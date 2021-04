Oroscopo settimanale dal 19 al 25 aprile 2021: Buon compleanno Toro!

S arà una settimana all'insegna della serenità e la voglia di fare. Ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Auguri a tutti i Toro! questa settimana è dedicata a voi. L’arrivo del Sole nel vostro segno movimenta gli animi: sarà una settimana frizzante con tanta voglia di fare per tutti. Anche Venere avrà la sua importanza: la congiunzione con Urano donerà serenità collettiva. Il pianeta dell’amore e delle unioni porterà inoltre conquiste, approcci amorosi e flirt, tutte novità non facili da portare avanti a causa delle restrizioni. La cosa certa, però, è che nei prossimi giorni si vivrà in armonia e in sintonia con se stessi. Riuscire a equilibrare vita privata e vita professionale sarà possibile.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Sono giorni intensi da dedicare alla vostra progettualità. Il cielo porterà nuove opportunità che devono essere prese in considerazione. Non lasciatevi prendere dell’indecisione, mostrate coraggio e fermezza. La cosa certa non esiste e tantomeno l’incapacità a raggiungere i vostri obiettivi. Siete il segno più resistente dello zodiaco, figli di Marte, il pianeta che rappresenta la forza psicofisica. Tirate fuori le vostre capacità: non importa dove decidete di modificare o rinnovare la vostra posizione, l’importante è attivare un cambio, amoroso, professionale, economico o personale. Il vostro futuro dipende da voi. Siete padroni della vostra vita, il timone del vostro futuro è nelle vostre mani. Nei prossimi giorni c’è bisogno di positività, approfittate del momento per dare un tocco nuovo alla vostra quotidianità.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Venere domina la scena e, in congiunzione con Urano, porta alla luce molte novità. La sua presenza nel segno del Toro insieme ad Urano non accade da oltre 84 anni. Un evento straordinario: ciò significa che dovrete essere proprio voi a ribaltare le certezze raggiunte trasformandole in un vero e proprio periodo rivoluzionario. Sono giorni intensi, il cielo porterà nuove opportunità creando i presupposti per cambiare situazioni che si sono arenate da tempo. Come avete capito, per alcuni nati l’influenza di Venere e Urano diventa una vera e propria forza legata alla riscossa. Molti amori termineranno mentre altri, invece, nascono in maniera instabile o nascosta. C’è la voglia di trovare nuove collaborazioni amorose, amicali e professionali. Stravolgere ciò che non si vuole più non significa essere instabili, bensì è segno di concretezza.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



L’effetto di Marte nel segno ha un rovescio della medaglia. Da un lato troviamo forza e intraprendenza, successo e felicità, tutte caratteristiche che arricchiscono la vostra natura positiva, amplificando la vostra capacità nel lavoro, nelle amicizie e in amore. Dall'altro, però, Marte si colloca in una posizione difficile rendendo instabili. La difficoltà maggiore è quella di riuscire ad agire in maniera concreta: verrà meno la concentrazione, mentre i rapporti sfuggiranno di mano e non si avrà la capacità di mantenere le scelte intraprese. Il cielo nei prossimi giorni spinge a fare cambiamenti improvvisi; meglio ponderare prima di agire, non è il momento giusto per cambiare, contate fino a cento prima di rispondere. Marte al contempo aiuta per il propio benessere psicofisico; sport e meditazione sono utili per rigenerarsi. Tra martedì e mercoledì cambiate look, aggiungete il colore verde come portafortuna.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Settimana decisamente difficile nella coppia. Alcune incomprensioni di vecchia data minano la serenità del rapporto. Un vecchio amico o un vecchio partner potrebbero influire nell’equilibrio matrimoniale o di coppia. Tensioni di vario genere generano un cattivo umore. Meglio esorcizzare la tensione applicandosi in un hobby, praticando sport e facendo lunghe camminate. La tensione si espande anche nel lavoro a causa di un collaboratore che potrebbe essere la causa di alcuni ritardi nella professione. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti, non è la settimana giusta per mettere in ordine le cose difficili che richiedono maggiore impegno nella gestione della quotidianità. Attenzione a non somatizzare.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Saturno e Giove sono pianeti che tendono a creare molte novità, contribuendo a dare una vera e propria spinta nel cercare esperienze nuove. Entrambi rappresentano l’originalità e la concretezza. Alcuni di voi potranno portare avanti un nuovo progetto, come cercare un casa nuova, arredare uno spazio originale all’interno della casa, iniziare una nuova progettualità professionale. Non ci sono vincoli, i pianeti sono fonte di stimolo e di originalità. La cosa importante è agire in modo riflessivo. Il buon umore non vi manca e vista la bella stagione cercate di praticare sport e di dedicare più di tempo a voi stessi.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



