Oroscopo della settimana dal 10 al 16 maggio 2021: Capricorno e Acquario sul podio

S arà una settimana caratterizzata dalla curiosità e dalla ricerca di nuovi stimoli. Ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

L’arrivo di Venere nel segno dei Gemelli darà il via a momenti straordinari soprattutto in amore. Inizia un periodo importante per tutto lo Zodiaco; i pianeti influiscono attraverso nuove opportunità e tanta voglia di vivere appieno la libertà, l’intraprendenza, la comunicazione e le amicizie. Anche Mercurio si trova nei Gemelli, rendendo tutti un pò frizzanti e Peter Pan. Mercurio spinge a ricercare nuovi amici e nuovi amori, stimolando la curiosità. Sono giorni di rinascita, proprio come insegna questo segno estremamente libero che si arricchisce attraverso i rapporti sociali. Per alcuni nati sono giorni straordinari, per altri, invece, regnerà la confusione e l’instabilità. Raggiungere un equilibrio sarà la sfida più grande per tutto lo Zodiaco. Attenzione alle allergie respiratorie: i pollini iniziano a farsi sentire.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Nei prossimi giorni potreste essere invitati a una festa: approfittate dell’invito, avete bisogno di riposarvi e svagare la mente. Nonostante la professione vada a gonfie vele, vi sentite sottotono; niente paura è colpa della Luna. La sua influenza è passeggera, non date ascolto al vostro dialogo interiore, potreste perdere tempo prezioso nella professione e nel privato, oppure, farvi una cattiva reputazione. Per fortuna la settimana è fatta di pochi giorni, per questo motivo è meglio rimandare in altra data gli impegni importanti, così facendo potrete ritrovare una centratura con voi stessi e vivere più serenamente la quotidianità. Praticate sport, cambiate alimentazione, fate un piccolo viaggio di piacere, agite per vivere meglio la vostra quotidianità.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Il cielo sostiene positivamente il vostro percorso evolutivo. La presenza del Sole porta alla luce una maggiore attenzione nei confronti di voi stessi. Da sempre siete petulanti e testardi, questa caratteristica potrebbe essere a vostro sfavore proprio nei giorni tra martedì e mercoledì. Siate prudenti e non date tutto per scontato nella professione, tantomeno con un amico che potrebbe esservi utile nei momenti di difficoltà. Agite per il meglio con la famiglia d’origine, con vostra figlia, con vostra madre, attenzione a non esagerare con le parole, tutto potrebbe ritorcersi contro di voi. Come avete capito la settimana potrebbe presentarsi un po’ nervosa, ecco perché il consiglio delle stelle è quello di non accettare le provocazioni; cambiate strada, agite attraverso l’indifferenza. Scaricate il surplus emotivo praticando in un centro sportivo, ludico e olistico.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Venere nel segno mette le ali sotto i piedi. Sono giorni intensi fatti di numerose novità che vanno dall’amore alla passione fino ai flirt. Per alcuni nati gli ormoni saranno a mille, per altri, invece, sarà un ottimo periodo per instaurare una convivenza o un cambio di residenza seguendo il partner. Si attiva un vero e propio sconvolgimento nella vita amorosa, dove non mancheranno i tradimenti e gli incontri occasionali. Inizia un periodo estremamente movimentato dal alto sentimentale e della coppia. Dal lato pratico, invece, Mercurio e Venere garantiscono successo nella professione e nel denaro. Bene le contrattazioni d’affari e bene le collaborazioni professionali. Weekend da sogno fuori città. Attenzione a qualche chilo di troppo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Marte non aiuta a stare bene: ogni volta che il pianeta rosso viene a farvi visita per voi inizia un periodo intenso caratterizzato da un sovraccarico emotivo. In realtà non dovreste cadere nella trappola dell’ansia e prendere i suggerimenti di Marte come una spinta in più. Sono giorni positivi per fare grandi cambiamenti, per dare un tocco nuovo alla vostra immagine, trovare del tempo libero per rifare il vostro look. Se amate lo sport potreste intraprendere dell'attività fisica. Marte vi rende forti e capaci di superare situazioni importanti. Non negate il suo aiuto, tantomeno non forzate le discussioni in famiglia. È tempo di rifare il guardaroba, cambiare disposizione dei mobili in casa, arredare una stanza a voi cara o cambiare la macchina. Avviate un progetto professionale, il lavoro potrebbe farvi una piacevole sorpresa. Scrivete un libro, raccontate le fiabe ai vostri bambini, contornatevi di cose positive e Marte vi prenderà per mano rendendovi forti e felici.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Il cielo non è a vostro favore: nei prossimi giorni potreste ritrovarvi davanti a un impegno inaspettato. Giove e Saturno vi rendono instabili e, soprattutto, intolleranti alle situazioni poco chiare. Sarà la mancanza di chiarezza in amore, con un amico o nel contesto lavorativo, a rendervi nervosi e delusi. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti; non è il momento giusto per prendere di petto i problemi. Siete il segno più intraprendente e forte dello Zodiaco, la vostra energia contamina positivamente chiunque faccia parte della vostra vita. Non preoccupatevi se non siete coinvolgenti e intraprendenti, i momenti difficili fanno parte della vita. Sono giorni in cui dedicarvi a voi stessi diventa l’unica soluzione positiva da attuare: prendete per mano il vostro tempo libero per praticare uno sport che vi piace, fate lunghe camminate, andate al mare, al lago, circondatevi di persone che vi vogliono veramente bene.