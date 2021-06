Oroscopo della settimana dal 7 al 13 giugno 2021: Sole, Mercurio e Luna ci guideranno

S ono giorni importanti per portare a termine alcune situazioni lasciate insolute. I più avvantaggiati? I segni d’Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario), ma anche i segni come Cancro, Scorpione e Pesci vivranno un periodo inteso

Si preannuncia una settimana ricca di nuove occasioni. Come ogni lunedì, ecco le previsioni segno per segno del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

È Sole, Mercurio e Luna a mantenere la scena di questa settimana. Questa posizione astrale continua ad influenzare dal punto di vista pratico. Sono giorni importanti per portare a termine alcune situazioni lasciate insolute. Ad essere i più avvantaggiati dello zodiaco sono i segni d’Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma anche i segni come Cancro, Scorpione e Pesci, vivranno un periodo inteso. Le indicazioni maggiori sono legate ad un mélange di emozioni nel campo amoroso e la voglia di libertà per tutti. Si sta preparando, per ciascuno, il terreno fertile per vivere appieno lo status di libertà tanto atteso. I viaggi i più gettonati del momento.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Difficoltà in arrivo per la professione, l’ambito lavorativo resta uno dei settori più sensibili del momento. Nei prossimi giorni una notizia potrebbe rallentare un vostro progetto. Non abbiate paura tutto potrebbe essere recuperato grazie a Marte che arriva in vostro aiuto. Portate pazienza e tutto tornerà ad un equilibrio desiderato. L’amore e la passione sono anch’essi messi alla prova. Non perdete tempo inutile per cercare di recuperare ciò che non va. Nel week-end in netta ripresa su tutto.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Urano nel segno continua a sostenere la vostra progettualità. È tempo di riqualificare la vostra posizione, aggiungete delle novità nella vita, lasciate da parte le cose che non vi sono più accanto altrimenti rischiate di rallentare un processo di trasformazione già iniziato; non dimenticate che Urano è il più anticonformista dello zodiaco. Nei prossimi giorni agite con cautela nella professione; un vostro superiore potrebbe caricarvi di responsabilità con il rischio di non riuscire a mantenere gli impegni presi.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Bene gli affari e il denaro. Un mélange di emozioni regalate da Sole, Mercurio e Luna. È l’arrivo della Luna nel segno a dare un tocco in più nella routine settimanale, avvantaggiandovi di situazioni utili in amore e negli affari. Il senso di libertà porta alla luce la voglia di strafare; cambiare città, iniziare nuove situazioni lavorative, colorare la vostra vita di amici nuovi. Questo tempo va utilizzato per dare un tocco nuovo alla vostra vita potenziando il più possibile il vostro status.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Marte e Venere, mantengono la scena. In questa settimana le novità più salienti sono legate al lavoro e alla famiglia. Da un lato, il contesto familiare, richiede maggiore attenzione; un maggiore impegno da parte vostra è d’obbligo. Nel lavoro, invece, un successo inaspettato porta alla luce le vostre vere capacità. Anche il campo economico appare sostenuto dagli astri; gli investimenti e le compravendite sono molto positive. Week-end di passione per i più giovani in cerca dell’amore.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Marte porta alla luce il compimento di numerose opportunità e, soprattutto, aiuta a concludere tutto ciò che negli ultimi tempi ha subito un calo energetico. Siete in un tempo di grande ripresa, nonostante Saturno, tenda a rallentare la vostra quotidianità. Non abbiate paura ad agire oltre le vostre aspettative i risultati sono assicurati. Sponsorizzate la vostra vita attraverso novità assolute, così facendo è in arrivo un vero e proprio incremento socio economico.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Mettete da parte l’orgoglio, non è il momento giusto per far valere i vostri diritti. Il Sole, amico dal segno dei Gemelli, potrebbe darvi una mano a risolvere alcune situazioni lasciate insolute. Prendetevi il tempo necessario per rinnovare il vostro look; cambiare l’immagine è utile per apparire in maniera diversa e per identificarsi con buoni propositi. Non rimanete ancorati alle vecchie situazioni; avete assolutamente bisogno di novità e di successo.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Un surplus energetico è in arrivo per equilibrare la vostra quotidianità. La notizia più importante del momento riguarda una casa. Per alcuni nati la voglia di costruire qualcosa di duraturo; tutto dipende naturalmente in che campo decidete canalizzare i vostri obiettivi. Per alcuni nati l’amore e la passione vengono vissuti con profondità, per altri nati, invece, un lavoro nuovo accende la voglia di conquistare il tempo perso. Mantenete alta la scena, portate in auge tutto ciò che vi piace, il cielo è tutto a vostro favore.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



I vantaggi arrivano dal pianeta Venere che rende tutte le cose più semplici e più durature. In amore, per esempio, un viaggio con il partner porta alla luce la voglia di concretezza. L’acquisto di una casa, la convivenza, l’arrivo di un figlio, tutte situazioni che possono sostenere la realizzazione di un sogno. Anche il campo professionale vivrà un salto di qualità. Bene denaro e affari. Salute al top. Cambiate look per dare un tocco nuovo alla vostra immagine.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Finalmente una netta ripresa, la sola nota negativa è la presenza della Luna che tra, mercoledì e venerdì, crea una netta opposizione al vostro Sole. Questa posizione astrale ha la capacità di rendervi nervosi nel lavoro e di rallentare un vostro impegno professionale. Non è il momento giusto per programmare un viaggio, tantomeno spostarsi per lavoro. Per fortuna Marte dal segno amico del Leone, indicherà l’inizio di un tempo nuovo, fatto soprattuto di successo e felicità.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Mentre siete tutti presi a far quadrare i conti, le settimane passano, venendo meno ai vostri obblighi familiari. Più volte vi ho detto che siete il segno più laborioso dello zodiaco, capaci di sostenere le battaglie più ardue per raggiungere gli obiettivi desiderati. Nei prossimi giorni è l’entourage personale ad aver più bisogno di voi; abbandonate l’idea di diventare ricchi. Spostate l’attenzione nei confronti della vostra famiglia, dei vostri figli e dell’amore sono la vostra ricchezza più importante.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Un cielo strepitoso che continua a regalarvi un’emozione dopo l’altra. Siete avvantaggiati nel lavoro attraverso un incremento economico. Nelle prossime settimane potete avviare una nuova progettualità, oppure, incrementare un impegno professionale esistente. Siete baciati dalla fortuna, l’unica nota dolente resta la salute che, attraverso un’eccessiva alimentazione, sta compromettendo il vostro stomaco. Praticate sport, fate lunghe camminate e, sopratutto, abbellite la vostra immagine aggiungendo un colore estivo al vostro guardaroba.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Venere nel segno amico del Cancro mette in rilievo l’amore, la passione e gli incontri occasionali. Sono giorni intesi per la coppia, agite con il partner per organizzare un viaggio o programmare le prossime vacanze d’amore. Nel campo professionale in arrivo una notizia che renderà tutte le cose più facili. Siete in un periodo dove l’intraprendenza e la voglia di fare vi renderanno le cose facili per raggiungere gli obiettivi desiderati. Siete in un tempo dove i sogni si realizzano grazie alla vostro savoir-faire. Bene la salute.