L’arrivo del Sole nel segno amico del Toro vi rende forti e capaci di sostenere le novità del momento. Per alcuni nati è la settimana giusta per l’amore, con un vero e proprio recupero in tutti i sensi nell’intesa e il raggiungimento di un progetto amoroso. La coppia gode di ottima salute, anche grazie a Venere che porta alla luce momenti di vera passione. Per esempio, per i più giovani ci saranno incontri importanti e la nascita di nuovi amori. Settimana gratificante anche nel lavoro dove godrete di riuscita e di successo; la professione vi regalerà molte opportunità. Anche la salute e il benessere psicofisico vi faranno fare delle scelte; iniziare una sana dieta alimentare sotto un cielo positivo significa raggiungere gli obiettivi desiderati in pochissimo tempo. Curate di più la vostra immagine; il colore preferito di Venere è il lilla.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Marte in Gemelli è il sostegno giusto per riprendersi dopo un periodo difficile; gli ultimi influssi negativi dal segno opposto dell’Ariete sono finalmente cessati. Il cielo ha in serbo per voi una settimana estremamente positiva che vi farà recuperare il tempo perso. Sono giorni da dedicare alla famiglia, all’amore, alle amicizie e alla passione. Se cercate l’amore aprite gli orizzonti per trovare l’anima gemella. Anche il denaro e la professione riprendono la strada del successo, proprio come siete abituati voi a rimanere sul podio. Per alcuni nati non si esclude una firma importante tra giovedì e venerdì. Per altri nati, invece, una casa nuova è la novità più importante. Dal punto di vista fisico riprendete in mano l’attività motoria altrimenti rischiate di mantenere il peso in eccesso. Controllate la salute; meglio fare un check-up e dare un tocco nuovo alla vostra immagine. Il lilla è il colore da indossare per onorare Venere che negli ultimi tempi è diventata più passionale e più eccentrica.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Settimana difficile: l’ammasso planetario dal segno opposto del Toro rende tutto più instabile. Sono giorni dove la depurazione del corpo e dello spirito hanno un bisogno estremo di liberarsi dagli eccessi e dalle tossine del passato. È la settimana dove dovrete depurarvi da un processo mentale che vi ha caricato da situazioni pensanti. Siete il segno più introspettivo dello zodiaco, rappresentate per eccellenza l’introversione e, trovando alcuni pianeti contro come il Sole e Venere, rischiate di accendere la tensione interiore e l’instabilità emotiva. Cosa fare per scaricare il surplus emotivo? Praticate sport, l’unica modo per non accumulare energia e pensieri negativi, oppure intraprendete un nuovo hobby, fate lunghe passeggiate all’aria aperta, fate yoga, leggete un buon libro e, soprattutto, cambiate alimentazione.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Anche se i pianeti maggiori hanno cambiato posizione, non temete, la settimana resta comunque intraprendente e ricca di novità. La cosa importante è mantenere le cose che avete conquistato negli ultimi tempi. La spinta dell’Ariete vi ha rafforzato in amore e nella professione. Due campi a voi molto importanti; l’equilibrio tra vita privata e vita professionale è fonte di serenità e di successo. Un segno di fuoco come il vostro ha bisogno di continue emozioni. Non faticherete a riconoscere nel vostro carattere una forte immaginazione che vi permetterà di differenziarvi dagli altri mettendo sul campo quella parte di voi legata alla simpatia e al successo. In amore, per esempio, non esiste la mezza misura, amare per voi deve essere totalitario, nella professione, invece, date il meglio di voi stessi. Nei prossimi giorni potrebbe venire meno la vostra capacità di sostenere ciò che vi circonda. Non preoccupatevi, un calo psicofisico non danneggerà tutto ciò che avete conquistato. Fortuna tra giovedì e venerdì, grazie ad un responso tanto atteso.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



La primavera è sempre un periodo importante per un segno come il vostro. Il Capricorno è un segno invernale ecco perché il cielo, tra aprile e maggio, diventa per voi un vero e proprio risveglio dopo un lungo letargo, proprio come avviene in natura, caratterizzato da un successo tanto atteso. Sono giorni molto importanti per la stipula di un contratto personale o professionale. Il cielo benefico dal segno amico del Toro concretizza tutto ciò che vi sta a cuore. Sono giorni in cui la riuscita più grande è sancire una nuova progettualità. Portate alla luce i vostri sogni: è il momento per farli diventare realtà. Settimana favorevole per dare un tocco nuovo alla vostra immagine, in particolare modo per dare luce nuova al vostro sorriso andando dal dentista, punto debole da sempre.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



C’è tanta voglia di vivere appieno la vita. La presenza di Marte porta alla luce una vitalità che mancava da tempo. In questi giorni potreste occuparvi di un vero e proprio rinnovo di immagine, non importa in che settore decidete di canalizzare la vostra spinta di rinascita, l’importante è mettere sul campo nuove situazioni. La spinta di Marte è un regalo, la sua influenza arricchisce il campo della professione, l’amore e la famiglia. Un vero e propio jolly in tasca da utilizzare per uscire dalle vecchie situazioni, per dare un tocco nuovo ad un progetto personale, una spinta utile a raggiungere, per esempio, un cambio nell’economia. Avete tutte le carte in regola per arricchire le collaborazioni professionali; in questi giorni possono avvenire situazioni inaspettate. Dal lato fisico, Marte influisce sulla salute rendendovi forti e intraprendenti, soprattutto, se praticate uno sport a livello agonistico, il podio sarà assicurato.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Nei prossimi giorni il cielo non aiuta per vivere al meglio la vostra quotidianità. Settimana decisamente difficile nella coppia, non ci sono grandi stimoli e, ogni volta che siete sottotono, la coppia tende a risentirne. Cercate di concentrare le vostre energie su una maggiore presenza nelle questioni personali. Attenzione a non essere troppo petulanti, le persone a voi care potrebbero perdere la pazienza. Anche la professione potrebbe risentire di un calo energetico, non si esclude un ritardo nel denaro e per una notizia tanto attesa. Una settimana sottotono anche dal punto di vista psicofisico, la somatizzazione potrebbe portare alla luce una vecchia patologia. Meglio rimandare le cose importanti, non è la settimana giusta per prendere nuove iniziative. Weekend in netta ripresa. Giorno fortunato venerdì 23 Aprile.