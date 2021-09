I nizia un periodo movimentato, pieno di elementi nuovi che daranno una scossa alla quotidianità. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Marte nel segno della Bilancia avvia un periodo intraprendente. Insieme a Saturno, infatti, porta alla luce molte novità positive. L’influenza del pianeta rosso spinge a ricercare una nuova progettualità: questa indicazione, dal punto di vista pratico, ha un influsso estremamente importante per tutti i segni. Saturno e Marte in perfetta armonia sono magicamente uniti per dare un tocco nuovo alla vita quotidiana. Le novità più salienti riguardano la professione e il denaro. La concretezza avrà la meglio su tutto ciò che circonda il mondo lavorativo. Risoluzioni importanti per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Marte vi obbliga a prendere delle decisioni nel lavoro. La sua influenza è spesso letta come una difficoltà da superare. Pur essendo in parte molto vero, l’astro così fortemente posizionato indica una spinta necessaria a cambiare o rinnovare una, o più situazioni. La difficoltà sta nel sapere contenere gli imprevisti e le difficoltà d’ogni genere. Ricordate che è il fine di una situazione che fa la differenza. Non usate l’impulsività o l’imprevedibilità, differentemente potreste trovarvi davanti a scelte davvero insormontabili.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Siete decisamente frizzanti e amanti delle novità, ma nei prossimi giorni vi accorgerete quanta strada avete ancora da percorrere per raggiungere gli obiettivi desiderati. In amore state vivendo un equilibrio che mancava da tempo. Nelle relazioni professionali sono in arrivo moltissime opportunità. Unica nota negativa è la voglia di mettervi in gioco. Siete in un momento importante della vostra vita: pensate in grande e tutto arriverà in maniera davvero inaspettata. Nel weekend possibile viaggio di piacere.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Inizia per voi un momento davvero favorevole. L’arrivo di Marte nel segno amico della Bilancia significa successo e vittoria. Nei prossimi giorni avviate un nuovo lavoro, cambiate casa, cercate un amore nuovo, decidete le cose importanti della vita. Se, per esempio, siete uno sportivo e gareggiate a livello agonistico, Marte vi colloca sul podio. Non importa in che campo decidete di canalizzare la vostra energia, l’importante è agire per un cambiamento. Fortuna e successo, forza psicofisica; giorni adatti a cambiare look.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Questo inizio di settimana parte con un bel sostegno della Luna che, insieme a Venere e Nettuno, indica la strada giusta da intraprendere in amore. Sono giorni intensi nella coppia; Venere, porta alla luce la voglia di cambiare o rinnovare il rapporto amoroso. Nel contesto familiare, novità assolute, in particolar modo per una casa. Per alcuni nati non si esclude un trasferimento professionale e di residenza. Sono giorni intensi per il denaro e per le contrattazioni d’affari. Periodo favorevole per acquistare un nuovo mezzo di trasporto.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Continua per voi la strada in salita; siete ancora sottotono. Non sarà una settimana facile, l’indicazione maggiore che arriva dagli astri riguarda l’amore e il lavoro. Saturno chiede maturità, capacità di resistenza, ponderazione, un mélange di emozioni che portano al successo e alla riuscita della progettualità. A volte le sterzate della vita servono a comprendere gli errori del passato. Siete in un momento di grande crescita, ecco perché la maturità vi farà comprendere la strada giusta da intraprendere. Fortuna e successo in arrivo.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Negli ultimi tempi siete stati baciati dalla fortuna: la presenza del Sole nel segno ha fatto realizzare i vostri obiettivi ma nei prossimi giorni sono in arrivo alcune tensioni. Per alcuni nati riguarderanno l’amore, mentre per altri si tratterà di un ritardo nel lavoro. Settimana decisamente sottotono: agite senza troppo impegno nelle situazioni, troppa energia potrebbe essere uno spreco. Praticate sport, prendetevi cura del vostro fisico: un tocco nuovo alla vostra immagine potrebbe essere utile per stare bene.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Marte nel segno vi dà una carica davvero inaspettata. Sono giorni intensi, importanti, per il lavoro e nella vita privata. Non si esclude per alcuni nati una novità assoluta legata alla professione. Se cercate l’amore, invece, preparatevi a un vero e proprio colpo di fulmine. Marte significa tenacia e successo, intraprendenza e fortuna, la riuscita è assicurata. Firma importante per un lavoro nuovo, una compravendita, un contratto. Mercoledì e giovedì novità nelle amicizie.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



La Luna nel segno dei Pesci avvia una settimana molto positiva. Il campo affettivo è in rilievo; le novità più importanti sono legate al pianeta Venere. La sua influenza porta alla luce la voglia di vivere appieno i sentimenti. Siete in un momento molto prezioso, fate tesoro delle persone a voi care e, soprattutto, siate più disponibili nei confronti dell’amore. In arrivo un incremento finanziario. Bene le contrattazioni d’affari e la stipula di nuovi contratti. Novità per una figlia, madre, sorella o nonna. Giovedì e venerdì possibile spostamento di lavoro

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Finalmente c’è una netta ripresa nelle questioni pratiche. Troppo spesso vi ritrovate a fare i conti con situazioni che non trovano la giusta via. In questi giorni, invece, l’energia maggiore è rivolta alla professione. Novità assolute per il denaro, incremento finanziario e recupero di un vecchio credito. Bene le contrattazioni d’affari e le collaborazioni. In arrivo un piccolo spostamento di piacere; coinvolgete il vostro partner, potreste catturare la sua attenzione. Per scaricare l’eccessiva emotività fate lunghe camminate.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Marte non aiuta: siate vigili, meno prepotenti, meno presuntuosi e meno petulanti, il rischio è quello di scontrarvi con tutto il vostro entourage. Inizia un periodo difficile, l’energia del pianeta rosso vi fa perdere le staffe. Settimana nervosa e sottotono. Nei prossimi giorni agite con cautela nel lavoro, nell’amore e nel contesto familiare. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti. Praticate sport, scaricate il surplus energetico facendo lunghe passeggiate. Una sana dieta alimentare è d’obbligo.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Settimana da podio: avete le carte in regola per dare il meglio di voi stessi. Nel lavoro, in amore e nel privato siete baciati dalla fortuna. Marte vi regala moltissime opportunità e novità assolute. Nel lavoro avviene un incremento finanziario inaspettato, buona intesa con un vostro superiore o collaboratore. Tutto l’entourage personale viene vissuto attraverso nuovi stimoli. Salute di ferro, siete sul podio in ogni campo della vostra vita. Lavorate al più presto a un nuovo progetto.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



La Luna nel segno porta alla luce nuove opportunità. Questa influenza durerà due giorni, lunedì e martedì. Agite per mettere sul campo situazioni nuove, oppure, per risolvere una vecchia questione. Settimana molto positiva per dare un tocco nuovo alla vostra immagine. Abbellite il vostro luogo di lavoro, la vostra casa: date un tocco nuovo a tutto ciò che vi circonda. Non si esclude un cambio di mezzo di trasporto, un viaggio di piacere, una crociera, un momento magico da condividere con il vostro amore.