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Nettuno è diventato un vostro alleato. Di solito il suo influsso vi rende nervosi e instabili. In realtà nei prossimi giorni la presenza del Sole nel segno amico del Toro vi caratterizza dal punto di vista pratico rendendovi più forti e più sicuri di voi stessi. Buone opportunità professionali e ottime collaborazioni nel lavoro: sono giorni molto positivi per il denaro e le contrattazioni d’affari. Avrete una spinta in più; Nettuno vi rende cauti e astuti, tanto da riuscire a sostenere delle situazioni difficili soprattutto nel lavoro. In amore, invece, una novità vi porta a pensare a un trasferimento, oppure a un cambio immobiliare. C’è nell’aria la voglia di rinnovarsi, meglio iniziare dal lato personale: preparatevi attraverso una sana dieta alimentare in modo da arrivare alla prova costume con qualche chilo in meno.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Venere e Mercurio vi rendono felici, portando amore e passione ai più giovani. Venere aiuta nella ricerca di un amore stabile e Mercurio favorisce gli incontri, in particolar modo se siete alla ricerca dell’anima gemella. Sono giorni estremamente positivi, un cambio importante sta per avvenire nella vostra vita; affidatevi alle novità. Nella professione, Mercurio aiuta a sancire nuovi contratti e, soprattutto, sostiene la vostra economia. Molte occasioni in arrivo, soprattutto da persone fuori dalla vostra residenza. Bene la famiglia, l’amore e anche il lavoro: sarà una settimana decisamente proficua sotto tutti i punti di vista. Viaggio di piacere fuori porta nel weekend. Colorate la vostra giornata con tutte le sfumature del lilla, arricchite il vostro terrazzo con il fior di glicine.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Marte nel segno amico del Cancro ha dato inizio a una nuova progettualità professionale e a nuovi stimoli nella vostra vita. Per alcuni nati, in attesa di una risposta, il pianeta rosso esaudirà i vostri desideri. Nella professione inizia una nuova collaborazione: un cambio all’interno della quotidianità potrebbe significare un salto di qualità. Praticate una nuova disciplina sportiva, dedicate più tempo a voi stessi, lo sport da sempre è utile a scaricare il surplus energetico. Marte in ottima posizione va onorato attraverso una sana competizione agonistica e il podio sarà vostro. Tra giovedì e venerdì, una notizia potrebbe cambiare i vostri piani: accettate le novità e non ve ne pentirete. Il colore rosso sarà il vostro portafortuna.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Mercurio è l’artefice delle nuove instabilità, mentre Venere aggiunge un pò di difficoltà in amore e nella coppia in generale. Non è il momento giusto per intraprendere nuove situazioni lavorative e tantomeno per migliorare la vostra posizione. L’attesa e la passività sono d’obbligo, rimandate tutte le questioni importanti, il cielo vi chiede di non occuparvi delle situazioni che vi rendono nervosi e instabili. Se proprio non ne potete fare a meno, allora radunate tutte le vostre forze per portare alla luce un minimo di positività. In questi casi è buona regola dedicarsi a un sano riposo, facendo lunghe passeggiate o andando in bicicletta; l’attività fisica può essere utile per scaricare le tensioni e il cattivo umore. Attenzione all’alimentazione: Giove potrebbe indurvi alla ricerca smodata di cibo.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Ancora podio: il sostegno del Sole caratterizza positivamente il campo professionale. Un collega di lavoro o un vostro superiore potrebbero chiedervi di approfondire la vostra collaborazione per fare qualcosa di speciale. Tutto questo vi renderà frizzanti e molto intraprendenti. Da sempre avete la stoffa negli affari e, proprio in questo momento della vostra vita, la riuscita e il successo saranno al vostro fianco. Bene denaro e lavoro, ottimo l’amore, sono giorni intensi se cercata l’anima gemella e molto positivi se amate il rischio e la passione. Non mancano gli incontri occasionali. Weekend di passione per tutti i nati. Il verde scuro sarà il vostro colore fortunato.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Siete sul podio: in queste ore la vostra vita può davvero cambiare senza preavviso. Da un lato troviamo Mercurio e Venere, dall’altro Giove e Saturno, complici in tutto ciò che fate. Un cielo estremamente positivo che vi accompagna a vivere senza fissa dimora e che vi prende per mano indirizzandovi verso una meta fatta di felicità e di successo. Dal lato pratico questo mélange di pianeti è la spinta giusta per cambiare lavoro, comperare casa, avviare la coppia oppure metter su famiglia, siete in un momento magico dove le opportunità vi faranno fare cose inaspettate e impensabili per un segno rivoluzionario come il vostro. Nascere Acquario significa nascere in un luogo specifico per ritrovarsi in luogo opposto a vivere il proprio viaggio che si chiama vita.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Marte induce a prendere seriamente alcune responsabilità, senza troppe indecisioni; siete in un momento magico dove le opportunità non vi mancano, tantomeno la riuscita e il successo. La sola nota negativa è il vostro carattere altalenante; saper conciliare opportunità e riuscita non è il vostro forte. Nei prossimi giorni potreste mettere sul campo un progetto tanto atteso, è ora di realizzare i sogni, il cielo è tutto a vostro favore dipende da voi saper applicare le risorse esistenti aggiungendo un colore nuovo alla vostra vita. Bene per vivere in mezzo alla natura e, soprattutto, per cambiare casa e trasferirsi in campagna. Il contatto con la Madre Terra vi rende unici. I sogni sono a un passo dal realizzarsi. Il blu elettrico sarà il vostro colore fortunato.