A lcuni cambiamenti renderanno le emozioni protagoniste della settimana, soprattutto per i segni d'Acqua (ma non solo). Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Arriva Venere in Pesci a scombinare le carte in tavola nelle questioni amorose. Sentimenti che trovano spazi nuovi, amori che cercano emozioni forti per tenere a sè il partner, incontri occasionali per chi cerca una passione nuova: tutte emozioni che renderanno questa settimana davvero frizzante per tutto lo Zodiaco. Ad avere la meglio saranno Pesci, Cancro e Scorpione. Insieme a Giove troviamo "Nettuno il nebuloso", soprannominato l’ambiguo dello zodiaco, colui che agisce nell'oscurità scavalcando valori importanti come sentimenti e fedeltà.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



La presenza del Sole continua a sostenere le vostre giornate ricche di nuove opportunità. In questi primi giorni sono le collaborazioni professionali ad avere la meglio: l’influenza degli astri vi porta a creare una cerchia positiva di nuove collaborazioni. Ottimo periodo per incrementare l’economia e avviare nuove relazioni lavorative. Siate più intraprendenti e meno pessimisti: il successo è tutto vostro. Firma importante nei giorni 5-7 aprile. Attenti ai mali di stagione: le allergie respiratorie sono in agguato.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Marte nel segno dell’Acquario incide attraverso un'influenza astrale poco favorevole. In questi primi giorni di aprile l’indicazione maggiore arriva dalla famiglia, dove l’incompatibilità prevale nelle relazioni. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti in tutto il contesto familiare. Agite con cautela nel lavoro, siate più oculati nelle spese. In amore portate pazienza se siete alla ricerca di un incontro sentimentale. Giorni positivi per praticare sport: 5-6 aprile.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



In questo periodo specifico della vostra vita, assumere maggiore coraggio per raggiungere gli obiettivi desiderati è la scelta più adatta a voi. Sono Saturno e Marte a definire da che parte stare, ascoltate i consigli degli astri e siate più fiduciosi nei confronti delle novità. Tornare ai vecchi schemi significa perdere tempo prezioso: tutte le novità sono per voi un’opportunità che vi porta in alto in ogni campo. Amore e passione per i più giovani, soprattutto per chi cerca l’amore o il colpo di fulmine.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Venere arriva a sconvolgere la serenità raggiunta in amore. Per alcuni nati, l’influenza del pianeta legato all’amore cambierà le carte in tavola. C’è bisogno di novità e di uscire fuori dagli schemi, soprattutto per tutti coloro che rendono il rapporto amoroso apatico e poco frizzante. Venere nel segno amico dei Pesci spinge alla ricerca di nuove opportunità; la curiosità ne farà da maestra, lasciate andare il controllo su tutto, soltanto così raggiungerete ciò che più vi piace. Cambiate look, colore dei capelli, oppure regalatevi un tatuaggio.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Sole e Mercurio sono in perfetta armonia con il vostro segno. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di responsabilità, per fortuna sarà tutto ben gratificato grazie a Mercurio che vi aiuterà con il denaro, in particolar modo se state trattando una contrattazione d’affari o immobiliare. Periodo positivo per gli incontri occasionali amorosi, ottimo self-control e buona intesa con un superiore. Successo e podio per tutto ciò che vi sta a cuore.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



L’arrivo di Venere porta qualche guaio in amore. Le incomprensioni possono venire alla luce dopo un periodo stabile. Anche in famiglia arrivano delle novità legate soprattutto al denaro. Siate più attenti nelle spese, non firmate documenti che vi possono vincolare a lungo termine, prestate attenzione alle collaborazioni professionali poco sincere. In questi giorni rimandate gli impegni importanti, agite sotto un cielo migliore. Nella salute sono le intolleranze alimentari il punto debole: il vostro intestino ha bisogno di una disintossicazione. Usate prodotti naturali per depurare il vostro corpo.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Marte e Saturno continuano il loro influsso positivo. Sono giorni intensi per definire alcune situazioni lasciate insolute nel lavoro. Osate un pò di più con un collaboratore o un superiore. Evidenziate al meglio le vostre capacità professionali, il podio è tutto vostro. In amore c’è bisogno di maggior attenzione al partner, siate più amorevoli e fate una sorpresa. Un tocco nuovo alla vostra immagine potrebbe darvi nuove opportunità negli incontri, soprattutto se state cercando l’anima gemella. Passione per i più giovani.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Venere amica vi rende passionali e innamorati più che mai. In questi giorni le novità più assolute arrivano dall’amore e dagli incontri occasionali. Attenzione a non lasciarvi tentare con una fuga d’amore, ricordate che Nettuno crea dipendenza dalle novità. Siate più fedeli e meno attratti dalle situazioni multiple, se siete in coppia da tempo l’infedeltà potrebbe prevalere. Gli stimoli non mancheranno, tantomeno le tentazioni sessuali. Ottime novità con il denaro, podio per contratti e nuove collaborazioni. Salute al top.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



La fortuna è al vostro fianco e il Sole vi sostiene nel lavoro e nel privato. Anche l’economia gode di ottima salute, sono giorni favorevoli per delineare al meglio gli impegni economici. Non si esclude una compravendita immobiliare, oppure un acquisto di una macchina nuova. Praticate sport: la bella stagione vi sostiene attraverso un'ottima energia e self-control. Se praticate uno sport agonistico, il podio è assicurato. Prestate attenzione alle allergie alimentari, meglio fare una dieta salutare per disintossicare il vostro intestino.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Marte e Saturno sono in congiunzione, e l’influenza di questi due astri vi spinge a rivedere alcune situazioni personali che state vivendo. In amore, per esempio, dedicate più tempo al vostro partner, il rischio è quello di perdere per strada momenti di felicità. Nella professione non accettate le provocazioni, siate più comprensivi con un vostro superiore o collaboratore. Per fortuna a ridosso del weekend le cose prendono la giusta piega: quella di riuscire a riposarvi e riprendere in mano la normalità. I giorni fortunati per viaggiare sono il 9 e 10 aprile.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Marte vi spinge a strafare, state attenti a non esagerare, soprattutto per evitare incidenti di percorso. Nelle collaborazioni professionali potreste risentire di un eccessivo carico di mansioni. In amore, invece, la ricerca di un nuovo partner potrebbe farvi fare errori di valutazione. Eccessivo erotismo e difficoltà nella coppia. In questi giorni meglio correre ai ripari praticando sport per scaricare il surplus energetico ed emotivo. Siate più attenti all’alimentazione, soprattutto, non abusate di alcool e fumo. Netta ripresa nel weekend.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Continua per voi il periodo giusto per investire denaro, cambiare lavoro, rinnovare un contratto, cambiare residenza, attuare una nuova progettualità. Non perdete di vista i vostri sogni. Sono giorni intensi per stringere accordi nelle collaborazioni, arricchire la vostra economia, gestire il vostro patrimonio, una serie di situazioni positive che includono tutti i campi della vostra vita. Successo in amore, podio nel lavoro e felicità assicurata. Giorni positivi: 6-7-8 aprile.