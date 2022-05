S arà una settimana fatta di successi e traguardi grazie alla complicità di Giove. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Dopo dodici anni, Giove arriva nel Segno dell’Ariete. Questo passaggio astrale beneficerà l’Ariete, il Leone e il Sagittario, ma oltre a donare fortuna ai Segni di Fuoco, porterà alla luce nuove iniziative e la capacità di recuperare in tempi brevi tutte le situazioni lasciate insolute. Gli obiettivi desiderati potranno essere raggiunti con grande facilità: fortuna per le professioni, per i nuovi amori, successo nel denaro. Sarà un Giove più impegnativo, invece, per il Segno della Bilancia, che dovrà fare i conti con una certa instabilità emotiva e un ritardo nelle questioni pratiche.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Attraverso il sostegno del cielo riuscirete a raggiungere un podio del tutto inaspettato, e la fortuna bussa alla vostra porta. L’11 maggio arriva Giove a cambiare la vostra vita in meglio. Basta tornare indietro di 12 anni per scoprire come l’Astro ha portato novità positive per il vostro segno. Sono giorni fortunati per traslocare, sposarvi, cambiare lavoro, rinnovare la vostra professione, fare una compravendita, avviare una vera e propria vita nuova fatta di successo e di fortuna.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



La presenza del Sole vi regala un successo dopo l’altro: sono giorni intensi, importanti per rinnovare la vostra professione, per occuparvi di una compravendita, fare un viaggio di piacere, incontrare persone nuove, avviare cambiamenti profondi che possono rendere la vostra vita davvero felice e speciale. Per i più giovani in cerca di avventura, sono in arrivo amore e passione. Abbellite la vostra immagine attraverso un cambio di look; il turchese è il vostro colore portafortuna. Giorni favorevole per una firma: 11-12 maggio.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Mercurio è arrivato in vostro aiuto, accompagnandovi in ogni situazione. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner o un viaggio, programmare un incontro professionale, avviare situazioni che vi stanno a cuore. Inizia un periodo estremamente favorevole per cambiare lavoro, casa, rinnovare la vostra vita. Mercurio è il sostengo giusto per sostenere un esame, un quiz, vincere un concorso. Acquistate un mezzo di trasporto nuovo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Marte vi rende intraprendenti e capaci di sostenere situazioni importanti: il pianeta rosso vi aiuta a raggiungere gli obiettivi desiderati. Sono giorni intensi per l’amore con un aumento di passione, giorni favorevoli per gli incontri occasionali, per vivere un amore nuovo. In famiglia sono in arrivo alcuni cambiamenti che possono riguardare la casa e un genitore. Organizzate un viaggio fuori porta, dedicate più tempo alla famiglia, soprattutto nel week-end. Prestate attenzione allo stomaco, una sana dieta alimentare è d’obbligo.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Venere in Ariete vi aiuta a superare eventuali problemi economici. Il suo sostegno vi permette di stringere nuove collaborazioni professionali, incontrare persone nuove per avviare una progettualità, stringere nuovi rapporti amicali. Anche l’amore gode di ottima salute, non si escludono incontri passionali oppure una convivenza, una legalizzazione amorosa con un matrimonio. Per i più giovani del segno sono in arrivo un figlio e una casa nuova. Bene il denaro e la professione. Giorni positivi per firmare un contratto lunedì e martedì.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Sono giorni decisamente difficili, il pianeta Marte continua a rallentare la vostra progettualità: meglio rimandare in altra data eventuali incontri importanti. Non è la settimana giusta per investire denaro, cambiare lavoro, tantomeno prendere decisioni legate all’amore e alla famiglia. Praticate sport, cambiate le vecchie abitudini utilizzando la vostra forza per dare un tocco nuovo alla vostra immagine. In arrivo un documento indesiderato. Difficoltà per superare un esame o ricevere un benestare.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



La dissonanza del pianeta Venere tende a creare qualche problema negli affetti. Non è la settimana giusta per chiarire eventuali screzi con il partner, tantomeno per stringere nuovi accordi professionali. Alcune incomprensioni possono sorgere all’interno dell’entourage familiare, per una casa, un figlio e, in alcuni casi, per il denaro. Dedicate più tempo a un hobby e scaricate il surplus emotivo attraverso una nuova attività sportiva: oltre a rendere tonico il vostro fisico ne gioverà il vostro cuore. Giorni difficili: 11-12 maggio.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Ottima settimana per far decollare una nuova progettualità, soprattutto professionale. Sono giorni intensi per la stipula di un contratto, per definire una compravendita, per dare vita a un periodo estremamente positivo e ricco di novità. Tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo, la cosa certa è che più utilizzerete l’intraprendenza più la riuscita sarà assicurata. Passione per i più giovani e incontri occasionali soprattutto per le coppie di vecchia data alla ricerca di un diversivo.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Momento magico per tutto: l’arrivo del pianeta Giove vi garantisce un periodo estremamente positivo fatto di novità assolute. Per alcuni nati ci sarà una una liquidazione, un prepensionamento, una compravendita, un contratto professionale proficuo fatto di collaborazioni fuori dalla propria città di residenza. Sono giorni intensi per cambiare casa, pianificare un matrimonio, un viaggio. Approfittate del pianeta Giove per far decollare i vostri sogni. Giorni fortunati: 11-12 maggio. Salute al top.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Finalmente una netta ripresa in tutti i settori della vita. Il sostegno del Sole, oltre a donare forza e coraggio, agisce sull’economia e sulla professione garantendo un successo dopo l’altro ma, soprattutto, inaspettato. In amore portate pazienza: il partner ha bisogno di un periodo di riposo. Per i più giovani del segno incontri occasionali di poco conto. Dal lato fisico mettete in ordine il vostro intestino e lo stomaco. Prestate attenzione ad alcool e fumo. Giorno fortunato per la stipula di un contratto: 17 maggio.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Non è la settimana giusta per iniziare una nuova attività professionale, tantomeno per cambiare lavoro. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner e nel contesto familiare; tensione per una vecchia incomprensione. Trascorrete i prossimi giorni dedicandovi a un hobby o praticando una disciplina sportiva: l’importante è scaricare le tensioni in atto. Fate lunghe passeggiate e rimandate in altra data la risoluzione dei problemi. Saturno resta al vostro fianco sostenendo le battaglie aperte.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Giove sta per lasciare i vostri gradi ma niente paura, presto tornerà a trovarvi per completare le cose lasciate insolute. Sono giorni intensi per l’amore e per la professione: Marte nel segno vi aiuta a concretizzare ciò che vi sta a cuore. Approfittate del pianeta rosso per concludere una situazione professionale ma, soprattutto, per chiarire una posizione con un vostro superiore o collaboratore. Per i più giovani del segno, passione alle stelle e incontri occasionali inaspettati. Venerdì e sabato possibile viaggio di piacere.