di salvataggio. La cosa certa è che ami tutte le sfumature dei sentimenti, spesso vivendo un mélange di emozioni che non lasciano spazio a un singolo amore. Per fortuna ti accorgi che la festa di San Valentino è da dedicare tutta al tuo partner. Hai la capacità di coinvolgere il partner attraverso una sorpresa, oppure organizzando una serata speciale. In fondo basta poco per coinvolgerti e farti vivere un momento da sogno, basta poco per riempire il tuo cuore, proprio quello che accadrà in questo San Valentino speciale.



Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Primeggiare ti piace e quando ami difficilmente lo fai in sordina: amore significa mostrare un trofeo da far brillare ovunque. Non è un San Valentino che brillerà di cuoricini e cioccolatini, sono giorni intensi caratterizzati, soprattutto, da indecisione e da qualche difficoltà affettiva. Per alcuni nati c’è la voglia di cambiare, per altri, invece, la presenza di Venere dissonante mette il bastone fra le ruote con il partner. Per le coppie di vecchia data la difficoltà maggiore è quella di accendere la passione. Se cerchi l’amore, la settimana non è delle più fortunate. San Valentino non porta sempre amore e fortuna: a volte questa ricorrenza ha la capacità di dividere invece di unire.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Amore e sofferenza vanno di pari passo. Non è facile essere corrisposti, soprattutto quando si vuole controllare ciò che si conquista. L’amore corrisposto ti rende felice a metà; meglio se dosato a tuo piacimento. Nei prossimi giorni avrai la capacità di fare un passo indietro; le tensioni in arrivo da Venere in Acquario possono destabilizzare l’equilibrio affettivo. Sarà un San Valentino in armonia per le coppie di vecchia data, più frizzante se hai incontrato l’amore da poco e travolgente per chi vuole vivere una profonda passione. Dal punto di vista pratico potresti stupire il partner con una sorpresa inaspettata. Lasciati andare nei giorni tra sabato e domenica, la festa dell’amore è sempre un giorno speciale.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



L’ego, la vanità e il narcisismo sono le vittime del tuo amore. Quando ami sei il primo ad amare, e il partner viene sempre dopo di te. Vuoi avere il controllo su tutto e quando viene meno ferisce in maniera indelebile. Nei prossimi giorni c’è una vera e propria scommessa con il cuore, ogni problema improvvisamente svanisce e rende tutto molto facile. L’energia dell’amore prevale su tutto. San Valentino porta alla luce un legame profondo con il partner e nuove opportunità amorose. Un mélange di emozioni che caratterizzeranno positivamente gli incontri e i nuovi amori. C’è la voglia di vivere passione ed eros, un periodo davvero straordinario che mancava da tempo.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Spesso confondi amore ed eros: sei il segno più passionale dello Zodiaco ma ciò non significa che vivi meglio l’amore rispetto agli altri, sei soltanto dotato di una maggiore sensibilità erotica. Confondere passione con sentimento ti fa fare scelte sbagliate soprattutto quando si tratta del tuo futuro e di una crescita amorosa. Nei prossimi giorni metti in pratica le tue doti seduttive: stupisci il partner con una sorpresa e un regalo speciale. Ottimo momento per gli incontri occasionali, per conquistare e per dare un tocco nuovo alla tua vita.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Quando ami lo fai per sempre, anche se questo non vale più quando ti accorgi che non ci sono più stimoli; il Centauro che c’è in te riesce a farti dare un taglio netto a tutto ciò che non ti appartiene più, cancellando rapporti trentennali senza emozione. Ami per anni e lo fai con tutte le tue energie, ma l’imprevedibilità ti caratterizza in maniera unica nel suo genere. Ora è tempo di amare e mettere da parte la tua intraprendenza; San Valentino è alle porte e puoi colorare la settimana con novità assolute e sorprese. Ora più che mai puoi amare e ricevere amore, ora più che mai tendi la mano a un rapporto serio. È tempo di dare un tocco nuovo al rapporto; la festa dell’amore è la felicità di molti.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



L’amore corrisponde sempre a una conquista. Nella scaletta delle emozioni è paragonato al rigore, e ciò significa che ami quantificando l’emozione. Una dose di egoismo misto a gelosia. Tutte le conquiste diventano intoccabili. Sei capace di fare battaglie importanti solo quando il cuore avverte stimoli ed emozioni. San Valentino può essere un modo per dare un segno tangibile all’interno del tuo rapporto affettivo. È tempo di raccogliere i frutti desiderati e il desiderio va coltivato, coccolato e, soprattutto, va alimentato con amore, attenzione e passione. Hai le carte in regola per vivere un weekend da sogno e di colpi di fulmine per i più giovani.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Mentre ami riesci ad amare in maniera incondizionata. L’amore e la passione sono al primo posto. Muovi montagne intere pur di raggiungere un obiettivo affettivo. Tutti contro tutti pur di provare un'emozione d’amore. Sai colorare il rapporto amoroso di numerose sfumature; a inizio giornata di giallo, nella tarda mattinata i sentimenti esprimono energia di colore verde, nel pomeriggio sei in sintonia con il viola e la sera aggiungi un pizzico di rosso. Non esiste un colore soltanto in amore: la caratteristica che ti contraddistingue è che esprimi tutto ciò che senti, anche se il prezzo da pagare è quello di essere additato come instabile e bizzarro, infedele e poco costruttivo. San Valentino è nelle tue mani, hai carta bianca su tutto, la felicità è nelle tue mani.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Il cuore al primo posto. L’amore è la parola chiave della tua esistenza. Non esistono confusione, inganno, dualità, nulla deve essere fuori posto in amore. San Valentino è la festa dell’amore e per te arriveranno un sacco di cuoricini. Un amore nuovo per alcuni, una passione profonda per altri, la cosa certa è che l’amore sarà nella tua vita. Sarà una settimana legata ai progetti, alla voglia di costruire un rapporto lungo e duraturo. Se sei single, la novità più saliente è una sorpresa, un messaggio, un incontro inaspettato, una notizia che muove l’energia dell’amore. Preparati a vivere serenamente questa festa dove i sogni si realizzeranno.