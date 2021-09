I nizia una fase intensa, dove il protagonista assoluto sarà l'amore. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

È Venere a dominare la scena nello Zodiaco di questa settimana: il suo ingresso nel segno dello Scorpione avvia un periodo all'insegna dell’eros, della passione, degli incontri occasionali, dei flirt e dell’amore. Lo Scorpione è per eccellenza il segno che esprime al meglio l’eros; con Venere si amplificano le caratteristiche legate all’amore e alla vita di relazione. I segni più avvantaggiati sono Cancro, Scorpione e Pesci. Non si escludono decisioni importanti per Toro, Vergine e Capricorno. Difficoltà da superare per Ariete, Leone e Sagittario. Felicità per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Continua l’impegno nei confronti delle questioni pratiche. Mercurio dal segno opposto rende le cose un pò difficili. Non agite con la fretta e contate fino a dieci prima di prendere decisioni importanti. Settimana nervosa, in amore e nelle relazioni professionali. Agite con cautela nella famiglia, un vecchio ricordo potrebbe essere fonte di litigio e di scontro. Prestate attenzione alla salute, il rischio maggiore è somatizzare.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Il sostegno del Sole avvia nuove opportunità; anche Marte dà una mano. Sono giorni utili per riaccendere un vecchio rapporto. Non importa se si tratta di una situazione incresciosa avvenuta in maniera inaspettata; utilizzate la forza dei pianeti per ricucire un rapporto. Dal lato pratico le novità più assolute riguardano la professione. Bene il denaro e bene le contrattazioni d’affari. Settimana positiva per togliere di mezzo la sedentarietà: cambiate look, praticate sport, avviate qualcosa di nuovo.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



In vostro aiuto ci sono Mercurio, Giove e Saturno. Nei prossimi giorni potreste avviare un nuovo lavoro, comprare una macchina nuova, cambiare casa, rinnovare le promesse d’amore, siete in un periodo molto propizio a tutto ciò. Lasciate che l’amore e la passione travolgano la vostra vita. Venere in Scorpione vi permette di conoscere nuove emozioni e infatti le novità della settimana riguardano soprattutto l’amore e l’eros. Bene la salute.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



C’è molto lavoro da fare; siete in un periodo dove tutto muta in maniera frettolosa. Cercate di contare fino a dieci prima di agire per evitare di perdere pezzi per strada. Il cielo vi spinge a essere competitivi. Non dimenticate che Venere ha bisogno di attenzioni e molto amore. Nei prossimi giorni il rischio è di perdervi nelle questioni professionali, tralasciando il partner. Ogni volta che Venere si presenta in perfetta forma sappiate cogliere la sua influenza come un dono e un periodo estremamente fortunato.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Siete troppo nervosi. L’influenza di Saturno e di Giove ha tolto tutte le sicurezze che, improvvisamente, sono diventate incertezze. Niente paura, tutto tornerà come prima. Sappiate attendere, l’attesa e la resistenza sono le virtù dei forti. Nei prossimi giorni lavorate su un nuovo progetto per distogliere l’attenzione sull’amore: Venere in Scorpione mette lo zampino creando incomprensioni e difficoltà di ogni genere. Praticate sport, iniziate una nuova attività fisica, cambiate look, lo stato emotivo potrebbe beneficiarne.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Un successo dopo l’altro. Siete in un periodo di vera crescita personale, di positività, di incremento sotto tutti i punti di vista. Bene l’amore, la passione e tutto l’entourage legato alla coppia. Novità positive per una casa e per un cambio immobiliare. Per alcuni nati è in arrivo una residenza nuova legata alla professione. Firma di un contratto tanto atteso. Denaro in arrivo, possibile recupero di un vecchio credito. Salute ottima.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Bene l’amore e il lavoro, settimana decisamente frizzante. Ad avvalorare queste indicazioni è Marte che sostiene il vostro cielo. Siete in un momento storico dove le decisioni possono avere ripercussioni per molto tempo. Ecco perché è opportuno valutare molto bene le scelte da intraprendere! Decidere senza riflettere potrebbe essere un grande errore di valutazione. Agite con nuove progettualità e la vita vi sorriderà in maniera fortunata e ricca di successo. Podio dal punto di vista psicofisico.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



L’arrivo di Venere mette in moto gli ormoni. Settimana tutta da dedicare al sesso, alla passione, ai flirt, agli incontri occasionali, soprattutto se cercate l’avventura. Siete il segno che per eccellenza rappresenta l’eros; ogni volta che Venere torna a farvi visita si accendono i motori dell’amore. Settimana decisamente frizzante dal punto di vista economico e professionale. Intesa positiva in famiglia e ricca di novità. Possibile compravendita o acquisto di una macchina.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Mentre attendete il periodo favorevole rischiate di perdere per strada pezzi importanti. Nei prossimi giorni agite con più fermezza, siate più disponibili nei confronti del lavoro. La professione, infatti, potrebbe farvi vivere un momento difficile a causa di una vostra distrazione. In amore viene richiesta maggiore presenza; il partner ha bisogno di più attenzioni. Nel campo familiare l’arrivo di un parente potrebbe rovinare gli equilibri. Praticate sport e iniziate una nuova attività fisica.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Il sostegno del cielo mette in evidenza moltissime novità positive. Siete in un periodo estremamente fortunato dal punto di vista professionale. Agite con novità assolute, una nuova progettualità è quasi d’obbligo, tutto per raccogliere i frutti desiderati. In amore, una notizia potrebbe farvi prendere delle decisioni importanti. Siate più pazienti e meno petulanti: tutto arriva con la giusta misura delle cose. Nella salute prestate attenzione alle distorsioni, agli incidenti domestici e ai denti.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Un successo dopo l’altro. Giorno per giorno vi rendete conto di quanto siete fortunati nel cambiare costantemente la vita e il quotidiano. Gli artefici di tutto questo sono Giove e Saturno. Nei prossimi giorni non vi sarà difficile notare come l’intraprendenza e la voglia di cambiare vita siano sempre più preponderanti. Sono giorni instabili e nello stesso tempo concreti, fatti di cambiamento e di successo, di felicità e di fortuna. Il cielo chiede la rivoluzione; insieme a Giove arriverete molto in alto.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Finalmente il cielo si sta alleggerendo. Nei prossimi giorni scoprirete una netta ripresa in tutti i campi. Siete in un momento di grande maturità. La cosa interessante è scoprire una forza inaspettata nel superare gli ostacoli, una resistenza che vi permetterà di arrivare in alto risolvendo tutti i problemi. La settimana si presenta molto fortunata, ricca di novità, in particolar modo nel campo professionale. Vista la vostra eccessiva sensibilità, meglio correre ai ripari scaricando il surplus emotivo e praticare sport.