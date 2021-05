Oroscopo della settimana dal 17 al 23 maggio 2021: momento magico per i segni d’acqua

S arà una settimana caratterizzata da molte novità astrali. Come ogni lunedì, ecco le previsioni segno per segno del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Giove è appena entrato nel segno dei Pesci: la sua influenza durerà per qualche mese per poi tornare nel segno dell’Acquario. Il pianeta Giove è definito l’ipertrofico dello zodiaco, di solito amplifica le situazioni positive ogni volta che si trova in aspetto benevolo, mentre quando nel proprio tema natale si posiziona in cattivo aspetto amplifica le situazioni difficili. Dal lato positivo questa influenza planetaria avvantaggia tutti i segni d’acqua; Pesci, Cancro e Scorpione. In arrivo un periodo straordinario fatto di novità assolute. Una rinascita che aiuterà a realizzare i propri sogni, aprire nuovi orizzonti, creare le opportunità tanto attese.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Sarà una settimana intraprendente grazie al sostegno di alcuni pianeti che renderanno tutto più facile. Sono giorni importanti nel lavoro: la professione, infatti, porta alla luce moltissime opportunità che diventano un vero e proprio sostegno fatto di novità assolute e di positività nel campo economico. Giorni tesi, invece per l’amore, dove alcune incomprensioni possono dar vita a situazioni inaspettate. Non preoccupatevi: nel weekend tutto torna come prima e il partner vi farà una sorpresa.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Urano nel segno è colui che spinge il piede sull’acceleratore. Non correte troppo e valutate a fondo i passi successivi. Il lavoro potrebbe caricarvi di troppe responsabilità e venire meno alti impegni presi. Nel campo economico c’è da attendere l’arrivo di una firma o di un contratto per concretizzare il vostro portafoglio. Nei prossimi giorni un parente o un amico potrebbe chiedervi un sostegno; non negate il vostro aiuto. In amore il partner chiede maggiore attenzione, il vostro eccessivo impegno nel lavoro potrebbe farvi trascurare il campo affettivo.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Ancora passione e amore. Sarà una settimana intraprendente grazie a Sole, Venere e Mercurio. Una novità nel campo affettivo potrebbe rendervi nervosi, di solito amate essere coinvolti nelle decisioni e non amate le sorprese. Il partner potrebbe decidere di cambiare qualcosa all’interno della vostra quotidianità, meglio correre ai ripari anticipando gli eventi. In famiglia, un cambio immobiliare potrebbe coinvolgervi in un nuovo progetto, valutate tutto ciò che vi viene proposto per non ritrovarvi insoddisfatti. Weekend d’amore e passione.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Marte aiuta a prendere decisioni importanti: sono giorni da dedicare alla professione e alle novità economiche. Bene il lavoro e molto proficuo il campo economico. Se intendete investire in una casa attraverso una compravendita è il momento giusto per farlo. Tra giovedì e venerdì, l’arrivo di un documento potrebbe portare alla luce una situazione nuova, un cambio radicale alla vostra quotidianità e sedentarietà. Bene amore e passione: se cercate l’amore è in arrivo un vero e proprio colpo di fulmine per i più giovani del segno.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Finalmente Giove ha abbandonato l’Acquario, facilitando la vostra professione e la progettualità. Avrete tempo due mesi per concretizzare ciò che più vi piace e, soprattutto, ciò che più vi sta a cuore dal punto di vista professionale ed economico. In amore ci sarà il ritorno di una vecchia fiamma o un ricongiungimento con il partner, tutte situazioni che si presenteranno se negli ultimi tempi la vostra vita affettiva è diventata difficile. Per i più giovani, invece, è in arrivo l’amore, una convivenza o il cambio di una residenza per seguire il partner.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



L’arrivo di Giove non facilita le cose: la sua influenza potrebbe ritardare la vostra progettualità lavorativa o privata. Nei prossimi giorni il consiglio delle stelle è quello di applicarvi di più e concentrarvi maggiormente nel lavoro, portando avanti ciò che più vi sta cuore. Forzare la mano potrebbe essere lo scudo migliore nei confronti di Giove che dal canto suo riconoscerà il vostro impegno. Non è il momento giusto per cambiare professione, tantomeno avviare delle spese impreviste. Meglio concentrarvi su ciò che già vi appartiene e rimandare eventuali novità. Difficoltà con un parente o un figlio.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Il supporto del cielo vi rende leggeri e intraprendenti. Una vera e propria ventata di aria fresca grazie a Venere e Mercurio che, insieme, al Sole sono il vostro sostegno e la spinta giusta per tutto ciò che fate e che amate di più. Un cambio di look potrebbe fare al caso vostro. Rinnovate la casa, fate un viaggio di piacere, acquistate una macchina nuova, dedicate le prossime giornate al vostro benessere psicofisico. Martedì e mercoledì un vostro parente potrebbe chiedervi un sostegno economico; non negate il vostro aiuto.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



L’arrivo di Giove vi rende flessibili nelle scelte, soprattutto nei confronti delle novità che vi renderanno molto disponibili e benevoli nei confronti del futuro. Sono giorni importanti perché sono in arrivo novità che riguardano la vostra vita. Un amore nuovo per alcuni, una casa per altri, c’è in atto una vera e propria rivoluzione, proprio come insegna il pianeta Giove che amplifica ogni situazione che vi sta a cuore. È il momento giusto per agire e per dare un tocco nuovo alla vostra immagine, non importa dove canalizzerete gli input, l’importante è agire.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Il Sole non aiuta a realizzare i vostri sogni: è in atto un vero e proprio rallentamento. Non abbiate paura, è soltanto un momento negativo che passerà appena i pianeti presenti nel segno opposto dei Gemelli cambieranno rotta. Nei prossimi giorni non forzate le cose, lasciate che le situazioni trovino da sole la strada da percorrere. In amore, il partner potrebbe essere più nervoso del solito, ma l’arrivo del weekend aggiusterà tutto grazie a un viaggio fuori porta. Dedicate del tempo libero allo sport e alla cura del vostro look.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Plutone è un pianeta impegnativo e trovarlo diametralmente opposto a Marte non è buona cosa, soprattutto nella professione poichè crea molta competitività. Nei prossimi giorni dedicate del tempo alla vostra economia; una maggiore attenzione è d’obbligo. Meglio rimandare in altra data impegni importanti e, in particolar modo, non sovraccaricate le vostre giornate con situazioni pesanti, il rischio è quello di non riuscire a mantenere gli impegni presi. Difficoltà in famiglia nella gestione di una casa.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Bene amore e passione; ottimo periodo per iniziare una nuova relazione affettiva. Anche le coppie di vecchia data godono di un momento favorevole. Il cielo è tutto a vostro favore: novità in vista per un trasferimento o un cambio di residenza tanto atteso. Per alcuni nati ci sarà l’arrivo di denaro; una compravendita, un prepensionamento, un’eredità, tutte situazioni a voi proficue tanto da pensare in grande. Nel weekend l’arrivo di un amico potrebbe movimentare la vostra quotidianità. Attenzione all’alimentazione; qualche chilo di troppo potrebbe allontanare la prova costume.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Siete sul podio, l’arrivo del pianeta Giove vi anticipa un futuro ricco di novità e una vera e propria magia per tutta la stagione estiva. È per voi un momento magico fatto di opportunità, di successo e di felicità. Giove dopo dodici anni arriva a farvi visita aprendo la strada al successo personale, alle conquiste professionali e a un arricchimento nel campo dell'economia; siete di fronte a un periodo storico che cambierà la vostra vita. Bene amore e passione; i sogni finalmente si avverano.