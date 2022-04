I nizia una nuova fase che avrà come protagonisti i Segni di Terra. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Il cielo festeggia l’ingresso del Sole nel Segno del Toro: l’influenza dell’Astro più importante dello Zodiaco indica l’arrivo di un vero e proprio periodo fortunato. A beneficiare di questa fortuna sono Toro, Vergine e Capricorno. Inizia una nuova stagione che aiuta a concretizzare i successi nel lavoro, nel denaro e in amore. Settimana difficile, invece, per il Segno dello Scorpione, al quale servirà maggiore impegno per consolidare gli ultimi sforzi lavorativi.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Il cielo tende a darvi una mano per raggiungere un obiettivo lavorativo, anche se la settimana richiede maggiore impegno per portare a termine ciò che serve nel lavoro. La coppia potrebbe risentire di un calo emotivo: siate più attenti alle necessità del partner. Organizzate un viaggio a sorpresa per placare gli animi nella coppia: l’amore e la passione vanno messi al primo posto. Giorno fortunato: martedì.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



L’arrivo del Sole nei vostri gradi rende questa settimana davvero speciale per tutto ciò che vi sta a cuore. Sono giorni adatti per investire denaro e per occuparvi di situazioni che hanno bisogno di trovare una soluzione. Siete il Segno più attento dello Zodiaco per quanto riguarda il lavoro e la professione. Per questo sarete premiati per l’ottimo impegno nel raggiungere gli obiettivi desiderati. In amore ci sarà l’arrivo di un incontro inaspettato, per le coppie di vecchia data, invece, un viaggio fuori porta. Mercurio favorevole indica l’acquisto di una macchina nuova.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Non sono giorni adatti a cambiare o rinnovare alcune situazioni che non vi stanno bene. Lasciate fare al destino, non forzate gli eventi, siate più passivi e meno intraprendenti. Settimana sabbatica, meglio non strafare: il risultato potrebbe deludervi. In amore alcune incomprensioni possono rendere questo periodo estremamente impegnativo, meglio non correre il rischio di una rottura. Se cercate l’amore, invece, armatevi di pazienza prima che arrivi l’anima gemella. Applicatevi un po’ di più in un hobby e praticate sport.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Ottimi risultati nella professione e concretezza nelle finanze. La settimana promette bene per gli incontri professionali e per la stipula di nuovi contratti. Anche l’economia gode di ottima salute, sono giorni importanti per prendere decisioni finanziarie: non si esclude una compravendita, un cambio immobiliare o una macchina nuova. Curate di più la vostra immagine, Venere potrebbe darvi una mano nella scelta dei colori da abbinare al vostro look. Giorni positivi per il denaro: venerdì e sabato.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Il duro lavoro vi ricompenserà: è in arrivo l’atteso riconoscimento che attendete da tempo. I prossimi giorni verranno caricati di responsabilità, ma niente paura: avrete tutto sotto controllo. Bene le collaborazioni professionali e ottimi risultati per l’economia, in particolar modo se vi occupate di commercio e comunicazione. In amore preparatevi a rivivere un punto dolente, nessuna novità positiva che vi dona la spinta giusta per cambiare e migliorare il rapporto raffreddato da tempo dal vecchio Saturno. I giorni favorevoli per viaggiare sono mercoledì e giovedì.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Marte, Venere e Giove sono dissonanti. Per voi inizia un periodo difficile nella comunicazione con il partner e per alcuni ritardi economici. Sono giornate difficili perché vengono meno le vostre aspettative nel lavoro e nel privato. Niente paura: è soltanto un periodo transitorio utile per lasciar andare il superfluo. Non sottovalutate un vostro collaboratore che potrebbe farvi uno sgambetto, non investite denaro, rimandate tutto in altra data. Curate di più il vostro corpo e controllate l’intestino, una sana dieta alimentare è d’obbligo.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Saturno continua a mettervi alla prova attraverso una maggiore introspezione personale. L’amore da qualche tempo non funziona più, il partner appare cambiato e le continue difficoltà vi mettono alla prova attraverso discussioni inutili. Se siete innamorati, vale la pena lottare per riconquistare il partner, ma se invece siete al capolinea, Saturno vi aiuterà a chiudere un rapporto difficile. L’importante è comprendere che siete in un periodo estremamente profondo della vostra vita, dove gli errori di valutazione non devono esistere.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Da un lato arriva il sostegno di Marte, Venere e Giove, dall’altro lato, invece, ci sono Sole, Mercurio e Urano che tendono a creare dei ritardi. Siete in un periodo importante della vostra vita dove tutto può arrivare a un livello di grande soddisfazione, fatto di riconoscimenti inaspettati. Il cielo vi sostiene da molto tempo ormai, nessuna paura se un ritardo o una difficoltà tendono a cambiare i vostri piani: il successo è tutto vostro.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Settimana decisamente frizzante e ricca di novità in amore, una complicità con il partner che mancava da tempo. Innamorati più che mai, siete disposti a vivere appieno l’amore e la passione. Non si escludono colpi di fulmine per i più giovani del segno e tradimenti per le coppie di vecchia data. Se state pensando a una storia extraconiugale prestate attenzione a non esagerare con le bugie. Mettete da parte l’orgoglio nel lavoro; meglio non contraddire gli ordini e non chiedere cambiamenti di rotta.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Un mix di emozioni rende questa settimana davvero speciale: il cielo vi aiuta a fare un salto di qualità nel lavoro e a concretizzare un progetto tanto atteso. Approfittate della presenza del Sole nel segno amico del Toro, la sua influenza potrebbe essere utile nelle scelte legate agli investimenti, al lavoro e per cambiare città. Anche Urano è vostro alleato: sono giorni importanti per trovare soluzioni a vecchi problemi.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Saturno rimane al vostro fianco: il suo sostegno è molto utile per non commettere errori di valutazione. Spesso presi dall’impulsività rischiate di non avere le idee chiare. In questi giorni, invece, potreste ritrovarvi davanti a scelte importanti. Grazie a Saturno non vi sarà difficile raggiungere una progettualità importante e colorare la vostra attività di successi. In amore è ora di aprire il cuore. Colore fortunato l’arancione.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Venere e Marte sono al vostro fianco: questi due pianeti sono utili per aggiungere nuove opportunità nel campo lavorativo. Anche l’economia potrebbe risentire positivamente l’influenza di Venere. In amore per esempio, le novità più salienti riguardano una casa, oppure una convivenza. Siate più passionali e più presenti con il partner. Se cercate l’amore, l’anima gemella è in arrivo. Giorni fortunati per la stipula di un contratto o un cambio professionale: giovedì e venerdì.