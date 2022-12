I l Natale si avvicina e per tutti inizia un momento movimentato e ricco di emozioni, complici le stelle. Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona vita a tutti!

Saranno Venere e Mercurio a dominare la scena nello Zodiaco: da un lato troviamo energia positiva nelle relazioni affettive, dall’altro lato, invece, è l’economia a far vivere momenti di fortuna. Nuovi amori e nuove passioni in vista per tutti. Ottimi risultati negli affari, nuove alleanze professionali e ottimo periodo per incrementare l’economia. La Luna si sposta dal segno del Leone per entrare nella Vergine: questa influenza implica un pò di nervosismo nel privato e nella gestione familiare. Netto recupero nel weekend.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



È la Luna ad animare la settimana, creando moltissime opportunità professionali che implicano maggiore impegno da parte vostra. In amore potreste ricevere una gradevole sorpresa dal partner. Se siete single, invece, sono ottimi giorni per incontrare persone nuove: passione per molti. La Luna potrebbe aiutarvi a iniziare una nuova attività fisica: cambiate look. Settimana decisamente frizzante per i preparativi natalizi.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra



L’arrivo della Luna nel segno amico della Vergine rende questa settimana movimentata, soprattutto se vi dedicate ai preparativi del Natale. Sono giorni intensi nel lavoro, alcune responsabilità vi tolgono l’energia necessaria per sostenere gli impegni presi. A ridosso del weekend organizzate un momento di relax in un centro benessere, avete bisogno di coccole e di essere più amati. Bene la salute e il benessere psicofisico.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria



Il nervosismo potrebbe rendervi instabili. Sono giorni difficili per il denaro e per il lavoro ma niente paura: a ridosso del weekend tutto torna alla normalità. Non accettate le provocazioni nel lavoro, un vostro collaboratore potrebbe farvi uno sgambetto. Attenti a prendere decisioni affrettate, siate cauti nelle spese, i regali possono attendere. Per fortuna tutto ciò che vi sta a cuore si risolverà presto. Attenti ai mali di stagione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua



Siate meno superstiziosi e più con i piedi per terra. Nei prossimi giorni potreste incontrare un vecchio amico che potrebbe riaccendere vecchie situazioni; meglio non farvi carico di problematiche non vostre. Preparatevi a vivere un momento magico durante le feste di Natale, ogni situazione verrà vissuta con la giusta intensità. Seguite di più una dieta sana: il rischio è di arrivare a ridosso delle feste con qualche chilo di troppo. Cambiate look. Colore portafortuna: l'arancione.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco



La Luna rende questa settimana davvero speciale, soprattutto nel lavoro. Nei prossimi giorni potreste incontrare una persona influente che aiuterà la vostra professione con ottimi risultati economici. Nel weekend sono in arrivo alcune sorprese dall’entourage familiare, anche il partner vi riempirà di coccole. Non si esclude una novità legata alla casa, un arredo nuovo o la ristrutturazione della stessa. Bene la salute, ottimi risultati nello sport.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra



È la Luna a dominare la settimana, che sarà tutta dedicata al Natale. Non dimenticate di controllare gli impegni presi, il rischio è di trascurare qualche situazione lavorativa e un vostro superiore potrebbe chiedervi maggiore attenzione. Non si esclude un problema con un collaboratore che potrebbe farvi uno sgambetto. Novità assolute in famiglia e per l’arrivo di un vecchio amico. Nel weekend vivrete un aumento di passione; incontri fortunati in amore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria



Settimana delicata al fisico, non si esclude un calo legato ai mali di stagione: influenza o febbre. Bene invece l’amore che porta con sé delle novità, soprattutto se state cercando nuove emozioni. Meno difficoltà nell’economia e ottimi risultati professionali. A ridosso del Natale non avete ancora pensato ai doni: cosa aspettate? Affrettatevi! Il rischio è di non trovare ciò che cercate. Giorno fortunato: 16 dicembre.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua



L’amore vi posiziona sul podio: ottimi risultati nella coppia, soprattutto se state cercando una nuova relazione o una convivenza. Chi invece sente la necessità di vivere nuove emozioni, non sì esclude un rapporto fuori dalla relazione. In famiglia potreste ricevere una notizia che vi renderà felici. Ottima intesa psicofisica, momento ideale per riprendere un’attività fisica, periodo positivo per mettere in ordine l’intestino con una sana dieta alimentare. Giorno favorevole per i regali di Natale: 17 dicembre.



Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco



La Luna in Leone vi posiziona sul podio: sarà una settimana ricca di novità con risultati sorprendenti nella professione. Per alcuni nati si tratterà del primo impiego, per altri di un contratto tanto atteso o di una popolarità raggiunta dopo un lungo impegno. Ottimi risultati in amore, con un incontro che aumenta la passione e i sentimenti. Siate più presenti in famiglia: la vostra presenza è fondamentale per iniziare a organizzare i preparativi natalizi. Bene la salute, settimana decisiva per dare un tocco nuovo al look.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra



La Luna rende questa settimana davvero speciale soprattutto nel lavoro, incrementando il vostro volume d’affari. Denaro in arrivo e ottime collaborazioni con persone al di fuori della vostra città di residenza. Ottima forma fisica, momento ideale per dare un tocco nuovo al look: cambiate colore dei capelli, rinnovate il vostro guardaroba. Bene l’amore e gli incontri. Settimana ideale per organizzare le feste di Natale; in montagna o al mare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria



Nei prossimi giorni potreste risentire di un calo fisico, attenzione ai mali di stagione, il raffreddore è in agguato. Niente paura, però: ottimo recupero nel week-end. In amore il partner potrebbe sentirsi trascurato, recuperate con un viaggio a sorpresa, oppure coinvolgendolo nei preparativi del Natale. Ottima settimana per incontrare amici nuovi, dedicate più tempo a un hobby.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua



Mantenere la calma è da sempre la virtù dei forti. Sono giorni intensi nel lavoro, non si esclude un calo di umore a causa di un sovraccarico emotivo e fisico. Prestate attenzione a un collaboratore che potrebbe farvi uno sgambetto. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con un superiore. Anche l’amore appare sottotono. Nel fine settimana tiratevi su con un weekend di relax. Organizzate le feste di Natale con spirito positivo. Arrivo in famiglia di un animale domestico.