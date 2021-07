Oroscopo settimanale dal 19 al 25 luglio 2021: buon compleanno Leone!

M entre l'estate prende il volo con viaggi, gite e spensieratezza, inizia il momento del Leone. Come ogni lunedì, ecco tutte le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Il Sole torna dopo dodici mesi a soggiornare nei gradi del Leone portando alla luce moltissime novità nelll’amore e negli incontri sentimentali. Venere e Marte indicano un valore aggiunto per tutto lo Zodiaco: la spinta arriva, soprattutto, dal lato pratico dove la movida estiva entra nel vivo dell’estate. Ciascuno attraverso il proprio raggio d’azione riuscirà a vivere appieno l’influsso del cielo, inserendo nella propria quotidianità novità assolute e, in particolar modo, la voglia di vivere appieno la vita. Sono giorni importanti per il denaro e le collaborazioni professionali: il successo è assicurato per tutto lo Zodiaco. Non mancano i viaggi e le degustazioni culinarie.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Siete baciati dalla fortuna: il Sole, Venere e Marte caratterizzano queste giornate attraverso novità assolute. È il momento giusto per applicare un cambiamento nel campo professionale: la spinta maggiore arriva nei confronti dell’economia che gode di ottima salute. L’amore e la passione sono al centro dell’attenzione, il partner contraccambia un sentimento profondo e auspica un futuro lungo e duraturo nel tempo. In famiglia dosate le parole; un familiare potrebbe risentirsi di un vostro pettegolezzo.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



È il momento giusto per dare un tocco nuovo alla vostra quotidianità. Nei prossimi giorni unite le vostre forze per cambiare una situazione che vi sta a cuore. Non si esclude un escamotage per risolvere un vecchio problema. La famiglia d’origine è al centro dell’attenzione, un familiare potrebbe aver bisogno di voi. In amore agite con cautela, non abusate della pazienza del partner. Mercoledì e giovedì notizia interessante che potrebbe ribaltare una vostra condizione lavorativa.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Un successo dopo l’altro: nei prossimi giorni agite con fermezza e, soprattutto, valutate le scelte intraprese perché hanno bisogno di concretezza. L’amore e la passione sono al centro della vostra quotidianità: il partner vuole coinvolgervi in un viaggio di piacere, non ha importanza se sarà al mare o in montagna, la cosa fondamentale è vivere il meritato relax. La professione porta alla luce nuovi interessi caratterizzando positivamente la vostra professione dal punto di vista economico. Cambiate look, attenti ad alcool e cibo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Mettete da parte l’orgoglio e agite con maggiore interesse nei confronti del vostro lavoro. Negli ultimi tempi un collaboratore potrebbe aver influito nelle scelte professionali creando una certa instabilità. Niente paura, la movida estiva è utile per rigenerare le vostre forze, avete solo bisogno di un meritato riposo e tutto tornerà come prima. Non cercate soluzioni inutili, lasciate che il tempo metta in ordine le questioni che vi stanno più a cuore. È il momento giusto per viaggiare ed essere spensierati, movimentate le vostre giornate contattando amici nuovi.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Il Sole vi sostiene attraverso novità assolute. È il momento giusto per prendere decisioni importanti nel lavoro e nel privato. Il sostegno del cielo caratterizza positivamente l’amore e il lavoro. Anche il denaro gode di ottima salute; non si esclude un contratto nuovo professionale o una compravendita immobiliare. Agite con prudenza nella scelta professionale, un vostro collaboratore potrebbe farvi uno sgambetto. Bene la salute; nei prossimi giorni cambiate look o praticate sport.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Nonostante l’atmosfera estiva, la settimana si presenta alquanto nervosa. Nettuno dal segno opposto non aiuta; alcune situazioni di vecchia data possono venire alla luce e influenzarvi a livello emotivo. Non si esclude un coinvolgimento familiare da risolvere. Bene l’amore e la passione. Agite con cautela nelle amicizie: alcune infedeltà amicali possono venire alla luce e stravolgere la vostra scala dei valori. Attendetevi novità familiari da risolvere, inoltre, un immobile potrebbe essere al centro delle vostre novità.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Sentite la necessità di viaggiare? È la settimana giusta per prendere un biglietto aereo e vivere appieno le vostre vacanze estive. Se, invece, siete costretti a rimanere a casa, dedicate il tempo libero alla movida estiva. Organizzate serate con gli amici, degustate cene succulente; la parola d’ordine è divertimento. Inoltre, dedicate questi giorni all’amore. Vivete la vita con leggerezza e la felicità non tarderà ad arrivare. Bene denaro e professione, podio per amore e sentimenti.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Lasciate che sia un vostro amico a dirvi se vi state muovendo nella direzione giusta. Siete davanti a scelte importanti, spesso vi fidate del vostro sesto senso ma nel caso specifico un consiglio in più è d’obbligo. Saturno da un lato vi rende razionali mentre Giove, dall’altro, vi spinge a strafare. Prestate attenzione a non lasciarvi prendere troppo la mano, il rischio è quello di vivere un vero e proprio abbaglio. La professione può trovarsi davanti a scelte inaspettate, l’amore chiede maggiore attenzione e la salute potrebbe rivelarsi cagionevole.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Un mélange di emozioni vi posiziona sul podio. I pianeti dal segno amico del Leone sono l’indicazione giusta per vivere appieno la movida estiva. Siete entrati nel vivo dell’estate, la valigia è sempre pronta, e, soprattutto, piena di novità e voglia di vivere nuove esperienze. In arrivo un amore nuovo se cercate l’amore e tanta passione se, invece, siete felicemente innamorati. Non si esclude un cambio di residenza, una casa o una macchina nuova, un viaggio di piacere. Bene la salute; la sola nota negativa è l’alimentazione che crea qualche chilo di troppo.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Settimana faticosa dal punto di vista lavorativo con molti contatti professionali che si perdono per strada e un'uscita di denaro inaspettata. Il consiglio delle stelle è quello di mettere da parte alcune situazioni lavorative e vivere appieno la movida estiva. Cosa non facile per un segno laborioso e responsabile come il vostro. La cosa certa è che perdete tempo prezioso: non rincorrete affari che difficilmente prendono forma, alleggerite la vostra quotidianità. Gli amici e l’amore sono l’antidoto giusto. Attenti alla salute, un calo fisico legato alla digestione potrebbe presentarsi nei prossimi giorni.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



L’ammasso planetario nel segno opposto del Leone caratterizza questa settimana attraverso novità assolute. In alcuni casi l’influenza dei pianeti agisce con ritardi nel lavoro e nella professione che si presenta particolarmente instabile. Anche il denaro va tenuto sotto controllo: attenti agli investimenti e alle spese pazze. In amore, il partner potrebbe risentire di un vostro allontanamento. Recuperate organizzando una gita furori porta, sopratutto, nel weekend quando la Luna vi sostiene alleggerendo le responsabilità.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Non ci sono grandi cambiamenti, il cielo non influisce con grandi stimoli e non si esclude, infatti, una settimana sottotono. Meglio correre ai ripari coinvolgendo i vostri amici. La movida estiva potrebbe essere utile per non chiudervi in voi stessi, rimuginando sule solite problematiche di vita. Viaggiate, coinvolgete il partner in serate goliardiche, cucinate piatti succulenti, ascoltate musica, praticate sport, andate al mare. Non è il momento giusto per chiudervi in voi stessi, il mondo fuori vi aspetta, lasciatevi coinvolgere dalla felicità.