L 'autunno entra nel vivo dando inizio a una nuova fase dello Zodiaco che avrà come protagonista il segno dello Scorpione. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Il Sole, dopo dodici mesi, torna a trovare il segno dello Scorpione portando con sé fortuna e successo. Lo Zodiaco si prepara a cambiare rotta indicando i nuovi fortunati della settimana. Venere bacia il Sagittario attraverso nuovi amori, Mercurio garantisce denaro e successo per il segno della Bilancia, Giove e Saturno, invece, indicano la direzione giusta a tutti i nati dell’Acquario, della Bilancia e dei Gemelli. Settimana decisamente positiva e proficua per le collaborazioni professionali e per l’economia.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Mercurio e Marte continuano a farvi vivere un periodo estremamente impegnativo. Sono giorni difficili da superare, alcuni ritardi possono farvi venire meno ai vostri impegni. Siate pazienti e più comprensivi per evitare uno scontro nella professione. Non è la settimana giusta per iniziare una nuova attività professionale, tantomeno per stringere una nuova collaborazione. Meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti. Mercoledì e giovedì in arrivo una novità familiare legata a una casa.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



L’arrivo del Sole, nel segno opposto dello Scorpione, movimenta gli animi. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di eccessive responsabilità. C'è del nervosismo in atto: una discussione con un superiore, incomprensioni con il partner, un mélange di emozioni che rendono la quotidianità instabile e altalenante. Siate pazienti, si avvicina per voi un periodo difficile. Meglio correre ai ripari attraverso una sana attività fisica per scaricare il surplus emotivo. Mercoledì e giovedì una firma da apporre per una compravendita di una casa o di un mezzo di trasporto.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Mercurio e Marte garantiscono l’arrivo di denaro e, soprattutto, indicano un maggiore vantaggio nella professione. Sono giorni intensi e ricchi di opportunità, in particolar modo nei giorni tra mercoledì e venerdì, quando sarete spinti a osare di più. Bene le contrattazioni d’affari e gli investimenti immobiliari. Finalmente siete spinti ad agire attraverso una maggiore concretezza e introspezione. Possibile viaggio fuori porta per lavoro. Bene l’amore e la passione, bene il contesto familiare e i figli. Salute al top.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Si avvicina per voi un periodo fatto di forza e di successo. La sola nota negativa è il contesto familiare che richiede maggiore attenzione. Siate più disponibili nei confronti della professione e degli impegni lavorativi. L’arrivo del Sole nel segno amico dello Scorpione garantisce un supporto importante e molto positivo, necessario per realizzare una progettualità professionale tanto attesa. Settimana decisamente proficua e molto intraprendente per stringere nuove collaborazioni. Bene l’amore e la passione.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Saturno ha ripreso il controllo su di voi. Sono giorni molto importanti; sappiate cogliere la sua influenza, l’indicazione maggiore arriva dall’amore dove dovrete ancora pazientare. Saturno chiede pazienza e perseveranza. Non vi sarà difficile notare come negli ultimi tempi la vostra vita sia stata messa a dura prova. Niente paura, tutto tornerà come prima, sia nel privato che nella sfera sociale. Siate positivi e aggiungete dei buoni propositi nella vostra quotidianità; così facendo otterrete tutto ciò che vi serve.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Venere nel segno del Sagittario influenza il rapporto amoroso. Non sono giorni facili; un calo emotivo potrebbe incidere negativamente nella relazione affettiva e nella professione. Il partner potrebbe risentire di un vostro allontanamento. Nel lavoro, invece, prestate attenzione agli investimenti; siate cauti, il rischio è quello di andare incontro ad alcuni inconvenienti. In poche parole potreste avere le mani bucate, ecco perché sono da evitare le spese pazze. Una novità familiare potrebbe riaccendere un vecchio problema.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Marte nel segno vi dona la possibilità di vivere appieno la vita, per questo sarete attratti dalla movida, dall’eros e dagli incontri facili. Se siete in coppia, attenzione a non esagerare con il partner; il rischio è di essere scoperti attratti da un’altra persona. Per alcuni nati un viaggio in vista, per altri, invece, novità assolute nella professione e per il denaro. Tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo, sappiate che siete sul podio e che il timone della vostra vita è tutto vostro. Fate lunghe passeggiate per ridurre i sintomi di ansia e stress.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



In arrivo un compleanno davvero speciale. Sono giorni favorevoli per avviare una nuova progettualità, un nuovo amore, una convivenza, cambiare lavoro, cambiare città. La parola d’ordine è cambiamento. Siate più incisivi nel lavoro; un vostro superiore potrebbe chiedervi un maggiore impegno con l’intento di darvi più responsabilità incrementando anche le vostre finanze. Siate più vigili nella salute: i mali di stagione sono in agguato. Eros e passione alle stelle; incontri occasionali per i più giovani in cerca di avventura.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Ancora una settimana da dedicare all’amore, alla passione, agli incontri. Siete sul podio; sono giorni intensi nel lavoro e nelle questioni personali. Agite con maggiore entusiasmo per raggiungere i vostri obiettivi. La presenza di Venere nel segno garantisce successo nella professione attraverso un incremento economico inaspettato. Anche il settore familiare risente in maniera benefica del suo influsso, portando intesa e armonia nella vita privata. Giorni favorevoli per un cambio immobiliare e per investire denaro.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Non sempre le cose vanno come dovrebbero: niente paura tutto si aggiusta per il meglio. Negli ultimi tempi non sono mancate alcune incomprensioni in famiglia e alcuni rallentamenti nella professione. Il privato e il contesto sociale hanno subìto un calo. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa per il vostro partner. Nel lavoro, invece, è tempo di rimboccarsi le maniche utilizzando savoir-faire e astuzia. In arrivo fortuna e successo; firma importante tra martedì e mercoledì.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Continua per voi un periodo molto positivo. Ad accompagnare le vostre giornate sono Saturno e Giove; entrambi sono l’indicazione maggiore per avviare un cambio importante, quasi epocale, della vostra vita. Di solito questa influenza astrale è utile per avere più coraggio per cambiare professione, avviare un nuovo investimento, cercare un nuovo amore, avviare tutte quelle situazioni che hanno bisogno di fortuna e di successo. Settimana decisamente positiva e proficua su tutto.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Un nuovo amore, un lavoro tanto atteso, un’entrata economica: è in arrivo per voi una settimana decisamente frizzante ricca di novità. Tutto questo grazie al Sole che, tra qualche giorno, arriva in vostro aiuto, caratterizzando positivamente la vostra vita. Se cercate l’amore, preparatevi a vivere appieno un incontro occasionale e un aumento della vostra libido. Sono giorni favorevoli per avviare una nuova attività professionale e per investire denaro. Novità assolute nella vita familiare; per alcuni in arrivo una nascita.