P rosegue il periodo di grande successo per Leone, Ariete e Sagittario. Un momento di grande energia che coincide con lo sbocciare della primavera. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Sarà una settimana speciale per tutti i segni di Fuoco; l’arrivo della Luna nel segno dell’Ariete aggiunge un pizzico di novità per Ariete, Leone e Sagittario. Il Sole, Mercurio e la Luna mettono in evidenza un surplus energetico capace di influire positivamente nelle contrattazioni d’affari, nella professione, nelle collaborazioni e nella capacità di avviare progetti nuovi. Insomma, una vera e propria forza che si muoverà senza freni.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Il Sole e Mercurio sono due alleati utili per rinnovare alcune situazioni personali che state vivendo. Per esempio, nel lavoro è tempo di agire per non perdere tempo prezioso: realizzare un progetto, cambiare una posizione professionale e investire denaro sono indicazioni che possono dare un tocco nuovo alla vostra quotidianità. In amore c’è la voglia di vivere appieno i sentimenti, in particolar modo se state cercando l’anima gemella. Podio per denaro e famiglia.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Se state cercando l’amore c’è da attendere un cielo migliore. Urano non aiuta la coppia, e nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di responsabilità: un cambio immobiliare, una situazione familiare da risolvere, una tensione parentale, tutte emozioni che fanno pensare a un periodo non facile. Per fortuna è la professione a compensare questo periodo difficile nel privato; le novità più salienti riguardano l’economia attraverso un impegno economico positivo. Calo psicofisico tra mercoledì e giovedì.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Venere vi rende davvero brillanti e vi dona una carica inaspettata in amore: nuove relazioni in arrivo per chi cerca l’anima gemella e ottime opportunità per gli incontri occasionali. La presenza di Marte indica l’arrivo di incontri professionali inaspettati: contrattazioni d’affari a gonfie vele, collaborazioni che arrivano fuori dalla propria residenza, nuove opportunità legate al campo immobiliare. Praticate sport, un hobby, oppure avviate un cambio psicofisico utile a rigenerare il vostro fisico. Colore portafortuna: verde.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Giove e Nettuno sono due pianeti molto importanti perché tendono ad amplificare le problematiche in corso. Nella famiglia d’origine possono tornare alla luce alcune situazioni lasciate insolute, anche le coppie in crisi rischiano di ritrovarsi davanti a scelte importanti. Pur vivendo l’influenza positiva del pianeta Giove, la settimana si presenta al rallentatore. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner, con un collaboratore o un superiore. Contate fino a cento prima di agire.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Marte crea moltissime novità: tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo, ma la sua influenza potrebbe essere positiva se vi state impegnando in un progetto professionale. Più difficile, invece, se cercate l’amore o state vivendo un rapporto instabile. Prestate attenzione nel prendere impegni importanti a lungo termine: controllate a fondo tutto ciò che riguarda denaro e documenti. La stanchezza si farà sentire nelle giornate di mercoledì e giovedì. Cambiate look e date un tocco nuovo alla vostra immagine.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Le nuove opportunità lavorative vi rendono estremamente impegnati: la settimana si presenta intraprendente e ricca di spirito d'iniziativa. Dotati di inventiva sul piano pratico, avrete la prontezza di ideare e compiere imprese anche rischiose. L’unica nota negativa riguarda il rapporto familiare che rischia di cadere nelle stesse problematiche di sempre: siate meno petulanti e più comprensivi. Giorni propizi per investire denaro: venerdì e sabato.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Fortuna e successo in amore: l’anima gemella è in arrivo grazie a Venere che continua a sostenere gli incontri. Il Sole e Mercurio, invece, sono contrapposti al vostro segno. Questa posizione astrale indica alcune difficoltà in arrivo per il denaro e per le collaborazioni professionali. Sono giorni difficili per prendere decisioni importanti e per portare a termine progetti di vecchia data. Marte richiede maggiore equilibrio psicofisico: mettere in atto una sana prevenzione medica servirà a prevenire un calo fisico inaspettato.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



In questi giorni potreste applicarvi un po’ di più in un hobby. La presenza di Giove nel segno amico dei Pesci dona la possibilità di intraprendere nuove situazioni attraverso incontri amicali che possono essere la spinta giusta a realizzare, dopo tanto tempo, un progetto tanto atteso. In amore vi è la possibilità di vivere nuovi incontri, oppure di mettere sul campo un cambiamento legato a una progettualità affettiva. Prestate attenzione agli investimenti e alle contrattazioni di affari, meglio rimandare in altra data eventuali impegni a lungo termine.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Siete sul podio per quanto riguarda l’amore e le relazioni affettive grazie a novità assolute legate alla coppia. State vivendo un periodo estremamente favorevole con il partner. Per alcuni nati è la passione ad assumere un posto di rilievo attraverso incontri occasionali. L’economia, però, non gode di ottima salute: un ritardo o un esborso inaspettato potrebbero rendervi nervosi. Praticate sport, cambiate look, abbellite la vostra immagine. La primavera accende la voglia di cambiare vita.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Sono giorni difficili a causa di un ritardo nelle questioni professionali: un vostro superiore potrebbe caricarvi di lavoro senza la giusta gratificazione. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti per evitare discussioni inutili. La professione potrebbe subire una brusca sterzata; niente paura, l’arrivo del Sole nel segno amico del Toro vi aiuterà a risolvere eventuali problemi che si presenteranno in questo momento specifico della vostra vita. Curate di più la vostra immagine. Colore fortunato: arancione.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Periodo estremamente felice in l’amore che viene vissuto attraverso grandi soddisfazioni: per alcuni nati ci sarà una convivenza, per altri, invece, una casa nuova, un figlio e un matrimonio. Se siete alla ricerca dell’anima gemella preparatevi a vivere un periodo estremamente favorevole e ricco di novità. Nella professione prestate attenzione a un collaboratore che potrebbe farvi uno sgambetto. Agite con cautela nel lavoro e con il denaro. Qualche chilo di troppo richiede maggiore attenzione all’alimentazione.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Continua per voi il podio. Nei prossimi giorni potreste ricevere una notizia tanto attesa che vi cambierà la vita. Un documento importante, una compravendita, una nuova collaborazione professionale, tutte situazioni che possono fare parte di una vostra nuova quotidianità. Successo per quanto riguarda denaro e lavoro. In famiglia, l’arrivo di un parente potrebbe rendervi felici. Incontri passionali per i più giovani del segno. Giorni favorevoli per avviare una nuova progettualità: venerdì e sabato. Colore fortunato: blu.