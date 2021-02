Oroscopo settimanale dal 15 al 21 febbraio 2021: instabilità e voglia di libertà per molti segni

S arà una settimana caratterizzata da grande fermento e cambiamenti. Scopriamo il perché con le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Venere continua ad agitare le acque creando insofferenza in amore e nelle relazioni in genere. Sono giorni vulcanici e ricchi di novità: per alcuni nati c’è tensione in arrivo, per altri, invece, una certa insofferenza a causa di situazioni irrisolte. È Marte nel segno del Toro l’artefice del nervosismo e delle difficoltà da superare, e la sua netta quadratura con i pianeti nel segno dell’Acquario porta alla luce la voglia di concludere delle situazioni rimaste insolute che, ahimè, non troveranno una facile soluzione. Marte spinge a cambiare schemi e a uscire allo scoperto dopo un lungo letargo. Meglio attendere e rimandare in altra data eventuali chiarimenti e prese di posizione, soltanto così si riuscirà a raggiungere gli obiettivi desiderati.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Questo inizio settimana è caratterizzato dalla presenza della Luna. Un aiuto importante per le collaborazioni professionali e un incentivo a condividere idee nuove con le figure femminili. In famiglia, le novità più salienti arrivano da una madre, una sorella, una figlia. La presenza della Luna, può indicare una tensione per una questione di vecchia data, ma l’importante è non lasciarsi prendere dall’impulsività. Meglio vivere in allegria un weekend con una deliziosa cena coinvolgendo i familiari, e rimandare in altra data eventuali chiarimenti. Così facendo si potrà esorcizzare l’influenza della Luna che, dal canto suo, vuole far emergere l’energia femminile, cosa un pò difficile in un segno maschile come il tuo.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



È un periodo interessante perché Marte e Urano rendono le tue giornate intraprendenti e ricche di novità. Da un lato troviamo la voglia di fare e di interloquire con tutto ciò che serve a trovare nuovi stimoli, un mélange di emozioni e di successi che ti spingono a eccedere. In questo periodo potresti colorare le tue giornate attraverso un nuovo progetto, ricercando una nuova progettualità e, soprattutto, pianificare la vita con successo. Non bisogna dimenticare che Urano porta alla luce tutte le questioni irrisolte e, per alcuni nati, spinge a scelte forzate. Non sei il segno che ama le sorprese, ecco perché è tempo di uscire da questa situazione di comodo e trovare nuovi stimoli. Sono giorni in cui potrai dimostrare, inaspettatamente, quanto vali e, soprattutto, chi veramente vuoi essere.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Il cielo è tutto a tuo favore rendendoti felice e leggiadro, proprio come vuole il tuo pianeta dominante Mercurio. Il suo fare è quello di un adolescente capace di vivere in maniera incondizionata. L’energia degli astri dal segno amico dell’Acquario è un segno tangibile della tua capacità di trasformare le tue giornate in maniera positiva. Ora più che mai è tempo di vivere appieno la tua quotidianità, c’è molta fortuna in arrivo, tutto è magicamente vissuto con successo e riuscita. È tempo di avviare una nuova professione, attivare una nuova progettualità, cambiare casa, decidere un trasferimento, firmare un contratto nuovo, comprare o vendere casa, moltissime novità che possono cambiare radicalmente la tua vita. Non è il momento per rimanere alla finestra e aspettare la Dea Bendata, ma è tempo, invece, di seminare e raccogliere appieno un strepitoso raccolto.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Lunedì, martedì e mercoledì appaiono nervosi. Sono tre giorni in cui la Luna crea una pesante quadratura portando alla luce una serie di problematiche che possono agire, in particolare modo, sull’emotività e sulle relazioni. Tieni a bada l’impulsività e la voglia di recidere un rapporto insostenibile. Il campo più toccato è la famiglia e, in alcuni casi, la professione può dare segni di nervosismo e instabilità con un superiore o un collega. Per fortuna la settimana è fatta di sette giorni e la Luna si sposta molto in fretta modificando la sua influenza da negativa a positiva. Infatti, dopo giovedì, il cielo diventa armonioso proteggendo il lavoro e il privato. Sono giorni in cui potrai recuperare e aggiungere un pò di colore alle tue giornate attraverso una vera e propria energia positiva. Settimana da dedicare al cibo e al campo culinario.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



