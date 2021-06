Oroscopo settimanale dal 21 al 27 giugno 2021: buon compleanno Cancro!

I nizia l'estate e con lei una nuova fase per tutti i segni zodiacali. Come ogni lunedì, ecco tutte le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Buon compleanno a tutti i nati sotto il segno del Cancro! L’ingresso del Sole in questo segno, oltre a far iniziare l’anno astrologico personale di questi nati, coincide con il Solstizio d’Estate. Da sempre questo passaggio astronomico incide sull’emotività di tutti i segni infondendo una sensazione di benessere. Proprio in questo periodo, poi, avvertiamo tutti un grande bisogno di essere liberi e di vivere appieno la nostra vita. Sarà quindi una settimana ricca di novità che farà ben sperare per il futuro. Ricordiamoci, inoltre, che non esiste un segno più fortunato di un altro: quello che conta è l’energia con cui si decide di vivere la propria vita. Il Cielo è tutto a vostro favore: rendete speciale questo periodo e tutto verrà vissuto con maggiore leggerezza.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Inizia una settimana intraprendente: l’arrivo di Venere nel segno del Leone influenza positivamente la vostra vita amorosa. Sono giorni in cui è bene iniziare a fare i conti con le novità. Imparate a essere pronti ad accettare ciò che l’universo vi offre. Siete il segno più impulsivo e dinamico dello Zodiaco, usate il self-control se volete raggiungere i vostri obiettivi. Il cielo è tutto a vostro favore e, mettendo un pò di equilibrio nelle vostre giornate, renderete tutto molto speciale.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Non vi sono grandi sviluppi personali in questa ultima settimana di giugno. Anche se il cielo non è molto stimolante, il consiglio delle stelle è quello di mettere in ordine alcune cose lasciate insolute. Ciò significa che potreste utilizzare questo momento per riordinare la vostra progettualità. Siete consapevoli che Urano vi porterà molte novità? Urano è per voi un alleato utile, la sua influenza caratterizza, in particolar modo, attraverso l’innovazione in maniera imprevedibile. Nei prossimi giorni imparate a togliere ciò che non è più utile per lasciare spazio al nuovo che vi sorprenderà.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



La bellezza che vi contraddistingue dagli altri segni è il fatto di essere sempre in netta ripresa nei momenti di sconforto. La vostra energia è pari a mille: mai un momento di calo emotivo, nessuna indecisione quando l’energia vitale vi assale. Queste note introduttive raccontano soltanto una minima parte di come rappresentate lo Zodiaco. Il cielo di giugno è stato estremamente favorevole. Ora, abbiate la forza di mantenere tutto ciò che avete conquistato. Nei prossimi giorni parlate chiaro a un vostro superiore, siate fedeli al partner e, soprattutto, siate più presenti in famiglia. Curatevi con prodotti naturali se siete soggetti allergici.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Buon Compleanno amici del Cancro, per voi inizia l’anno astrologico personale. In questi giorni oltre a festeggiare il vostro giorno magico, provate a vivere più intensamente l’amore e la passione. La famiglia deve essere messa al primo posto. Non è tempo di pensare al lavoro, concentratevi sui sentimenti e su tutto ciò che vi rende felici. C’è tempo per fare affari e per investire denaro, come c’è tempo per cambiare casa o lavoro. Rendete questa settimana speciale; la dea bendata vi farà una sorpresa.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Un successo dopo l’altro: nei prossimi giorni una notizia lavorativa cambierà in meglio il vostro status emotivo ed economico. L’economia è molto presente, siete in una fase dove recupererete il tempo perso. Ci sarà un contratto nuovo in arrivo: la professione gode di ottima salute. Abbiate più fiducia in voi stessi, presto anche Venere verrà in vostro aiuto. Marte, intanto, rende tutto molto frizzante e dinamico, tanto da farvi vivere delle novità nelle amicizie. L’inizio dell’estate è molto piccante dal punto di vista affettivo e amoroso. Colpo di fulmine per i più giovani.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



