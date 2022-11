N ovembre parte con moltissimi aspetti nuovi che coinvolgeranno soprattutto il campo sentimentale di ognuno. Ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona vita a tutti!

Molti cambiamenti in arrivo grazie a Sole, Mercurio e Venere nel segno dello Scorpione. Questa posizione astrale indica l’arrivo di novità assolute nel campo amoroso di ciascuno. A dare valore astrologico a questo aspetto è anche Giove che porta con sé nuovi sviluppi positivi nelle coppie. Per alcuni nati sarà la prima convivenza, per altri, invece, il primo amore. Nelle coppie già collaudate ci sarà invece l’arrivo di un figlio, di una casa nuova, un aumento di passione e molte altre novità piccanti. Non vanno esclusi incontri occasionali o tradimenti.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



In questa settimana potreste ricevere una notizia tanto attesa. Il cielo si prepara a farvi vivere nuove opportunità professionali. Anche il denaro vi sostiene: sono giorni utili per investire nel lavoro, soprattutto se siete legati al commercio e la comunicazione. Bene l’amore, la passione e del sesso. Inoltre, prestate attenzione ai primi mali di stagione, a raffreddore e febbre. Per chi soffre di dolori muscolari, una buona attività fisica resta la soluzione migliore per fare prevenzione.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra



Il numero di pianeti nel segno dello Scorpione tende a farvi vivere un periodo estremamente impegnativo. Non importa se ci sono alcuni ritardi, l’importante è non perdere di vista gli obiettivi legati al lavoro. Portate pazienza e tutto tornerà sotto il vostro controllo. Bene l’amore e la passione, ottimi risultati professionali e intesa con un collaboratore. Riguardate la salute: un punto debole resta l’intestino; alcune intolleranze alimentari possono creare qualche disturbo inaspettato.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria



Avere il controllo su tutto significa perdere di vista le cose più importanti, ecco perché non è la settimana giusta per fare progetti a lungo termine. Siate meno sedentari e più intraprendenti, mettete da parte l’orgoglio se un vostro amico vi fa notare alcune cose che non sono così lineari, per esempio, esagerare nel lavoro, vivere in maniera frenetica, spendere denaro senza pensare se state facendo la cosa giusta. Tutta colpa di Marte; il surplus energetico ed emotivo si scarica facendo sport.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua



Settimana decisamente frizzante e molto favorevole. State vivendo l’energia astrale attraverso un successo dopo l’altro. Ottimi risultati nel lavoro, buon incremento economico inaspettato. Dal lato fisico meglio correre ai ripari attraverso una sana dieta alimentare, il vostro stomaco vi ringrazierà. In famiglia meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con un fratello o sorella. Intesa con un collaboratore o un superiore. Giorno favorevole per una firma venerdì.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco



Saturno al diciottesimo grado continua il suo influsso con novità assolute. Spesso ci sono giorni in cui non vi sono grandi novità, in realtà questo pianeta vi spinge ad avere maggiore cautela, maggiore attenzione e meno impulsività per non fare errori di valutazione. In questi giorni accadono cose molto diverse del solito, un consolidamento inaspettato che dona ciò che serve alla vostra felicità.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra



La famiglia è posizionata al primo posto: sarà una settimana intraprendente tra le mura domestiche, le novità più salienti possono riguardare l’arrivo di un parente, la ristrutturazione di un ambiente, l’acquisto o la vendita di un immobile, tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo. Ottimi risultati professionali ed economici, intesa con i collaboratori e fortuna in tutti i campi. Dal lato fisico prestate attenzione all’alimentazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria



Finalmente è arrivata la settimana della riscossa, sia nel lavoro che nella vita privata. Sono giorni adatti per riprendere in mano vecchie situazioni in amore, come per esempio la possibilità di recuperare un vecchio rapporto, mentre nelle amicizie ci sarà una riconciliazione con un vecchio amico. Sono giorni intensi per mettere in ordine tutto ciò che appare lasciato insoluto. Bene l’amore, per alcuni nati non si esclude un incontro di passione oppure occasionale o extraconiugale. Salute al top.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua



Il Sole vi spinge alla ricerca di nuove opportunità, Venere chiede maggiore attenzione nelle questioni amorose e Mercurio apre le porte a nuove conoscenze e ottime possibilità professionali. Il denaro diventa l’elemento più discusso della settimana. Per alcuni nati ci sarà l’acquisto di una casa, di una macchina, di un viaggio. Bene se si tratta di investimenti a lungo termine, in particolar modo se vi occupate di commercio e affari. Curate di più il look.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco



Marte si trova al venticinquesimo grado del segno opposto dei Gemelli. Da un lato questo astro spinge a ribaltare tutte le questioni pratiche, soprattutto quelle già apparentemente confermate. Marte rende indipendenti, chiede maggiori stimoli e in particolare modo mette energia in tutto ciò che fate. Se le questioni appaiono instabili, niente paura: è soltanto un modo per rendere tutto più frizzante. Dal lato fisico curate di più il vostro aspetto; controllate la salute e soprattutto l’alimentazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra



Tendenzialmente tutto appare sotto controllo, in realtà vi manca sempre qualcosa per sentirvi perfetti, in ordine; siate più sicuri di voi, meno pessimisti, il controllo su tutto rischia di farvi perdere pezzi importanti per strada. Sono giorni utili per dare meno importanza al lavoro e dare più forza a ciò che conta davvero: l’amore, la passione, la famiglia, i figli e tutto ciò che vi porta dritti al cuore. La salute potrebbe rendervi nervosi, un calo psicofisico legato ai mali di stagione può creare un piccolo ritardo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria



Saturno al diciottesimo grado del segno vi dona la consapevolezza di poter raggiungere il podio nel lavoro e nel denaro. Attenzione, la troppa sicurezza potrebbe farvi fare errori di valutazione. Rimandate in altra data le decisioni importanti, meglio occuparvi in un altro momento di eventuali impegni importanti. In amore arriverà il primo amore, nel lavoro un incontro fortunato, in famiglia una maggiore unione. Un amico potrebbe farvi una sorpresa. Controllate la circolazione del sangue.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua



Periodo estremamente favorevole in tutti i campi della vita. In arrivo un innamoramento, un incontro speciale o sentimenti nuovi: ogni situazione positiva porta alla luce una situazione a lungo termine. In questi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner, oppure fare un viaggio fuori porta. Vivrete un entusiasmo che manca da molto tempo. Il cielo è tutto a vostro favore con risultati professionali inaspettati, fortuna e successo in tutti i campi.