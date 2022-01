L 'arrivo del Sole in Acquario contribuirà a movimentare la settimana con molte novità e una carica di energia positiva. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà

Sarà una settimana importante: il cielo continua a cambiare attraverso il Sole che dopo dodici mesi torna nel segno dell’Acquario. Un passaggio astrale molto utile per dare energia alla quotidianità debellando la sedentarietà. Sole, Mercurio e Saturno in congiunzione sono poi terreno fertile per riprendere alcune attività ludiche. L’arte, la musica, lo spettacolo, lo svago e lo sport sono tutte situazioni che possono arricchire la quotidianità e dare vita a nuove conoscenze e nuove amicizie.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



A sostenere la vostra settimana è sempre Marte dal segno amico del Sagittario. Ad avvalorare il suo sostengo è anche la Luna, che tra qualche giorno passa a trovarvi. Un mélange di influenze che possono darvi una mano nel lavoro e nel privato. In amore, per esempio, non si esclude un incontro nuovo, oppure un viaggio con il partner. Nella professione siate più attenti alle responsabilità; alcune mancanze possono farvi perdere del denaro. Baciati dalla fortuna siete sul podio per amore e salute. Giorno fortunato giovedì.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Venere e Urano sono vostri alleati. Il loro sostegno crea un impegno maggiore nella coppia attraverso novità assolute. Non si esclude l’arrivo di denaro e una nuova posizione professionale. L’influenza positiva di Venere vi spinge a prendere decisioni favorevoli nel contesto lavorativo ed economico. Anche l’amore viene vissuto con maggiore leggerezza, soprattutto, nelle questioni personali dove le novità e i colpi di scena non mancano. Siate più vigili nella salute; i reni e la vescica sono un punto debole da tenere sotto controllo medico.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



L’arrivo del Sole nel segno amico dell’Acquario vi spinge a pensare in grande. Sono giorni intensi ed estremamente positivi per cambiare una vecchia situazione che vi sta a cuore. L’energia degli astri vi spinge a dare un tocco nuovo alla vostra immagine attraverso una nuova disciplina sportiva, un colore nuovo dei capelli, il rifacimento del guardaroba. State vivendo un mélange di emozioni che vi contraddistingue per la vostra capacità di essere anticonformisti, amanti della libertà, della musica, del teatro, dell’arte, di tutto ciò che richiede vivacità e felicità.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Finalmente un sospiro di sollievo: il Sole abbandona l’opposizione negativa al vostro segno. Questa indicazione astrale dona la possibilità di recuperare il maltolto, cosa che negli ultimi tempi ha caratterizzato negativamente alcune situazioni a voi care. Nei prossimi giorni l’indicazione maggiore arriva dalla professione e dall’amore. Due contesti che portano alla luce novità assolute. Bene gli incontri occasionali. Ottimo periodo nelle collaborazioni professionali. Giorno fortunato martedì e giovedì.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Marte vi spinge a cercare nuove occasioni professionali e nuove collaborazioni. Bene il denaro e le contrattazioni d’affari. Ottimi risultati nel campo del lavoro e buone notizie in arrivo, soprattutto, se state aspettando un benestare o un documento. Non si esclude una nuova passione amorosa, un incontro occasionale, un vero e proprio colpo di fulmine. In famiglia una notizia potrebbe rendervi felici; un cambio immobiliare potrebbe fare il caso vostro. Marte dona la possibilità di mettere in ordine il fisico attraverso una sana attività fisica.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Siate più vigili nella salute; Nettuno dissonante potrebbe rendervi nervosi per un calo fisico. In alcuni casi l’astro indica allergie alimentari: il consiglio delle stelle è quello di iniziare una sana dieta alimentare per dare un sollievo al vostro intestino, da sempre il vostro punto debole. La settimana si divide in due tempi; il primo è legato a un carico psicofisico e il secondo a una maggiore attenzione nella coppia. Soltanto con l’arrivo del weekend le cose andranno per il meglio: sabato giorno fortunato.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Mercurio vi sostiene per alcuni giorni ancora: approfittate della sua presenza per attivare nuove collaborazioni professionali, oppure, per impegnarvi di più nel campo economico. I risultati professionali sono molto soddisfacenti, con un successo dopo l’altro. In famiglia una notizia potrebbe rendervi felici soprattutto se riguarda un cambio di residenza tanto atteso. In amore sono in aumento la passione e gli incontri occasionali per i più giovani del segno. Salute al top. Giorno fortunato mercoledì.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Finalmente l’arrivo di una notizia tanto attesa. In amore è in arrivo una carica di passione che mancava da tempo, la coppia vivrà molti successi. Nella professione l’indicazione più importante arriva da un cambio di lavoro, oppure, una novità all’interno dello stesso. Sono giorni favorevoli per avviare una nuova progettualità e incrementare la vostra economia. Ottimi risultati inerenti a un test, un esame o concorso. Settimana decisamente positiva per avviare una sana dieta alimentare e una sana attività fisica.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



È la settimana giusta per iniziare una nuova attività professionale, viaggiare, intraprendere nuove situazioni interpersonali. Questo è un periodo molto positivo da non sottovalutare. Nei prossimi giorni potreste organizzare un evento legato alla professione, oppure ricercare nuove amicizie. Tutte le nuove situazioni legate al divertimento, allo svago, allo sport e allo spettacolo possono regalarvi grandi emozioni. In amore il partner potrebbe farvi una sorpresa e regalarvi un weekend di passione e di novità assolute. Mercoledì e giovedì emozioni indimenticabili.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Siate più cauti nelle collaborazioni professionali: un vostro superiore potrebbe caricarvi di responsabilità, oppure un vostro collega potrebbe farvi uno sgambetto. Sono giorni abbastanza positivi, l’importante è non lasciarsi prendere dall’emotività e dal nervosismo. Venere nel segno potrebbe aiutarvi a sistemare una questione amorosa che negli ultimi tempi ha preso una brutta piega. Prestate attenzione alla salute e mantenete un’azione vigile al vostro peso: non si esclude qualche chilo di troppo. Venerdì giornata positiva.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Sono giorni intesi ricchi di intraprendenza e di novità. C’è sentore di primavera anche se di primavera non si tratta; è la vostra capacità di ripresa nelle questioni più difficili che vi rende speciali e differenti, anticonformisti, superficiali al punto giusto, intraprendenti e pieni di spirito umanitario. Tutte caratteristiche che vi rendono speciali, sopratutto, in un periodo così difficile per tutti. La vostra forza diventa il vostro successo: settimana estremamente favorevole per tutto. Colorate le vostre giornate con il blu elettrico.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Mantenete da un pò di tempo il podio. Non tutti i nati si stanno rendendo conto della fortuna e del successo che è in arrivo. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi coinvolti in situazioni inaspettate fatte di successo e impegni importanti. Siate più intraprendenti, più predisposti alle novità. State più vicini al vostro partner, meno pantofolai e più aperti a vivere in mezzo agli amici. Il successo è tutto nelle vostre mani: più saprete osare e intraprendere nuove iniziative e più il successo sarà assicurato. Salute al top.