Oroscopo settimanale dal 12 al 18 aprile 2021: opportunità e voglia di cambiamento per i segni d’Aria

Q uesta settimana sarà caratterizzata da un certo nervosismo, dato dal grande desiderio di libertà che vivranno molti segni. Ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Marte in Gemelli mette alla prova la resistenza, la tolleranza e la pazienza. Sono giorni difficili perché la presenza di questo pianeta nel segno dei Gemelli infonde un gran senso di libertà, spingendoci in direzione opposta alle continue restrizioni che stiamo vivendo. L’ideale è scaricare il surplus emotivo ed energetico praticando sport, oppure ricercando nuovi interessi con un hobby. Mantenersi impegnati sarà molto benefico, l’importante è agire, riempire la quotidianità attraverso nuovi stimoli.

Giugno è alle porte, un mese in cui tutto verrà rivisto, un ciclo nuovo in arrivo che darà a ciascuno tutto ciò che serve per riprendersi dopo un lungo letargo. La settimana è molto proficua per i segni d’Aria, Marte influisce attraverso moltissime opportunità che portano alla luce nuove collaborazioni professionali. I pianeti in Ariete, invece, porteranno nuovi stimoli amorosi. C’è la ricerca della passione, dell’attimo fuggente, la voglia di ricominciare per chi sente la necessità di cambiare vita, di rendere stabile le scelte intraprese. Sono giorni utili per definire da che parte stare nella professione e nel privato. È importante fare scelte ponderate, più approfondite se si tratta di denaro e professione, meno decisive se si tratta della sfera privata.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



In amore è Venere a regalare le emozioni più importanti, la sua presenza nel segno crea nuove opportunità. Non si esclude l’arrivo di una casa nuova o un cambio di residenza. In questa settimana le decisioni più importanti riguardano la coppia: alcuni amori falliranno mentre altri nasceranno come fuochi di paglia. Nella professione preparatevi a vivere una settimana bollente, con numerose situazioni in arrivo, troppe cose da fare e molte questioni da recuperare. Concentratevi per raggiungere i vostri obiettivi. Una spinta importante arriva dal Sole nel segno che porterà con sé la voglia di cambiare la quotidianità; praticate sport, cambiate alimentazione, avviate un ciclo nuovo alimentare.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Periodo estremamente ricco di novità in amore; alcune coppie vivono la presenza di Urano, che da qualche tempo staziona al 10º grado del segno. Questa influenza potrebbe spingervi a cercare nuove opportunità amorose, soprattutto, se siete single. Per gli amori di vecchia data, trasloco in vista, oppure un cambio all’interno della propria abitazione. Urano non rende le cose facili. L’influenza dell’astro spinge alla ricerca di nuove opportunità professionali e mette in pericolo l’economia. Ogni cambiamento va valutato fino in fondo, è vietato fare passi azzardati, la parola d’ordine è equilibrio. Nei prossimi giorni attenzione all’alimentazione. Meglio correre ai ripari attraverso una sana dieta alimentare per disintossicare l’intestino e, soprattutto, perdere peso. Aiutatevi con lo sport.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



In amore è Marte a chiedere equilibrio; sono giorni diversi dal solito. Non potrete fare a meno dì puntualizzare le situazioni amorose e trovare nuove opportunità laddove c’è la voglia di vivere un amore nuovo. Lo stimolo a cambiare o rinnovare una situazione stagnante si fa sempre più forte e più intraprendente. A subire questa energia sono le coppie in crisi, i rapporti instabili, soprattutto laddove l’amore ha raggiunto la parola fine. Tutto ciò significa rinascita, voglia di scoprire nuove emozioni e nuovi incontri. Anche nella professione il pianeta Marte non aiuta perché rende nervosi e instabili. Meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti, aggiungere incontri professionali nuovi, la ricerca di accordi economici, un Marte ambiguo che può danneggiare a causa della sua influenza frenetica e poco meditativa. La nota positiva invece del pianeta rosso è quella di spingere a praticare sport per rimettere in ordine il fisico. Le allergie respiratorie sono un punto debole; la stagione dei pollini non è ancora terminata.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Una settimana dove le forze femminili si impadroniranno di voi, non importa se siete maschio o femmina, per ciascun nato si aprirà un periodo estremamente impegnativo che lascerà un segno tangibile nella vostra vita. Questa settimana capirete quanto i veri valori debbano essere al primo posto, accadranno situazioni profonde nella vostra quotidianità tali da dover decidere da che parte stare. Vi ritroverete a diventare un vero e proprio contenitore di sentimenti, di amore e di successo familiare. Appartenete per natura all’energia femminile, figli della Luna; la sua influenza porta alla luce molta serenità utile a canalizzare tutto ciò che vi sta a cuore. Sentirvi bene per voi è fondamentale, riuscire a prendervi cura degli altri e, soprattutto, delle persone care è per voi è linfa vitale e ossigeno.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



L’ammasso planetario in Ariete di Sole, Venere e Mercurio è il sostengo giusto per realizzare nuovi progetti, soprattutto in amore. Finalmente ci sarà una netta ripresa dopo un periodo difficile. Venere maestra è capace di farvi vedere nuove occasioni sentimentali e nuove opportunità laddove esiste una situazione difficile da superare grazie a un cielo capace di farvi stravolgere tutto ciò che necessita di novità. Un vantaggio arriva anche nel lavoro. La professione evidenzia una nuova collaborazione, un contratto economico tanto atteso, l’arrivo di un documento fondamentale per un progetto. Sono giorni fondamentali per arricchire la vostra quotidianità, apprezzando tutto ciò che di buono avete conquistato. Nel fine settimana, l’influenza di Mercurio e Venere spinge a dedicare a se stessi il tempo libero, è tempo di rinfrescare le amicizie e stringere rapporti nuovi.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



