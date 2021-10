G emelli, Acquario e Bilancia saranno ancora i fortunati della settimana. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Sono ancora i segni d’aria a dominare la scena nello Zodiaco. Questo tris di segni sarà un un esempio di positività per intraprendere situazioni nuove, avviare un cambio immobiliare, professionale, amoroso e personale. Il consiglio delle Stelle è di aggiungere un'energia nuova nella quotidianità, per raggiungere successo e felicità. Per alcuni nati, invece, (Ariete, Cancro, Capricorno) è il momento di riflettere e cambiare i vecchi schemi. Non mancheranno passione e fortuna per tutti, inoltre molti nati vivranno un colpo di fulmine con persone straniere e lontane.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Siate cauti nel lavoro, non è la settimana giusta per iniziare una nuova attività professionale o per dare vita a un progetto tanto atteso. Non si esclude un ritardo nel denaro o per una firma. Settimana da dedicare al benessere psicofisico: sarà questa l’unica arma vincente per scaricare la tensione. Lo sport potrebbe essere la soluzione a tutti i vostri problemi. La fretta è vostra nemica, fate lunghe passeggiate e tutto apparirà leggero e positivo. Passione nel weekend.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Settimana decisamente positiva e proficua, con grandi emozioni in arrivo. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner, non dimenticate che i sentimenti hanno bisogno di maggiore attenzione. Nella professione novità assolute, per alcuni nati un salto di qualità, per altri, invece, un incremento economico. Ricordate la presenza di Urano nel segno: la sua influenza richiede maggiore attenzione nelle scelte. Siate solari e la vita vi sorriderà con fortuna e successo.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Il riscatto della vita, un amore nuovo, una casa tanto attesa, l’arrivo di un figlio, un successo professionale, una laurea, il matrimonio, tutto ciò arriva positivamente nella vostra vita. Tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo e di come siete disposti a vivere i cambiamenti. La parola d’ordine è osare, indirizzare il vostro futuro verso scelte concrete e meno superficiali. Giorni favorevoli per una firma: mercoledì e giovedì. Colorate la vostra quotidianità di cose positive e la fortuna busserà alla vostra porta.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



C’è Urano a spingere positivamente le situazioni che vi stanno a cuore. Se non fosse per Sole, Mercurio e Marte a rallentare la vostra quotidianità, le cose andrebbero decisamente meglio. Niente paura, si tratta solo di una questione di tempo e pazienza; caratteristiche che non vi mancano. Siate più leggeri e meno responsabili, prendete questo periodo di attesa come un segno del destino che vi porterà sicuramente a fare scelte diverse. Praticate sport, cambiate alimentazione, concentrate le energie sul vostro benessere psicofisico.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Finalmente arriva Venere a dare un pò di ossigeno e nuove opportunità. Siete continuamente sotto stress; nei prossimi giorni ottima ripresa su tutto. Nel campo amoroso le novità più salienti sono la conquista di un nuovo amore o la soluzione a un problema affettivo. Fortuna per denaro e lavoro; inoltre, per alcuni nati, il ritorno di vecchi contatti professionali. Ottimo periodo per cambiare casa, città, soprattutto, per mettere radici nuove. Bene la salute: aiutatevi con una sana alimentazione e, in particolar modo, praticate sport.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Urano spinge il piede sull’acceleratore per vivere appieno le situazioni. Prestate attenzione perché la fretta è vostra nemica. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di situazioni non vostre, mettete meno energia negli affari degli altri. Utilizzate un pizzico di superficialità se volete ottenere ciò che vi sta più a cuore. In amore le novità più salienti riguardano una casa, un trasloco o una ristrutturazione; fonte di nervosismo con il partner. Scaricate il surplus emotivo praticando sport, yoga o meditazione.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Tutto è magicamente a vostro favore. Nei prossimi giorni utilizzate l’influenza positiva degli astri per avviare nuove situazioni che vi stanno a cuore. Ricordate che la fortuna è tutta dalla vostra parte. Successo in amore e fortuna nella professione, con un mélange di emozioni che vi rende felice e pieni di buoni propositi. Mercoledì e giovedì potreste occuparvi del vostro look. In arrivo nuovi amici e nuovi amori; colpo di fulmine per i più giovani. Per alcuni nati Giove regala il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



La settimana si presenta ricca di opportunità in amore, nel lavoro e nel privato. Mettete da parte la pigrizia: incrementando le relazioni sociali aumenterete le novità e, soprattutto, riuscirete a portare a termine progetti importanti. In amore prestate più attenzione al partner; la coppia potrebbe risentire di un vostro allontanamento. Se cercate l’amore, invece, nuovi incontri molto promettenti. Bene il denaro e le contrattazioni d’affari, ottime relazioni con colleghi o un superiore. Mercoledì e giovedì sorpresa in arrivo.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Venere nel segno fa iniziare una stagione nuova in amore. I sentimenti vengono al primo posto, un incontro occasionale può stravolgere un rapporto stabile, un innamoramento inaspettato può incidere attraverso una convivenza. Sono giorni intensi e ricchi di novità tanto da stravolgere una serenità amorosa. Nel lavoro, Venere positiva aiuta nelle entrate economiche e agisce attraverso nuovi incontri professionali. Mette in ordine il vostro look e abbellite la vostra immagine utilizzando il colore di Venere, il turchese.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Non è tempo di impegnarsi a lungo termine. State vivendo un periodo dove tutto appare difficile, ma in realtà siete il segno più resistente dello Zodiaco, capace di superare le difficoltà più disparate. Nei prossimi giorni non forzate, lasciate che le situazioni prendano la giusta via. Non preoccupatevi inutilmente: la riuscita, il successo e la fortuna non vi abbandoneranno. Scaricate il surplus emotivo attraverso una nuova attività fisica, fate lunghe camminate, praticate un hobby. Per alleggerire i vostri insuccessi portate in tasca un amuleto: una castagna.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



L’anticonformismo che vi contraddistingue dagli altri segni è l’indicazione più appropriata in questo momento magico che state vivendo. L’anticonformismo è per voi una parola chiave tanto da diventare il vostro timone guida. L’influenza del cielo indica una spinta maggiore nei confronti di questa guida, ecco perché è tempo di non perdere tempo. Settimana decisiva per il denaro, il lavoro e l’amore. Non si esclude una novità assoluta, tanto da stravolgere la quotidianità. Weekend di passione con il partner.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Rimandare in altra data un chiarimento con il partner potrebbe esse una scelta sbagliata. Se vi sono delle incomprensioni meglio affrontare un eventuale problema per vivere più serenamente il rapporto. Alcuni ritardi nel lavoro possono incrinare un rapporto professionale. Un vostro superiore potrebbe chiedervi maggiore attenzione alle vostre mansioni; meglio non replicare. State rischiando un accumulo di stress; correte ai ripari attraverso una sana attività fisica. Prestate attenzione ai piedi e alle caviglie, da sempre un vostro punto debole.