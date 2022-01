Oroscopo della settimana dal 10 al 16 gennaio 2022: il nuovo anno entra nel vivo

D opo la pausa dettata dalle feste, il 2022 inizia proprio in questi giorni, con il ritorno a scuola e al lavoro. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà

Il Sole e Venere nel segno del Capricorno continuano a mantenere la scena nello Zodiaco. Sono giorni intensi caratterizzati dalla confusione: la Luna nel segno dell’Ariete spinge il pianeta Marte a dettare regole poco piacevoli. Meglio mantenere la calma per non lasciarsi sopraffare dagli eventi. Il modo migliore per scaricare la tensione è praticare sport e applicarsi maggiormente nei confronti del benessere psicofisico. I giorni più difficili per portare a termine delle situazioni importanti sono mercoledì e giovedì.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Iniziare la settimana con la Luna nel segno significa partire con la sesta marcia. Saranno giorni favorevoli per avviare una nuova attività, cambiare casa, incrementare l’economia, determinare una questione professionale. L’azione ne farà da maestra, soprattutto nel campo dello sport, utile per mettere in ordine il fisico dopo le grandi abbuffate. Dal lato amoroso ci sarà un incremento negli affetti e novità assolute se cercate l’amore e l’anima gemella. Lunedì e martedì i giorni più favorevoli per concludere un affare importante.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Novità in famiglia. La Luna nel segno indica una sorpresa inaspettata all’interno del contesto familiare. Per alcuni nati del segno le novità possono riguardare una casa o la compravendita di un immobile. Per altri nati, invece, riaffiora una tensione familiare. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner. Sottotono la professione, che richiede maggiore interesse e maggiore impegno. Difficoltà da superare per una firma. Meglio correre ai ripari con l’alimentazione, una sana dieta alimentare è d’obbligo.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Settimana intraprendente e ricca di novità. Se state aspettando una risposta per una questione lavorativa, il cielo è tutto a vostro favore. Giorni utili per avviare una nuova attività professionale, concludere un contratto, cambiare lavoro, incentivare la vostra attività e investire denaro. Bene l’amore e la famiglia; ottime novità per chi cerca l’anima gemella, weekend scintillante e ricco di nuove opportunità. Se praticate sport agonistico, il podio è tutto vostro. Per alcuni nati un cambio di look è d’obbligo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



In arrivo un disaccordo affettivo: alcune tensioni con il partner rendono la settimana nervosa. Siate più attenti nelle scelte professionali ed economiche. Non sono giorni adatti per cambiare o rinnovare situazioni lavorative. La professione, infatti, porta alla luce alcune responsabilità inaspettate. Un vostro superiore potrebbe caricarvi di lavoro; siate comprensivi e meno brontoloni. Curate di più l’aspetto fisico attraverso un cambio di look e prestate attenzione al vostro stomaco.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Mercurio in netta opposizione porta alla luce alcune tensioni nelle amicizie. Anche dal lato professionale si avverte un calo, e soprattutto nel campo economico non si riesce a raggiungere la stabilità desiderata. Siate prudenti alla guida e nel praticare sport. La dissonanza del pianeta Mercurio influisce sulla quotidianità lavorativa e pratica. La relazione amorosa richiede maggiore attenzione; fate una sorpresa al vostro partner. Prestate attenzione ai mali di stagione e alle allergie respiratorie.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Venere continua a regalare momenti felici in amore. La sua influenza porta alla luce moltissime novità, anche dal lato pratico non si esclude un vero e proprio cambiamento di look. Siate più attenti alla vostra immagine, più intraprendenti e più presenti nei confronti del vostro entourage amicale. Sono giorni felici e ricchi di novità. In famiglia arriverà una sorpresa; un matrimonio, una convivenza, una nascita. Per apporre una firma i giorni positivi sono mercoledì e giovedì. Salute al top.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Mercurio vi sostiene per le contrattazioni d’affari, l’economia e la professione. Nei prossimi giorni potreste mettere sul campo dei cambiamenti. La sola nota negativa è la Luna che tra lunedì e martedì vi rende nervosi e instabili; meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner. La fortuna è tutta dalla vostra parte per il denaro e il lavoro, ottimi risultati, anche inaspettati. Viaggio in vista nel weekend con il partner. Se cercate l’amore non tarderà ad arrivare.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



L’arrivo di Giove in perfetta armonia con il vostro Sole vi rende leggeri e pieni di energia. Sono giorni intensi da utilizzare per cambiare o rinnovare alcune situazioni che vi stanno a cuore. Nei prossimi giorni è in arrivo una notizia positiva che vi aiuterà a realizzare un sogno e un progetto a voi caro. Ottimo periodo per cambiare casa, lavoro, investire denaro, incontrare nuovi amici. Il sostegno del cielo vi dona fortuna e successo in tutti i campi della vostra vita. Amore e passione alle stelle. Salute favorita dai pianeti Venere e Marte.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



La Luna nel segno amico dell’Ariete rende questo inizio di settimana davvero frizzante. Ottimi risultati nella professione e buon incremento economico in arrivo. Siate più presenti nel lavoro, onde evitare perdite importanti. Nei prossimi giorni un amico potrebbe farvi una sorpresa; in amore, invece, potreste organizzare un piccolo viaggio fuori porta con il partner. Notizie in arrivo in famiglia legate a una casa oppure a un parente. Bene la salute, è un periodo ideale per iniziare una sana dieta alimentare; ne beneficerà il vostro fegato.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Ottima settimana, Venere nel segno continua la sua influenza positiva. Da un lato troviamo il campo professionale che gode di ottima salute. Dall’altro lato, invece, a beneficiare dell’influsso di Venere è la coppia. Sono giorni favorevoli per iniziare una nuova relazione affettiva; non si esclude un colpo di fulmine e un incontro occasionale. Dedicate più tempo al vostro look, l’immagine ha la sua importanza sia nel lavoro che nel privato. Dal lato fisico prestate attenzione all’alimentazione: Venere spinge ad esagerare con il cibo.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Mercurio vostro alleato vi spinge a strafare in ogni campo. Siate più attenti nelle relazioni amorose: alcune situazioni poco chiare possono venire alla luce. Anche nel campo amicale potreste subire un torto; un vecchio amico potrebbe bussare alla vostra porta e chiedervi un aiuto. In amore, invece, alcuni ritardi legati a una casa possono creare alcune tensioni. Ottimo periodo per investire denaro e stringere rapporti professionali. Praticate sport, siate più attenti al vostro fisico, meno pigri e più intraprendenti. Colorate le vostre giornate cambiando più spesso look.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Iniziare la settimana con la presenza di Giove nel segno significa vivere appieno la vostra vita. Colorate le vostre giornate attraverso novità assolute, iniziate un nuovo progetto professionale, economico e privato. Ogni situazione nuova è baciata dalla fortuna. Vi trovate in un periodo magico fatto di fortuna e di successo. In questi giorni si realizzano i vostri sogni: prestate attenzione ai segni che arrivano dal cielo. Bene la salute e guarigione dopo una patologia. Giorni fortunati per apporre una firma: giovedì e venerdì.