È la settimana del dono, una cosa molto difficile per alcuni nati del segno. Mercurio, vostro pianeta maestro, spesso vi fa perdere di vista il valore della collaborazione. Mercurio, nell’Astrologia tradizionale, rappresenta la somma dei calcoli, è colui che rende tutto matematico, spesso spingendovi a un sano egoismo. Letto in questo modo potreste sentirvi attaccati e colpevolizzati di egoismo e tirchieria. Anche se queste ultime note sono molto presenti nel vostro carattere, nei prossimi giorni il cielo vi darà la possibilità di riscattarvi. La parola d’ordine è donare qualsiasi cosa che possa nel tempo guarire la vostra sfaccettatura caratteriale legata “all’avere”, un'energia che nel tempo vi ha creato più nemici che amici.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



C’è tensione in amore, nel lavoro e nel personale. A dare un segno tangibile di difficoltà è Mercurio che richiede attenzione all’economia e alla professione. Mercurio rallenta i rapporti e, nei casi più importanti, fa slittare le situazioni professionali legate a una firma, a un notaio o avvocato. Tutte le contrattazioni d’affari vanno rimandate; il Sole non permette di vivere in libertà l’economia e la riuscita. Anche Venere si contrappone e infatti, nei prossimi giorni, sarà meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti nella coppia. Dal lato pratico meglio cambiare le vecchie abitudini e iniziare a rinnovare la vostra immagine attivando una maggiore attenzione a una sana dieta alimentare per disintossicare l’eccesso di tossine.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Avete bisogno di un periodo conviviale; la mancanza di libertà vi sta rendendo nervosi e apatici. Non è il momento giusto per iniziare a perdere di vista la vostra progettualità, pur essendo ostacolati dal momento storico, la vostra essenza è forte e capace di raggiungere posizioni elevate. Ora più che mai potete dedicarvi a un sogno. In questi giorni approfittate della staticità del momento per rafforzare la vostra progettualità ed energia nuova. Sono giorni in cui lo scetticismo potrebbe prevalere, ma in realtà la riuscita in tutto ciò che fate è dentro di voi. In amore, per esempio, è Urano l’artefice di alcune incomprensioni con il partner. Nei prossimi giorni sarete costretti a dedicarvi di più alle faccende amorose. Allontanate tutto ciò che vi rende nervosi.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Momento magico; in alcuni casi questa settimana si presenta ricca di novità pratiche, per altri, invece, l’influenza degli astri accende la parte spirituale avvicinando a nuove discipline olistiche. La filosofia è la vostra parola magica, il vostro punto di forza. Da sempre appartenete a tutto ciò che vi spinge in direzione della crescita personale. Siete un segno legato ai viaggi, alla comunicazione, esattamente l’opposto di quello che il momento storico vi sta facendo vivere. Qui avviene per un segno come il vostro la difficoltà maggiore; nei prossimi giorni dovrete cercare di canalizzare al meglio questa energia legata alla libertà e alla scoperta del mondo. Attivate le energie sensoriali, praticando sport per chi ama la competizione sportiva, praticando yoga per chi ama arricchire la propria anima. Dal lato pratico il cielo è tutto a vostro favore. Sono giorni in cui potrete raggiungere livelli altissimi in amore e nella coppia in genere. Un collaboratore, un superiore, un socio vi renderà felici del successo professionale.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Il vostro punto debole è da sempre quello di cristallizzare le situazioni negative e non riuscire a vederle con un occhio più ampio. Di solito vi manca l’energia femminile, anche se, dal lato pratico, siete ricchi di forza e di tenacia. Il cielo spesso vi mette di fronte a situazioni per crescere nei campi più deboli, di solito si tratta del cuore; si evidenzia una rigidità che spesso è confusa con l'incapacità di amare e di evolvere. In amore, questa settimana appare con poche novità, in realtà dovrete attendere la fine del mese per vivere più intensamente l’influenza degli astri, quando il Sole, Mercurio e Venere vi regaleranno incontri amorosi. In arrivo un periodo favorevole da utilizzare, in particolar modo, per la professione e per l’economia. Attenzione alle allergie alimentari. Il cielo non è favorevole, meglio non strafare.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



L’immagine è sempre al primo posto, spesso vi nutrite di colori eccentrici per farvi notare, in realtà, in questa settimana il cielo chiede maggiore colore interiore. La presenza di Marte amico rende frizzante gli incontri amorosi, in particolar modo, quelli occasionali. Novità per una casa o per una residenza nuova; seguirete il partner a causa del suo lavoro. Tutto ciò naturalmente non è sufficiente, siete ipercritici con voi stessi e con gli altri, ecco perché non vi mancherà la forza di colorare la vostra quotidianità di novità assolute andando controtendenza. Il cielo regala sostegno nell’economia, ottime le collaborazioni professionali. Giorni decisamente fortunati. Momento giusto per riprendere in mano una sana dieta alimentare. Giorni positivi per lo sport.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



In questa settimana potresti ritrovarti caricato di responsabilità. Nettuno nel segno è l’artefice delle continue instabilità. Non ami l’indecisione e tantomeno l’insicurezza. In realtà sei un segno capace di sostenere energicamente situazioni importanti, profonde, quasi un padre o una madre perfetti. Sono giorni dove dovrai ascoltare di più le tue capacità e anche le responsabilità potranno darti spunti estremamente utili. In amore, per esempio, l’ascolto e la passione sono gli input maggiori per poter vivere un rapporto profondo con il partner. Nel lavoro, invece, presta maggiore attenzione alle collaborazioni e a un amico infedele. Hai tutto ciò che serve per salvaguardarti da eventuali negatività. Weekend in netta ripresa in tutti i settori della vita.