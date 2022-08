Oroscopo del mese di settembre 2022: fortuna e successo per l’Ariete

S i torna alla quotidianità e ai nuovi inizi: ecco le previsioni per il mese di settembre del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buon rientro a tutti!

Settembre si presenta alquanto movimentato, con l’arrivo di Marte nel segno dei Gemelli che indica un salto di qualità in ogni settore della vita. Per alcuni nati ci sarà un maggiore impegno professionale, una nuova progettualità, un cambio netto nel lavoro. Per altri, invece, è in arrivo un amore tanto atteso, una rottura sentimentale, un cambio radicale affettivo. Ogni situazione viene vissuta con intensità, forza, coraggio, intraprendenza, successo e fortuna.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



I pianeti continuano a rendere fortunata la vostra vita. Siete il segno più avvantaggiato dello Zodiaco: la presenza di Giove sostiene l’amore, il lavoro, il denaro e la salute. Ottimi risultati professionali nella seconda parte del mese, anche le contrattazioni d’affari sono molto proficue. In arrivo stimoli nuovi: Mercurio spinge a trovare nuove soluzioni. Novità per una casa, una residenza nuova oppure un arredo nuovo. Energia psicofisica al top.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Sono settimane importanti grazie al Sole che vi sostiene fino al 22 settembre. Insieme a Urano è la spinta giusta per raggiungere un obiettivo, un progetto, un cambiamento tanto atteso. Tutte le situazioni che vi stanno a cuore prendono forma positiva. In amore ci sarà una tregua e l’arrivo di una notizia rafforza il rapporto. In famiglia, invece, una vecchia questione potrebbe rendere questo periodo estremamente impegnativo; per alcuni nati l’arrivo di un figlio oppure una casa nuova. I giorni fortunati sono il 20-21 settembre.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Non scherzate con il fuoco: Marte vi spinge a esagerare, soprattutto dal punto di vista professionale dove le novità rendono questo periodo estremamente impegnativo. Vietato strafare, il rischio è quello di non riuscire a mantenere gli impegni presi. Aumento della passione e sessualità accentuata: elementi positivi se siete alla ricerca di un rapporto amoroso nuovo. Ottimo periodo per intraprendere un nuova attività fisica: sport e dieta alimentare sana sono d’obbligo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Settembre appare tranquillo con ottimi risultati professionali e una buona intesa amorosa. Anche la famiglia appare protetta, tanto da recuperare l’intesa dopo un periodo estremamente impegnativo. Nel lavoro potreste investire denaro, soprattutto se siete in proprio. In arrivo una novità legata a un figlio, a una casa, a un mezzo di trasporto nuovo. Mettete da parte la pigrizia e dedicate più tempo a voi stessi. Siate più pazienti con chi vi sta vicino.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Saturno continua a chiedervi dei cambiamenti, soprattuto riguardanti le questioni di vecchia data, dove la difficoltà maggiore è chiudere una situazione e aprirne una nuova. Purtroppo gli ultimi eventi non hanno lasciato spazio a vivere in serenità ma niente paura: è in arrivo un’ottima ripresa in tutti i settori della vita. Settembre appare molto favorevole per recuperare denaro, avviare una nuova progettualità e innamorarvi. Salute al top.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Continua per voi il periodo fortunato: il sostegno del Sole avvia un periodo estremamente positivo nel lavoro eanche il denaro si posiziona sul podio. In amore novità assolute per le coppie giovani, per quelle di vecchia data, invece, è in arrivo un viaggio o un cambio di residenza. Bene la salute: dedicate più tempo al vostro benessere fisico e iniziate una sana prevenzione nei confronti dell’intestino, da sempre il vostro punto debole. Giorni fortunati: 15-16 settembre.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Mercurio nel segno amplifica la voglia di fare. Sono settimane importanti per prendere decisioni lavorative. Per alcuni nati ci sarà un cambio immobiliare o sentimentale. Tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo, l’importante è non rimanere ancorati alle vecchie questioni. Parola d’ordine: cambiamento. Ottimo periodo per investire denaro o recuperare un vecchio credito.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Marte potrebbe spingere a una ricerca eccessiva nella cura del vostro corpo: per alcuni nati attraverso lo sport mentre per altri, invece, con una rincorsa a migliorare l’immagine. Prestate attenzione a non cadere nella dipendenza. In amore c’è bisogno di maggiore attenzione al partner. In famiglia la novità più importante potrebbe riguardare una casa. Nella professione, invece, ottimi risultati e buone entrate economiche. Giorno fortunato: 11 settembre.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Potreste tentare la fortuna: settembre è un mese estremamente favorevole per raggiungere gli obiettivi desiderati. Anche l’amore si colora di passione e novità assolute, soprattutto per le coppie giovani che intendono avviare un futuro insieme. L’unica nota negativa resta la salute; meglio correre ai ripari con una sana dieta alimentare, l’estate ha lasciato il segno con qualche chilo di troppo. Intesa con Ariete e Leone.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Mese positivo per tirare le somme dopo un periodo estremamente favorevole e impegnativo. Siete il segno più laborioso dello Zodiaco, settembre è il mese del raccolto, della riuscita e dell’arrivo di denaro ma, soprattuto, del riconoscimento professionale tanto atteso. In amore è in arrivo un matrimonio o la convivenza, per altri, invece, un figlio. In famiglia ottima intesa con un fratello o sorella. 12-13 settembre i giorni più utili per firmare un contratto.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Marte dona la possibilità di cambiare alcune questioni lasciate insolute. Il cambiamento tanto atteso potrebbe spingervi oltre le vostre aspettative, bene la professione e ottimi guadagni economici. In amore ci sarà un aumento della passione, in particolar modo per i più giovani del segno alla ricerca di nuove esperienze. In famiglia è in arrivo una notizia tanto attesa: ottimo periodo per ristabilire un equilibrio che mancava da tempo. Dieta alimentare d’obbligo, praticate sport e siate più intraprendenti.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Sono settimane importanti per prendere decisioni nel lavoro. Per alcuni nati ci sarà l’arrivo di un documento tanto atteso, un benestare o una firma da un avvocato o notaio. Ottima intesa con i segni di Terra, soprattutto per vivere nuove passioni. Anche l’economia gode di ottima salute, soprattutto se state cercando di recuperare un vecchio credito. Nel prossimo periodo cambiate look e colorate il vostro guardaroba di turchese, colore fortunato. Giorno fortunato: 22 settembre.