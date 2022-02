Oroscopo della settimana dal 7 al 13 febbraio 2022: successo per Toro e Scorpione

I nizia una nuova fase determinata da successo e fortuna per molti segni grazie a un cielo positivo e leggero. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

La spinta positiva che arriva dal segno del Capricorno rende questa settimana davvero speciale per i nati di tutti i segni. Ad avere la meglio sono i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Sarà un cielo molto utile per avere una marcia in più nel lavoro, per incrementare le finanze, per passare da una situazione difficile a una positiva, il tutto senza troppi rimpianti e ripensamenti. Si tratta di un cielo davvero straordinario che porta successo, fortuna e ricompense per tutti. L’ammasso planetario in Capricorno aiuta a riprendere in mano la propria vita dopo lunghe difficoltà.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Siate più disponibili nei confronti delle persone che amate: ora siete troppo distanti e serve la vostra presenza, soprattutto in famiglia. Il cielo vi spinge a cercare nuove opportunità: una buona dose di calma e self-control è d’obbligo. Sono giorni sottotono e pieni di pensieri inaspettati. Una buona dose di attività fisica può essere utile a creare l’energia giusta per decollare in una nuova progettualità. Venerdì e sabato un viaggio fuori porta potrebbe farvi vivere momenti positivi in amore.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



State vivendo un periodo estremamente importante e ricco di novità che segna positivamente il vostro percorso amoroso, lavorativo e personale. Un cielo pazzesco che vi rende davvero speciali, nei prossimi giorni potreste raggiungere una posizione sociale tanto attesa, un nuovo lavoro, un incremento finanziario legato a una compravendita, una liquidazione, un successo contrattuale. Gli astri sono tutti a vostro favore: siete sul podio!

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



È tempo di bilanci: nei prossimi giorni sono in arrivo alcune situazioni che possono destabilizzare le vostre sicurezze. Siate più fiduciosi nella buona sorte e meno petulanti con le persone che vi danno consigli positivi. A volte perdete di vista la strada giusta da percorrere, ecco perché una sana introspezione potrebbe esservi utile. Bene le collaborazioni professionali e ottimo periodo per innamorarvi. Novità assolute in famiglia: una nascita o una casa nuova in arrivo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Mettete da parte il cattivo umore: la settimana, ahimè, inizia con la Luna storta. Sono giorni instabili: per alcuni nati arriva una negazione inaspettata nel lavoro, in amore o per il denaro. Ogni volta che le cose non vanno per il verso giusto è meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti o impegni importanti. Praticate sport, fate lunghe camminate, andate al cinema, praticate un hobby: ogni situazione che tende a distrarvi è utile per superare eventuali ostacoli che sono del tutto passeggeri. Ripresa nel weekend.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Ci sono molte novità in arrivo. Nei prossimi giorni potreste ricevere una notizia molto utile per il vostro lavoro. Finalmente state per raccogliere i frutti desiderati. Bene le collaborazioni e ottimo periodo per la vostra economia. In amore ci sono delle novità legate a una casa. Se cercate l’amore, nei giorni 12 e 13 febbraio vivrete incontri importanti. Abbiate più cura della vostra salute: una dieta alimentare è d’obbligo. Praticate sport e avvicinatevi a un hobby. Weekend di passione. Giorni fortunati 10-11 febbraio.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



È tempo di raccolto: state vivendo un sostegno astrale che mancava da tempo. L’ammasso planetario nel segno Capricorno porta alla luce novità assolute. Inoltre, è Urano a darvi una mano a osare di più nelle situazioni che vi stanno a cuore. L’amore sta vivendo uno scossone, il lavoro riprende a darvi grandi soddisfazioni e l’economia supera le vostre aspettative. Per alcuni nati è in arrivo una novità che cambia la vita. Salute al top.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Mentre attendete la buona sorte, il rischio è di perdere per strada pezzi importanti. Non siete un segno che si lascia guidare, tantomeno influenzare dagli ultimi avvenimenti. Nei prossimi giorni agite con maggiore impegno, siate più intraprendenti e meno pessimisti. Sono giorni utili per rinnovare la vostra posizione professionale e cambiare una situazione che non vi sta più a cuore. Ogni volta che troviamo Saturno favorevole, la strada da percorrere non è mai confusa o imprevedibile. Fortuna e successo in arrivo dalla famiglia.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Siete sul podio grazie alle numerose opportunità che vi portano a osare di più. La parola chiave è intraprendenza: spazzate via le incertezze che a volte vi rendono fragili. Ottime notizie in arrivo in famiglia e per una casa. Per alcuni nati un cambio professionale potrebbe essere la scelta giusta, per altri, invece, arriva un riconoscimento tanto atteso. Giove vi aiuta a vedere la vita in modo diverso. Praticate sport per scaricare il surplus emotivo.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Siete in continua crescita: sono giorni indimenticabili, state toccando il cielo con un dito. A volte vi sembra di sognare, ma in realtà state vivendo la vita come piace a voi. Mentre aspettate il momento giusto per partire con nuovi progetti, dedicatevi di più al benessere fisico. Praticate sport oppure applicatevi in una nuova disciplina: ogni novità legata al benessere del vostro corpo diventa per voi forza e successo. In amore, amate chi vi ama. Giorni fortunati per firmare un contratto professionale: 11-12 febbraio.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Siete sul podio: l’ammasso planetario nel vostro segno indica successo e fortuna in tutti i settori. Venere vi porta a innamorarvi di più, Mercurio arricchisce la vostra economia e Marte, invece, vi dona l’opportunità di osare per vivere nuovi incontri amorosi e professionali. Ogni situazione è baciata dalla fortuna. Bene gli ali amori clandestini e occasionali. Fortuna per un esame, per praticare sport o fare un viaggio. Fortuna e successo in tutti i crampi. Giornate favorevoli: 9-10 febbraio.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Non siete amanti dei vincoli: nelle prossime giornate la difficoltà maggiore è quella di affrontare gli impegni presi. Mettete da parte la pigrizia e siate più intraprendenti: l’energia del Sole nel segno vi caratterizza per la capacità di vivere tutto in maniera incondizionata. Da sempre l’anticonformismo vi accompagna: cambiate look, iniziate un hobby, tirate fuori il vostro talento. In amore potreste vivere un colpo di fulmine, per alcuni nati, invece, un incontro occasionale farà vivere emozioni forti.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Continua per voi il periodo giusto per cambiare lavoro, casa, look, investire denaro e rinnovare la professione. Imparate a donare a voi stessi un pò di amor proprio. Giove nel segno è indice di successo e fortuna. In amore è in arrivo una nuova progettualità; per alcuni nati riguarda una casa per altri, invece, la decisione di avere un figlio. Siate più attenti alla salute: qualche chilo di troppo è in agguato. Giove, l’ipertrofico dello Zodiaco, tende ad aumentare l’appetito. Meno sedentarietà e più attività fisica sono d’obbligo.