Oroscopo della settimana dal 4 al 10 ottobre 2021: segni d’aria sul podio

I nizia una settimana intraprendente, che vedrà protagonisti i nati sotto il segno dei Gemelli, dell'Acquario e della Bilancia. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Il Sole continua la sua influenza positiva dal segno della Bilancia, avvantaggiando tutti i segni d’aria. In questi giorni è utile occuparsi maggiormente della professione portando a termine le situazioni lasciate insolute. Il supporto positivo dei pianeti aiuta a realizzare le questioni che stanno più a cuore. Non c’è un segno più fortunato di un altro; attualmente le parole d’ordine per ciascuno sono intraprendenza e successo, impegno e perseveranza, resistenza e riuscita.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



La settimana appare impegnativa e l’influenza negativa dei pianeti dal segno opposto rendono le cose difficili. Non demoralizzatevi se subite un ritardo nelle questioni pratiche: è Marte a mettere lo zampino con instabilità e insuccessi, ecco perché è meglio rimandare in altra data le questioni pratiche e, se proprio non potete farne a meno, analizzare a fondo il da farsi per evitare di trovarvi coinvolti in situazioni spiacevoli. Occupatevi di voi stessi, il tempo risolverà ciò che vi sta a cuore.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Siete in un periodo estremamente positivo: approfittate del cielo che state vivendo, presto le posizioni astrali cambieranno e dovrete impegnarvi un pò di più per realizzare ciò che vi sta a cuore. Nei prossimi giorni portate a termine un lavoro intrapreso, impegnatevi per realizzare un sogno con il partner, definite le spese economiche, mettete tutta la vostra energia per dare un tocco nuovo alla vostra quotidianità. Sono giorni molto favorevoli per comprare casa, cambiare lavoro e investire denaro.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Continua per voi un periodo felice. Siete in un momento importante della vostra vita, agite donando un tocco nuovo alla vostra quotidianità, non lasciate che la sedentarietà prenda il sopravvento. L’energia di Marte e del Sole è la spinta giusta per cambiare o rinnovare casa, riqualificare un rapporto amoroso e investire nella professione. Siete molto avvantaggiati, non perdete l’influenza degli astri tutti a vostro favore. Settimana decisiva per risolvere una questione fisica, soprattutto se si tratta di una vecchia patologia: ci sarà una risoluzione del problema.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Manca la voglia di fare, siete sottotono, non lasciatevi abbattere dalle questioni esterne. Da sempre vi fate carico di situazioni non vostre con il rischio di entrarci in prima persona. Questa caratteristica è il vostro tallone d’Achille, ecco perché in questi giorni è importante agire per voi stessi. Mettete da parte lo spirito da crocerossina e andate oltre le problematiche degli altri; soltanto così il successo vi farà vivere un momento speciale. Settimana da dedicare a un cambio di look, praticate sport e avviate una nuova dieta alimentare.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Non siete in un periodo facile, la cosa importante è capire che le questioni difficili aiutano a vedere meglio ciò che non va. La strada che state percorrendo è tutta in salita, la nota positiva è che presto arriverete sulla cima avendo una visione globale della vostra vita. Approfittate del periodo sabbatico per ricomporre la vostra quotidianità, presto sarete oberati di lavoro e di impegni inaspettati. Cambiate colore dei capelli, praticate una nuova attività fisica, avviate una sana dieta allineare, rinnovate il guardaroba.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Settimana laboriosa: siete entrati nel pieno della routine, questa indicazione di per se è molto positiva perché siete il segno più metodico e schematico dello zodiaco. In realtà il rischio è di ritrovarvi insoddisfatti e insofferenti alla quotidianità. Il consiglio delle stelle è quello di mettere sul campo una nuova disciplina sportiva, oppure di avviare un hobby per ritagliare del tempo per voi stessi. Soltanto così vi ritroverete meno nervosi e meno stanchi fisicamente.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Il successo è tutto vostro. Siete in un periodo di grande fortuna. Se vi occupate di finanza, Marte, Sole e Mercurio vi proteggono dal punto di vista economico, facendovi raggiungere un successo dopo l’altro. Se, invece, siete un Bilancia narciso, allora il Sole nel segno vi dona l’opportunità di rivedere la vostra immagine e il vostro look. Non si esclude per alcuni nati un cambio immobiliare, un arredamento nuovo, l’acquisto di una macchina e una sorpresa familiare inaspettata legata a una nascita.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Venere ha lasciato i vostri gradi, terminando il periodo intenso nella coppia e nell’eros. Nei prossimi giorni potreste canalizzare le vostre energie nel lavoro attraverso un impegno maggiore per una nuova progettualità. Siete in un periodo dove i progetti devono trovare uno spazio prezioso; Saturno, vi mette alla prova attraverso impegni importanti. Siate concreti e il successo sarà assicurato. Non dimenticate che siete il segno più astuto e intelligente dello zodiaco, agite utilizzando le vostre eccellenti capacità.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Nonostante il momento instabile, la riuscita e il successo non mancheranno. Nei prossimi giorni mette sul campo una nuova progettualità, le vostre capacità sono molto invidiate, soprattutto nel campo professionale. Mettete da parte i giudizi altrui, spesso superflui e poco costruttivi, siete i più intraprendenti dello Zodiaco e le vostre capacità arrivano molto in alto. Nei prossimi giorni potrete concretizzare i vostri sogni, siete in un momento dove tutto vi verrà concesso. Settimana fortunata dal punto di vista economico.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Sono giorni intensi legati alla professione. La quadratura dei pianeti dal segno della Bilancia rende le cose difficili, ma ciò non significa che non raggiungerete il successo. La sola nota negativa riguarda un ritardo, una uscita di denaro inaspettata, un documento mancante. Meglio usare una buona concentrazione per risolvere le problematiche in atto. Dal lato personale, invece, vivrete un momento di armonia e successo con il partner. Sono giorni adatti a dare un tocco nuovo alla vostra casa o al vostro luogo di lavoro. Il colore più adatto è il bronzo o l’arancione.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Successo nel denaro, successo nel lavoro e armonia in amore. Un mélange di emozioni che vi mettono sul podio. In questi giorni continuate a occuparvi di ciò che vi piace di più. Nella professione ottime novità che portano delle vere e proprie energie di rinnovamento. Denaro in arrivo e recupero di un vecchio credito. In famiglia ci sarà l’arrivo di una nascita, oppure una convivenza o un amore nuovo. Un cielo fantastico, frizzante e ricco di colore. Bene la salute: ottimo periodo per un ritocco estetico.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Venere continua a sostenere l’amore e nei prossimi giorni le novità più salienti riguardano proprio la coppia. Per alcuni nati ci sarà l’arrivo di una casa nuova, l’arredo di una stanza, il cambio di residenza, l’arrivo di un figlio, un mélange di emozioni che arricchiscono la vita. Il bellissimo trigono del pianeta Nettuno indica la voglia di innamorarsi, di vivere appieno eros e passione. Sono giorni intensi se cercate l’amore, inoltre prestate attenzione ai colpi di fulmine. Denaro in arrivo attraverso una compravendita, un prepensionamento, una liquidazione, il recupero di un vecchio credito. Settimana intraprendente dal punto di vista fisico.