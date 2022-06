Oroscopo della settimana dal 20 al 26 giugno 2022: inizia l’estate!

P er l'astrologia e non solo, l'arrivo del Solstizio d'Estate è un momento molto importante. Ce ne parla il nostro astrologo Vincenzo Laganà nel consueto oroscopo settimanale. Buona vita a tutti!

Sarà una settimana decisamente speciale: il 21 giugno il Sole entra nel Segno del Cancro e il Solstizio d’Estate porta con sé l’inizio della movida estiva. Sono giorni molto favorevoli per tutti i Segni d’Acqua; Cancro, Scorpione e Pesci. Fortuna e successo per buona parte dello Zodiaco. Amore e passione per Toro, Vergine e Capricorno. Nuovi incontri sentimentali per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Mettete da parte l’orgoglio e siate più attenti al vostro partner: nelle ultime settimane potreste aver trascurato un pò troppo il rapporto amoroso. Alcuni impegni professionali portano alla luce stanchezza e tensione con un collaboratore. Anche l’economia ha bisogno di maggiore attenzione; più cautela nelle spese. In famiglia una notizia potrebbe rendervi felici. Giorno fortunato: 21 giugno.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Momento magico per la carriera e per l’amore. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner e dare maggiore attenzione alla persona amata. Nel lavoro concordate con maggiore anticipo gli impegni per evitare brutte sorprese. Praticate sport, cambiate alimentazione, rinnovate il vostro look: Venere vi sostiene ancora per qualche giorno. Colore fortunato: arancione.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



In arrivo un successo dopo l’altro: la presenza di Venere vi rende frizzanti in amore. Anche la professione potrebbe risentire di una maggiore intraprendenza fatta, soprattutto, di ottime entrate economiche. Non si escludono un innamoramento, un colpo di fulmine, un incontro occasionale che cambia la vita sotto tutti i fronti. Sono giorni intensi, ricchi di opportunità e di felicità. Tentate la fortuna il 23 giugno.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Buon Compleanno Cancro! L’arrivo del Sole vi regala un momento davvero speciale. Sono giorni intensi per raggiungere gli obiettivi desiderati con fortuna e successo nella professione e nel denaro. In amore la novità più saliente è il matrimonio o la convivenza, per altri nati, invece, l’arrivo di un figlio tanto atteso. La movida estiva è tutta vostra, cosa aspettate a organizzare un viaggio o una festa a sorpresa?

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Sarà un inizio d’estate davvero frizzante grazie a Giove dalla vostra parte: il pianeta porta con sé successo e fortuna. La professione gode di ottima salute e anche l’economia appare fortunata e piena novità. Sono giornate importanti per prendere decisioni a lungo termine, anche la stipula di una contratto tanto atteso è protetto da riuscita e successo. Siete sul podio in ogni campo: non perdete tempo, è il momento giusto per raccogliere i frutti desiderati.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Nettuno potrebbe rendere questo periodo un pò instabile. Per fortuna Urano vi dà la spinta giusta per affrontare eventuali novità. Il campo amoroso richiede maggiore attenzione; la superficialità è vostra nemica. Nel lavoro un vostro collaboratore potrebbe farvi uno sgambetto, non accettate le provocazioni. Per fortuna nel fine settimana tutto torna nella normalità. Giorno fortunato: 21 giugno.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Ogni volta che troviamo Giove in dissonanza, faticate a raggiungere gli obiettivi desiderati. Niente paura, però, il cielo vi sostiene nonostante la dissonanza del pianeta. Nei prossimi giorni prestate attenzione alle collaborazioni, rimandate eventuali accordi a lungo termine; il rischio è quello di non riuscire a mantenere gli impegni presi. Anche l’amore potrebbe risentire di un calo: mettete da parte l’orgoglio.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



L’arrivo del Sole nel segno amico del Cancro vi aiuta a realizzare i vostri sogni. Sono giorni importanti per concludere una situazione lasciata insoluta: non importa in che campo decidiate di agire, l’importante è portare a termine progetti lasciati insoluti. L’amore sta per vivere una nuova passione; se cercate la persona giusta è in arrivo l’anima gemella e se, invece, siete in coppia da tempo, un viaggio con il partner vi regalerà momenti indimenticabili. Giorno fortunato: martedì 21 giugno.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Questo periodo specifico della vostra vita si presenta pieno di opportunità, di emozioni nuove, di successo nel lavoro, di passione in amore e, soprattutto, di fortuna nel denaro. Nei prossimi giorni potreste avanzare una proposta nuova nella professione, anche le collaborazioni godono di ottima salute. Siate più intraprendenti e meno pessimisti, il successo è tutto vostro. Novità assolute tra mercoledì e giovedì. Colore fortunato: il blu.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Momento magico per raggiungere gli obiettivi desiderati. Sono giorni intensi per l’amore e per la passione; anche l’economia arriva a gratificare queso Solstizio d’Estate. Mettete da parte gli impegni e vivete di più la vita privata: le relazioni sociali sono importanti quanto il contesto privato. Novità assolute in famiglia, una sorpresa potrebbe rallegrare il vostro cuore. Giorni fortunati: giovedì 23 e venerdì 24 giugno.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Settimana decisamente proficua dal punto di vista economico e professionale. In arrivo un contratto nuovo di lavoro, un avanzamento di carriera, uno spostamento di città per intraprendere una nuova progettualità. Approfittate del tempo libero per migliorare il vostro benessere fisico; attenti al cibo, al fumo e all'alcool. Nel fine settimana organizzate una gita fuori porta. Mete consigliate: mare e lago.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



L’arrivo del Sole nel segno amico del Cancro vi regala una settimana speciale fatta di novità assolute in ogni campo della vostra vita. L’amore vivrà momenti di vera passione, il lavoro vi posiziona sul podio, le amicizie sono da sempre linfa vitale per voi. Organizzate una sorpresa al partner, fate un viaggio, organizzate un evento estivo, vivete appieno la movida estiva. Controllate la salute: giovedì e venerdì piccolo calo fisico.