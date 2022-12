Oroscopo della settimana dal 19 al 25 dicembre 2022: Buon Natale a tutti!

C i siamo: è arrivato uno dei momenti più attesi dell'anno. E questa volta il Natale sarà ancora più dolce per i segni di Terra. Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona vita a tutti!

Il Natale è la festa più sentita dell’anno poiché richiama il calore della famiglia e delle tradizioni. Nei prossimi giorni il Cielo si muove nel segno del Capricorno, rendendo i segni di Terra i più avvantaggiati. Oltre a Venere e Mercurio, il 22 dicembre arriva anche il Sole a dare una spinta a tutto lo Zodiaco. In arrivo novità per molti, in particolar modo per le questioni professionali e quelle di carattere economico. Bene i viaggi e lo svago. Buona Natale a tutti!

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Risentite di un calo fisico: meglio correre ai ripari con una sana prevenzione medica; i mali di stagione sono in agguato. In amore è in arrivo una novità, meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner. Non dimenticate che è la settimana di Natale, la regola vuole che tutti siano più buoni: mettete da parte i bollenti spiriti. Curate di più il look, il colore più adatto è il rosso. Giovedì e venerdì possibile sorpresa.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra



Ottima settimana per vivere appieno il Natale, le degustazioni culinarie sono il vostro punto di forza, catturerete tutti con i vostri piatti preferiti. In amore è in arrivo una piacevole sorpresa, mettete da parte l’orgoglio e siate più disponibili nei confronti del partner. Se state lavorando non dimenticate i regali di Natale: correrete il rischio di non trovare ciò che desiderate. Giovedì e venerdì possibile sorpresa e viaggio per fare gli auguri a un parente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria



Marte potrebbe caricarvi di lavoro, sono giorni difficili per concludere ciò che vi sta a cuore. Per fortuna il Natale è alle porte; sarà un momento magico per recuperare le forze e vivere più sereni. A ridosso del weekend arriva una piacevole sorpresa; abbandonate lo spirito contraddittorio, potreste creare qualche tensione in famiglia. Ricercate un vecchio amico, potrebbe darvi la spinta giusta per sentirvi meglio e vivere con meno pessimismo. Controllate la salute: raffreddore e allergie.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua



Ottimo periodo per mettere in luce le vostre qualità, soprattutto in famiglia grazie al pranzo di Natale che dipenderà, come sempre, tutto da voi. In questi giorni sono in arrivo molte novità legate alla famiglia e alle amicizie. Incontri nuovi per chi cerca l’amore, difficoltà, invece, nelle vecchie relazione amorose. Nel lavoro le novità più salienti riguardano l’economia, che riempirà le vostre tasche. Bene la salute, l’unico neo è lo stomaco, attenzione a non esagerare con il cibo.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco



Finalmente una netta ripresa: ci saranno talmente tante novità da non farvi riuscire a sostenere tutto ciò che vi riguarda da vicino. Bene l’amore e la passione, ottimo periodo per riconquistare un vecchio amore, la famiglia riprende i ritmi normali. Sarà un Natale diverso dal solito, l’influenza di Saturno ha tolto molte cose importanti; niente paura, tutto tornerà presto alla normalità. Bene la salute e ottimo periodo per sfoggiare un nuovo look. Giorno fortunato venerdì.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra



Nettuno sta andando in pensione, l’arrivo dei pianeti nel segno del Capricorno indica strade nuove da percorrere. Sarà un Natale davvero speciale fatto di amore, passione e incontri inaspettati; ogni situazione è baciata dalla fortuna. Per ciascuno è il momento della grande ripresa, iniziate con una bella riunione di famiglia e approfittate del Natale per vivere appieno sentimenti e amore. Fortuna e successo con il denaro: professione sul podio, salute al top.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria



La presenza di Giove rende le cose un po' difficili; l’arrivo del Natale vi dona la possibilità di rivedere alcune situazioni personali o professionali. Troppa energia dispersa; l’influenza del pianeta crea instabilità e difficoltà di ogni genere, soprattutto nel lavoro dove continua un braccio di ferro con un superiore. Meglio correre ai ripari attraverso un periodo di meritato riposo; curate di più la salute e l’aspetto fisico. Giorno favorevole venerdì.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua



Netta ripresa in tutti i settori, l’arrivo del Natale vi rende felici. Amanti della famiglia, quale luogo migliore per rifugiarvi e ricaricare le vostre pile? Ogni volta che arrivano le feste per voi è una rinascita, voi che siete amanti dei regali ma soprattutto delle serate conviviali. Bene per gli incontri amicali e ottimo periodo per dichiarare il vostro amore. Nel giorno di Natale arriva una piacevole sorpresa in famiglia; viaggio in vista per alcuni nati. Giovedì e venerdì i giorni più felici.



Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco



Periodo estremamente positivo per dare un tocco nuovo al vostro look. Approfittate delle feste di Natale per riconciliare vecchi amici oppure per recuperare un rapporto familiare. Periodo estremamente fortunato con il denaro e pieno di nuove opportunità lavorative. Dedicate più tempo al vostro benessere psicofisico; approfittate delle feste di Natale per riposarvi e lavorare a una nuova progettualità. Salute al top, i colori fortunati sono azzurro e oro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra



Sarà un compleanno davvero speciale e pieno di sorprese: da un lato troviamo il Sole che inizia il suo ciclo nel segno portando con sé un'ottima forma fisica, dall’altro lato, invece, Venere e Mercurio che donano una carica in amore con un aumento della passione. Non si esclude l’arrivo di un nuovo amore, oppure il consolidamento di un sentimento. Bene il Natale grazie al vostro spirito tradizionalista che ha la capacità di riunire la famiglia dopo vecchi attriti. Colori fortunati: bronzo e oro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria



Le feste di Natale per voi sono molto importanti tanto da farvi prendere in mano le redini della cena (o pranzo) di Natale. Siete in un momento molto importante della vostra vita: Saturno sta per lasciare egli ormeggi, il senso di libertà sovrasta ogni situazione rendendo tutto più leggero e più anticonformista. I giorni più adatti per dimostrare quanto valete sono giovedì e venerdì. Approfittate delle feste di Natale per riposarvi e recuperare le forze, vi aspetta un periodo estremamente impegnativo. Bene l’amore e la passione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua



Amanti del Natale, questa festa è per voi il periodo più importante dell’anno. Nei prossimi giorni agite con più decisione nelle scelte, soprattutto, per quanto riguarda i regali. Spesso e volentieri peccate di insicurezza; mettete da aperta l’indecisione e agite con maggiore responsabilità e fermezza. In amore è in arrivo una piacevole sorpresa, non si esclude un viaggio di fine anno. Bene la salute, ottimo self-control e buona intesa nelle amicizie. Colore fortunato, il rosso.