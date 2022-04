S arà una settimana dettata da grandi novità e da piccole rivoluzioni che influenzeranno la vita quotidiana. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

In questa settimana saranno i Segni di Fuoco ad avere la meglio, anche se l’ammasso planetario nei Pesci porta alla luce delle novità positive per Cancro, Scorpione e Pesci. Un mélange di emozioni renderà questa settimana davvero speciale per realizzare progetti importanti e dedicare più tempo al benessere psicofisico. Il Sole dopo dodici mesi torna nel Segno del Toro, un compleanno fortunato che spinge i Segni di Terra a realizzare i sogni nel cassetto.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Il Sole dopo dodici mesi abbandona i vostri gradi: nei prossimi giorni approfittate di questa influenza per portare a termine una situazione che richiede un maggiore impegno da parte vostra. Una positività che vi porta a vivere intensamente amore e famiglia. Non si esclude una novità immobiliare, tantomeno una compravendita: è il periodo giusto per cambiare una situazione stagnante. Praticate sport, applicatevi un pò di più nei confronti della salute, siate più vigili con l’alimentazione, il caffè è il fumo.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Un compleanno davvero speciale grazie al Sole che torna a trovarvi dopo dodici mesi. Inizia un periodo estremamente favorevole per portare a termine delle situazioni che hanno bisogno di essere risolte e per avviare una nuova progettualità che vi porta diritti al successo. In amore è in arrivo una novità, il partner potrebbe farvi una sorpresa, un regalo, un viaggio, una casa nuova. Dal lato fisico potreste utilizzare l’influsso del Sole attraverso un impegno maggiore nei confronti del vostro fisico; cambiate look.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Siate più comprensivi con il vostro entourage familiare, alcune incomprensioni possono rendere questa settimana alquanto nervosa. Meglio correre ai ripari attraverso impegni nuovi, occupatevi un pò di più del lavoro, siate più intraprendenti e meno pantofolai. Sono giorni utili per stringere nuovi accordi professionali; molta intesa con un superiore o un collaboratore. Praticate un’attività fisica utile a scaricare il surplus emotivo. Giorni favorevoli per stringere accordi lavorativi: 22 e 23 aprile.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Siete sul podio grazie a Venere, Marte, Giove e Nettuno. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner, l’amore e la passione sono al primo posto. Preparatevi a sognare ad occhi aperti, state per vivere un periodo davvero eccezionale fatto di concretezza e di novità assolute. Bene la professione, che vi regala un momento magico con un ottimo incremento economico. Anche il fisico pare reagire bene agli influssi degli astri: vi sentite davvero forti, siete al top.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Sono giorni intensi per la professione, con molti impegni e imprevisti. Non cercate di fare mille cose, il rischio è di caricarvi di situazioni non vostre. Siate più attenti nelle scelte e nelle collaborazioni professionali. Anche la situazione economica appare difficile. Meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti, non è la settimana giusta per trovare soluzioni. In arrivo un calo psicofisico; correte dal dentista per mettere in ordine il vostro sorriso. Giorni favorevoli: 22 e 23 aprile.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



L’ammasso planetario nel Segno dei Pesci non aiuta. Continua per voi un periodo estremamente impegnativo. Siete costretti a cambiare o rinnovare una situazione che non vi sta più bene. La parola cambiamento vi spaventa ma non abbiate paura, l’arrivo del Sole vi sostiene e vi dà la forza per affrontare ogni novità. Nei prossimi giorni potreste scaricare il surplus energetico attraverso una sana attività fisica. Curate di più il vostro fisico, ne gioverà il vostro intestino.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



La settimana si divide in due: da un lato troviamo il lavoro, che dona molte soddisfazioni, dall’altro lato, invece, il campo affettivo, che appare sottosopra. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner. Nel lavoro siate più presenti e intraprendenti. Settimana decisamente proficua dal punto di vista economico. Inoltre, nel campo professionale sono in arrivo delle novità che richiedono da parte vostra uno spostamento di città. Se cercate una casa, il sogno della vita è in arrivo.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Ottima settimana: le novità più salienti sono legate all’amore e alla passione. State vivendo un periodo estremamente favorevole con il partner. Se cercate l’amore potreste vivere un vero e propio colpo di fulmine. Nei prossimi giorni è in arrivo una notizia familiare molto piacevole, una nascita, un matrimonio, una casa nuova. Se cercate nuovi collaboratori professionali agite con maggiore impegno cercando fuori dalla vostra città di origine. Gironi positivi per firmare un documento: 20 e 21 aprile.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Meglio correre ai ripari con una sana dieta alimentare: il pranzo di Pasqua ha lasciato il segno. Settimana da dedicare alla cura del corpo, una nuova attività fisica potrebbe essere la soluzione giusta per iniziare un periodo positivo che vi renderà davvero felici. In amore ci sono delle novità legate a una casa, per alcuni nati, invece, è in arrivo una convivenza o un colpo di fulmine. Siate più attenti alle spese, potreste ritrovarvi caricati di responsabilità inaspettate. Giorni fortunati lunedì e martedì.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Potreste vivere una situazione difficile: nei prossimi giorni agite con maggiore impegno per raggiungere un obiettivo desiderato. Il lavoro si presenta molto favorevole, in particolar modo, se volete cambiare una situazione che non vi sta più bene. Ottimi giorni per investire denaro e per stringere accordi professionali. Se siete alle dipendenze potreste ricevere un aumento economico. Viaggio di piacere nel weekend. Amore e passione in aumento.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Siete continuamente sottosopra: la presenza di Saturno vi spinge a strafare con il lavoro, spesso caricati di responsabilità non vostre. Con le finanze meglio non esagerate nelle spese per non ritrovarvi caricati di impegni importanti. In amore c’è una notizia positiva che vi rende davvero felici, una nascita, una convivenza, una casa nuova, tutte situazioni positive utili per raggiungere gli obiettivi tanto attesi. Prestate attenzione alle allergie respiratorie: i pollini sono in agguato.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Periodo straordinario grazie a un cielo davvero favorevole. Siete in un periodo dove tutto è possibile, l’importante è mettere in campo una progettualità che vi dona la possibilità di fare la differenza nella vostra vita. Siate più sicuri di voi stessi e osate senza troppa razionalità: siete sostenuti dal cielo, una fortuna che vi aiuterà a realizzare i vostri sogni. Fortuna e successo in amore, coppie che convolano a nozze, per altri invece l’arrivo di un figlio. Giorni fortunati martedì, mercoledì e giovedì.