La pazienza non è il vostro forte. Sono giorni difficili caratterizzati da alti e bassi. L’emotività avrà la meglio nei rapporti amorosi e professionali. Il consiglio delle stelle è quello di non accettare le provocazioni, differentemente vi troverete coinvolti in situazioni non vostre. Un amico potrebbe innervosirvi perché vuole proteggervi consigliando il meglio per voi. L'indicazione è di non perdere di vista gli obiettivi e le novità che possono davvero cambiare la vostra situazione. Attenti all’alimentazione: il vostro intestino potrebbe risentirne.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Mantenete alto tutto ciò che siete riusciti a conquistare negli ultimi mesi, il cielo è stato molto clemente con voi, soprattutto nel campo professionale dove siete riusciti a raggiungere livelli altissimi. Nei prossimi giorni agite con equilibrio nella professione, mettendo in ordine tutte le situazioni lasciate insolute. La parole d’ordine in questa ultima settimana di giugno è self-control. Agite per dare una nuova immagine alla vostra vita; con un pò di buona volontà il podio è tutto vostro. Weekend fuori porta con il partner o con gli amici.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Il Sole nel segno amico del Cancro sostiene la vostra vita. Per alcuni nati ci sarà il raggiungimento di un grande traguardo, per altri, invece, la soluzione definitiva di un problema. In questa settimana è bene prendere la giusta iniziativa per terminare un impegno preso, lasciate stare le nuove situazioni, imparate a completare ciò che deve essere ultimato, soltanto così riuscirete a raggiungere ciò che veramente vi piace. Per alcuni nati il Sole spingerà lontano con un viaggio di piacere o di lavoro. In amore, invece, il Sole vi rende intraprendenti e passionali. Tenete a bada cibo, alcool e fumo.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Inizia per voi un periodo straordinario: l’arrivo di alcuni pianeti nel segno del Cancro e del Leone è per voi la manna dal cielo. In questa ultima settimana di giugno ritroverete tutto ciò che vi è utile. Per alcuni nati sarà un cambio di vita, per altri, invece, la prima casa di proprietà, un matrimonio, la nascita di un figlio, un lavoro nuovo e un cambio di città. Insomma, non mancheranno le novità e la progettualità. La valigia sarà al vostro fianco tanto da farvi fare molti spostamenti di piacere. Bene salute e denaro.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Ogni volta che il sole sosta nel segno opposto inizia per voi un periodo di instabilità. Questo aspetto planetario rende le cose difficili tanto da dovervi mettere in discussione. Ad avere la peggio è la famiglia d’origine: prestate maggiore attenzione ai componenti della casa. Nei prossimi giorni è sconsigliato firmare un documento, investire denaro, cambiare casa, comprare una macchina, spostare la propria sede di lavoro: un mélange di situazioni che devono essere rimandate in altra data. Il consiglio delle stelle è quello di fare lunghe camminate in riva al mare (o in montagna). Una visita dermatologica potrebbe fare al caso vostro. Se soffrite di allergie respiratorie andate dal vostro medico di fiducia.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Agite con cautela nel lavoro e con il denaro. Sono giorni positivi, l’importante è non eccedere con gli impegni, il rischio è quello di non riuscire a mantenerli. L’estate è appena iniziata, l’arrivo di Giove nel vostro segno crea moltissime novità. Questo pianeta sarà un vero e proprio amico che renderà le cose magiche, soprattutto in amore, dove le occasioni non mancheranno. Podio per amore e denaro, successo nel lavoro e famiglia. Questa ultima settimana di giugno è soltanto l’inizio di un periodo straordinario fatto di successo e fortuna.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



L’arrivo del sole nel segno amico del Cancro è solo l’inizio di un periodo straordinario. Siete in un momento dove tutto andrà per il meglio. La progettualità professionale deve essere messa al primo posto; in questa settimana è necessario pensare al vostro futuro. Nettuno e Sole portano alla luce idee nuove: agite per voi stessi e mettete da parte le persone che dicono che vogliono il vostro bene. In questo mento storico la certezza assoluta delle vostre capacità future è solo vostra. Bene amore e passione, fortuna e successo nel denaro, podio nella professione. Agite con cautela con l’alimentazione e con l’assunzione di farmaci; una intolleranza inaspettata potrebbe farvi vivere un calo fisico.