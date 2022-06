Oroscopo della settimana dal 6 al 12 giugno 2022: Segni d’Aria in ripresa

L 'estate è ormai è alle porte: un periodo dell'anno da dedicare al viaggio e alla scoperta, non solo esteriore. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Settimana movimentata per la presenza del Sole nel segno dei Gemelli che attraverso il suo sostegno positivo amplifica la voglia di strafare in tutti i campi. A beneficiare di questo influsso astrale sono i segni d’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. Anche l’Ariete e il Toro riescono ad ampliare le vedute attraverso un salto di qualità nella professione e nel privato. Bene la comunicazione, il commercio e i viaggi. Zodiaco in netta ripresa in tutti i campi.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Vivete un periodo estremamente favorevole, e la presenza di Giove nel segno amplifica le possibilità professionali. Settimana decisamente proficua per il denaro e le contrattazioni d’affari. Anche il privato evidenzia incontri fortunati e novità assolute con il partner. È il periodo giusto per cambiare lavoro, rinnovare la vostra vita, acquistare una casa, sposarvi. Ogni situazione vi posizionerà sul podio.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Ancora una settimana decisamente frizzante e ricca di novità. Venere e Mercurio mantengono la scena insieme a Urano che spinge a strafare. Le attività ludiche sono le più fortunate, grazie a Venere che dona la possibilità di fare nuovi incontri. Anche l’economia gode di ottima salute; i giorni più indicati per stipulare accordi professionali e investire denaro sono il 9 e 10 giugno. In famiglia una notizia potrebbe rendervi felici. Salute al top. Colore fortunato arancione.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Successo in amore, fortuna nel lavoro, salute al top. Ogni situazione appare positiva, sono giorni intensi dove le opportunità vi posizionano sul podio. Ottimo periodo per cambiare lavoro, investire denaro, stringere accordi professionali con persone straniere. Anche l’amore sta vivendo un momento felice, passione e colpo di fulmine per i più giovani del segno. Giorni positivi per la stipula di un contratto: 6-7 giugno.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Settimana sottotono, poche novità e molti impegni lavorativi. Se non fosse per la Luna che arriva in vostro aiuto, la settimana verrebbe vissuta attraverso un calo psicofisico. Sono giorni confusi, instabili e poco concreti. Siate pazienti, l’influenza della Luna dal segno amico dello Scorpione vi aiuta a superare gli ostacoli. Weekend di passione per chi cerca l’amore, incontri occasionali per i più giovani. Prestate attenzione allo stomaco, una sana dieta alimentare è d’obbligo per disintossicare l’intestino.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Novità assolute nel lavoro, settimana da dedicare agli incontri professionali. Anche l’economia gode di ottima salute, soprattutto, per una compravendita che risolverà tutto. Se cercate una nuova progettualità lavorativa è il momento di agire, se invece siete alle dipendenze un vostro superiore potrebbe farvi un regalo. Anche l’amore indica successi e nuove opportunità negli incontri. Giorni fortunati per prendere iniziative: 6 e 7 giugno. Rinnovate il vostro look, salute al top.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



La presa diretta del pianeta Mercurio nel segno amico del Toro garantisce una settimana decisamente positiva e proficua. Ottime novità economiche e buona intesa nelle collaborazioni professionali. Non si esclude un viaggio di lavoro, un incontro professionale proficuo, novità assolute per un progetto tanto atteso. In famiglia una notizia potrebbe rendervi felici, un cambio immobiliare potrebbe fare al caso vostro. In amore siate più presenti, il partner potrebbe risentire di un vostro allontanamento.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Settimana altalenante, alcuni pianeti rendono i prossimi giorni agitati. Non soffermatevi sulle critiche, siate più intraprendenti e meno pessimisti. Non accettate le provocazioni da parte di un vostro superiore o collaboratore, in famiglia si presentano alcune situazioni insolute che possono destabilizzare la vostra tranquillità. Non è la settimana giusta per investire denaro, tantomeno per avere le tasche bucate. Rimandate in altra data eventuali impegni importanti. Controllate la salute.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



State vivendo un periodo estremamente positivo e ricco di novità con un successo dopo l’altro. Sono in arrivo tente nuove opportunità. In amore aumenta la passione, e i più giovani del segno vivranno un vero e proprio colpo di fulmine. Non si escludono amori clandestini e incontri occasionali fuori dai legami sentimentali. Sono giorni favorevoli per investire denaro e recuperare un vecchio credito. Bene gli investimenti immobiliari comprese le contrattazioni d’affari. Salute al top.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Marte e Giove vi spingono oltre le vostre possibilità: nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner, incontrare nuovi amici, avviare una progettualità nuova, affrontare un viaggio tanto atteso. Tutte le situazioni lasciate insolute trovano la giusta strada, finalmente arriva la riscossa tanto attesa. Siate più intraprendenti e meno sedentari, in questo periodo la parola d’ordine è intraprendenza. Prestate attenzione alle allergie respiratorie. Giorno fortunato: 7 giugno.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Mercurio porta alla luce una situazione nuova da affrontare: per alcuni sarà una sfida professionale per altri, invece, un investimento economico, mentre nei casi più importanti un cambio professionale o un incremento economico. Venere vi aiuta in amore, sono giorni intensi per i sentimenti e la passione. Organizzate una gita fuori porta, incrementate le vostre conoscenze, le amicizie vanno coltivate. In famiglia netta ripresa dopo un periodo difficile. Prestate attenzione alle ginocchia e le caviglie.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Un calo fisico potrebbe rendervi nervosi, instabili, incapaci di organizzare la settimana. Sono giornate instabili, il fisico risente gli eccessivi impegni del passato. Meglio correre ai ripari attraverso un’attenzione in più alla cura del vostro corpo. Per i più giovani del segno, invece, novità importanti legate alla responsabilità professionale. È la settimana giusta per iniziare una nuova attività lavorativa, investire denaro e cambiare casa. Giorni positivi per apporre una firma: 7-8 giugno.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Prestate attenzione alle dipendenze, il fumo e l’alcool possono avere la meglio su di voi, meglio correre ai ripari con una sana attenzione al benessere psicofisico. Organizzate un viaggio di piacere, coinvolgete gli amici, fate una sorpresa al partner, dedicate più tempo a un hobby. Nella professione un vostro collaboratore potrebbe farvi uno sgambetto, non accettate le provocazioni. Una notizia tanto attesa potrebbe rendervi felici. Giornate positive 8-9 giugno.