L’inizio settimana è sostenuto dalla bellissima Luna nel segno amico dell’Ariete. Un sostegno davvero utile nel campo professionale e nel privato, che darà energia nuova nella professione, nell’amore e nelle relazioni in genere. Si tratta di un momento importante per comprare casa, traslocare, cambiare sede di lavoro, arredare casa, ristrutturare un immobile o cambiare residenza, un mélange di situazioni che possono riguardare un cambio importante nella quotidianità. Non escludere un nuovo amore: l’incontro di una persona del passato potrebbe sfociare in qualcosa di inaspettato. Gli incontri positivi possono riguardare anche la sfera professionale. Ottimo periodo nelle finanze grazie alla presenza della Luna che, oltre a essere intraprendente, riesce portare alla luce buoni affari finanziari. Dal punto di vista fisico metti in campo una sana dieta alimentare e, soprattutto, metti da parte alcool e fumo.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Dovrai attendere mercoledì per stare bene e riprendere in mano un equilibrio emotivo. La Luna nel segno amico del Toro mette in evidenza la voglia di fare, di avviare una vera e propria conquista negli affari. Sei ottimista grazie ai risultati raggiunti nella professione, e questo buon umore si riflette su tutto l’entourage anche amoroso. È il weekend che appare magico soprattutto per riaccendere la passione nelle coppie di vecchia data. Se cerchi l’amore, invece, è ora di muovere energia, di cogliere al meglio ciò che c’è intorno a te. Sono giorni di passione e di felicità. Nettuno, invece, tuo compagno di viaggio, chiede maggiore attenzione alla salute. La somatizzazione è un problema che spesso ti appartiene; ora più che mai metti da parte i cattivi pensieri e canalizza tutte le tue energie nell’amore e nel benessere psicofisico.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Sole e Venere sono amici senza sosta: la loro influenza è davvero invidiabile- Una positività che ti permette di dare vita a varie novità, ma anche di arricchire tutto ciò che esiste nella tua vita. Sono giorni indimenticabili per l’amore, ed è un periodo estremamente positivo anche per la professione: stai vivendo un incremento economico che non ha eguali. Resti per molto tempo sul podio, sei uno dei segni che vivrà maggiore realizzazione nonostante le restrizioni e nonostante il tempo difficile che stiamo vivendo. Per un segno come il tuo, nulla è impossibile e, soprattutto, l’aiuto delle stelle ti permetterà di realizzare i tuoi sogni. Non farti mancare nulla e raccogli tutto ciò che puoi, è il tuo momento magico, unico nel suo genere.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Marte, Urano e Luna sono gli artefici del tuo malumore, delle difficoltà da superare, dell’instabilità che stai vivendo. Stai vivendo un periodo difficile da superare. Nei prossimi giorni la parola d’ordine è passività. Non è il momento giusto per dare vita a nuove collaborazioni professionali, tantomeno cambiare la strada vecchia per la nuova. Mentre il cielo rallenta, agisci in sordina programmando una nuova progettualità da attuare in un periodo più favorevole. L’attesa potrebbe illuminarti e farti prendere decisioni inaspettate e, in particolare modo, utili. Non trascurare il partner, la famiglia, tutto l’entourage personale ha bisogno di te. Dal lato fisico i punti deboli sono intestino e retto.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Settimana intraprendente, positiva e, soprattutto, ricca di novità. C’è voglia di viaggiare, spostarsi, organizzare ogni forma di libertà. La montagna, il mare, ogni luogo è per te segno di libertà, di felicità. Una Luna positiva spinge alla ricerca di situazioni nuove, una spinta nel lavoro, nel privato, ogni situazione è arricchita dalla voglia di successo. Una settimana molto proficua dal punto di vista economico, e infatti sono le finanze a dare un segno tangibile grazie al recupero di un vecchio credito, una liquidazione, una compravendita, un vero e proprio momento magico per il denaro. Nei giorni tra mercoledì e giovedì una notizia familiare potrebbe spingere a un cambio di programma; non preoccuparti, puoi recuperare senza problemi. In amore è in arrivo una novità legata al passato. Se cerchi l’amore, passione in vista.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Urano, Marte e Luna indicano una settimana molto ricca e impaziente, soprattutto nella professione, dove le novità possono portare alla luce vecchi rancori e vecchie problematiche. Sono giorni in cui si dovranno subire le mancanze degli altri. Tutto questo, per un segno perfezionista come il tuo, è fonte di problemi. Non accettare le provocazioni, non cadere nelle instabilità degli altri, lascia andare tutto il superfluo. In amore c’è la voglia di vivere una passione, in particolare modo se sei single. Sono giorni intensi, basta saperli vivere lasciandosi andare. Dal punto di vista fisico c’è un calo emotivo; pratica sport per scaricare il surplus energetico.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Sono giorni intensi, e i pianeti sono tutti posizionati nel tuo segno: Saturno, Giove, Mercurio, Venere e il Sole rappresentano successo e tanta voglia di fare. Ora più che mai puoi osare, recuperare il tempo perso. Lascia da parte i convenevoli; l’azione è la parola d’ordine. Un cambio di lavoro, una convivenza, l’acquisto di una casa, un cambio di look, tutte situazioni che fanno parte di un cambiamento inaspettato e, soprattuto, veicolo per una vera e propria vita nuova. In famiglia le novità più salienti sono legate a una casa; in amore, invece, l’arrivo di una vecchia fiamma può destabilizzare il rapporto con il partner. Una vera e propria rivoluzione in atto, fatta di scelte difficili, di novità assolute, un vulcano in arrivo che non sarà facile contenere. Se ti occupi di arte sei sul podio perché riesci ad esprimere al meglio le tue capacità. Un colore fortunato è il blu intenso: portalo con te, sarà un vero e proprio jolly in tasca.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) - Segno d’Acqua



È Nettuno l’artefice delle instabilità: la sua influenza reca una maggiore sensibilità ogni volta che c’è da prendere una decisione importante. L’eccessiva sensibilità che ti contraddistingue da sempre spesso è cattiva consigliera. Nei prossimi giorni una notizia poterebbe destabilizzare la famiglia, oppure un rapporto amoroso. C’è un cambio forzato da vivere, l’arrivo del Sole, spinge a dover mettere in pratica un rinnovo o un cambiamento; non ami i cambiamenti, tantomeno le novità forzate. Ogni volta che ricevi una notizia ti metti in difesa, questa caratteristica meglio lasciarla andare, meglio vivere serenamente ed entrare in uno spirito di leggerezza. Questa settimana è adatta per iniziare a praticare sport, oppure cambiare look; coinvolgi un amico e fai lunghe passeggiate, in riva al mare, al lago e in montagna.