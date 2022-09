S arà una settimana caratterizzata dalle vicende economiche, lavorative e pratiche della vita quotidiana. Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana a tutti!

L'economia sarà la protagonista di questa settimana: Marte richiede uno sforzo maggiore a tutto lo Zodiaco per assicurare stabilità nelle entrate, mentre Sole, Venere e Urano mantengono la scena nello Zodiaco. Tre pianeti molto favorevoli per realizzare nuove opportunità professionali e di carattere economico. I segni di Terra saranno i più avvantaggiati: un successo dopo l’altro farà raggiungere velocemente il podio. Marte sostiene positivamente i segni d’Aria, creando moltissime novità positive in amore e nelle relazioni in genere. Fortuna e successo per Gemelli, Bilancia e Acquario. I segni sottotono sono: Leone, Sagittario e Pesci.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Si allargano le possibilità per realizzare un sogno nel cassetto: in questi giorni le novità più salienti riguardano il lavoro e l’economia. Giove sostiene positivamente la vostra quotidianità fatta di successo e fortuna. Novità assolute in famiglia, soprattutto in quella d’origine dove si aggiunge una bella sorpresa. Bene la salute e ottimo self-control, buona intesa in amore, armonia con un figlio.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Bene le collaborazioni professionali e le contrattazioni d’affari. Sono giorni utili per investire denaro, potreste occuparvi di una compravendita oppure investire denaro in una società. Urano vi spinge alla ricerca di nuove opportunità, siate propositivi e la fortuna vi regalerà tutto ciò di cui avete bisogno. In amore vince chi coltiva passione e sentimenti, siate più disponibili nei confronti del vostro partner. Attenzione a orecchie e gola.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Molti di voi restano impreparati alle novità, Marte accelera le situazioni senza lasciare tempo per capire se gli eventi vanno nella direzione giusta. Niente paura, l’energia del pianeta rosso vi guida su tutto ciò che vi sta a cuore, siate ben disposti per raggiungere il giusto compenso. Non si esclude un cambio immobiliare o una residenza nuova per lavoro: siete davanti a scelte importanti. Fortuna nel denaro.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Mantenete la calma: sarà una settimana difficile e alquanto nervosa. Meglio correre ai ripari praticando sport; una sana attività fisica è d’obbligo. In amore è in arrivo una novità legata a una casa e a una situazione lasciata insoluta. Siate meno sedentari: l’attività fisica, oltre ad aiutarvi a scaricare il surplus emotivo, vi aiuta a perdere peso. Se cercate l’amore, meglio rimandare al prossimo weekend.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Saturno continua a rallentare la riuscita professionale e anche il privato subisce la sua influenza. Arrivate da un periodo difficile: mentre aspettate il tanto agognato riconoscimento, prendete in mano al vostra vita e dedicate più tempo alle questioni personali. Nella professione vivrete un netto calo, oltre a varie difficoltà con un vostro superiore. Inoltre, prestate attenzione a un collaboratore che potrebbe farvi uno sgambetto.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Fortuna e successo in tutti i settori della vita: la presenza positiva di Sole e Venere regala una settimana di grande riuscita e intraprendenza, in particolar modo per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Periodo favorevole per comprare casa, iniziare un lavoro nuovo e cercare l’anima gemella. Se siete in coppia, sorpresa del partner nel weekend.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



L’arrivo del Sole nel vostro segno prepara una stagione molto favorevole e positiva. Pur avendo Giove in netta opposizione, potreste superare ostacoli importanti. Siate più disponibili nei confronti della famiglia e meno pessimisti nei confronti della vostra vita in generale. Settimana importante per porre una firma, incontrare un notaio o avvocato. Giove chiede maggiore attenzione all’alimentazione: una sana dieta alimentare è d’obbligo.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) - Segno d’Acqua



Continua il periodo difficile: Urano sembra non volervi dare un pò di tregua. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di responsabilità nella professione, meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con un superiore. Non accettate le provocazioni, un collaboratore potrebbe farvi uno sgambetto. In amore siate più presenti con il partner e più intraprendenti per non trascurare eccessivamente sentimenti ed eros.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



In arrivo molte novità positive. Il lavoro vi toglie tempo libero: correte ai ripari con un piccolo viaggio di piacere. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di impegni, ma il troppo stroppia: ecco perché un viaggio potrebbe essere la scelta giusta per rimettere in ordine la vostra vita. Bene l’amore, le amicizie e la famiglia. Settimana decisamente frizzante e ricca di novità.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Ottimo periodo per incrementare il lavoro e l’economia. Non si esclude un incontro importante nella professione: per alcuni nati ci sarà una compravendita o l’entrata di denaro, oppure l'ncontro con un notaio o avvocato. Benestare in arrivo o documento tanto atteso. Non dimenticate che il vostro benessere psicofisico viene prima della professione: fate lunghe camminate, andate in bicicletta, praticate sport.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



C’è la voglia di riuscire a trovare soluzioni nel lavoro: la settimana si presenta alquanto intraprendente e ricca di novità positive. Marte vi aiuta a cercare soluzioni laddove esistano ancora situazioni insolute, soprattutto nella famiglia d’origine che porta con sè delle questioni irrisolte. In amore siate più presenti, più passionali e non dimenticate di fare dei regali al partner. Anche la salute vi sostiene, potreste aggiungere un tocco nuovo al vostro look.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



La settimana appare sottotono ma niente paura: presto le cose difficili si risolvono. Nel frattempo potreste dedicare più tempo al vostro benessere psicofisico, praticando sport o applicandovi in un hobby: ogni situazione che vi rende felice è adatta a voi. La felicità, quella vera, è in arrivo, preparatevi a vivere un periodo estremamente positivo e ricco di novità. Arrivo di un figlio per alcuni nati del segno.