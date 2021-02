Oroscopo settimanale dal 22 al 28 febbraio 2021: buon compleanno Pesci!

I nizia una nuova fase da dedicare all'introspezione e alla consapevolezza: ecco le previsioni astrologiche di Vincenzo Laganà per questa settimana.

L’entrata del Sole nel segno dei Pesci permette di vivere le prossime settimane attraverso un pizzico di leggerezza e sensibilità. Queste note, naturalmente, non apparterranno a tutti i nati dello Zodiaco. I Segni più avvantaggiati dall’influenza del Sole saranno Cancro, Scorpione e Pesci, mentre i Segni come Ariete, Toro, Acquario e Capricorno riusciranno a dare una spinta in più nella progettualità. Ogni volta che il Sole fa ingresso nel dodicesimo Segno dello Zodiaco rappresenta la chiusura di un ciclo. La sua influenza è soprattutto legata a una maggiore consapevolezza e riflessione dopo un lungo periodo di instabilità. Sono giorni profondi, fatti di scelte importanti. Non sono settimane legate alla materia bensì alla crescita spirituale.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Pur vivendo un momento favorevole, l’entrata del Sole nel segno amico dei Pesci ti rende più sensibile e più attento nei confronti degli altri. Sono giorni da dedicare alla famiglia, all’amore, alle amicizie. L’entrata del Sole fortifica il tuo modo di vedere, migliorando uno schema che da tempo ti rende schietto e impulsivo. Nei prossimi giorni l’attenzione maggiore deve essere rivolta all'introspezione, e a una maggiore sensibilità. I punti cardinali della tua vita vanno rivisti e sensibilizzati. Se renderai le cose più semplici all’interno del tuo nucleo affettivo, magicamente ti ritroverai a pensare in maniera diversa, agendo con più sensibilità e con meno impulsività. L’azione porta alla luce novità importanti, agisci con il cuore e tutto andrà come desideri.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Settimana intraprendente ricca di slancio e di novità. Nei prossimi giorni è utile indirizzare le tue energie nel sostegno degli altri. Il nucleo familiare, per esempio, potrebbe essere la scelta giusta. Forza e successo saranno assicurati, grazie alle tue capacità di cogliere in tempi brevi ciò di cui necessiti. Prova ad arricchire le tue giornate attraverso una maggiore consapevolezza e tutto andrà come desideri. Amore e passione possono accendere nuove opportunità amorose e incontri inaspettati. Probabilmente ci sarà una firma per un documento tra venerdì e sabato. Attenzione a non esagerare con il cibo, la Luna può creare qualche intolleranza.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



In arrivo nuove collaborazioni professionali: sono giorni favorevoli per la stipula di un nuovo contratto, di un cambio di lavoro, di un potenziamento all’interno del tuo entourage professionale. Non si esclude una nuova progettualità che finalmente trova la sua realizzazione. La parte pratica resta in assoluto un punto fondamentale che porta alla luce novità assolute e un maggiore incremento economico. Tra mercoledì e giovedì possibile firma da un notaio o un avvocato. Per alcuni nati non si escludono un cambio immobiliare e uno spostamento di città. Attenzione a non strafare, Mercurio spinge il piede sull’acceleratore creando un surplus energetico ed emotivo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Ogni volta che il Sole entra nel segno amico dei Pesci inizia per te un periodo intenso e profondo. Il Cancro, per sua natura, rappresenta la madre, colei che raccoglie a sé tutte le problematiche dei suoi componenti familiari. Questa caratteristica, nei prossimi giorni, prenderà sempre più forma mettendo da parte le tue priorità. Sono giorni intensi legati alla famiglia di origine o a un rapporto affettivo che prenderà molto spazio nella tua quotidianità. Mentre cerchi di aiutare gli altri ricordati di non trascurare te stesso. È il momento giusto per un cambio di look: mettiti al primo posto. Rinnova una casa, cambia arredamento di una stanza, fatti un regalo, riempi le tue giornate colorando di blu qualcosa che ti piace, una poltrona nuova, un oggetto, una parete di una stanza, un colore che ti dona forza e riuscita.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Quante difficoltà da superare e quanta distrazione, un imprevisto dopo l’altro. In questi giorni un pò difficili potresti rimanere passivo agli eventi. Una cosa non facile per un segno intraprendente come il tuo. La parola d’ordine è rimandare a un altro momento le cose più importanti per non perdere ciò per cui hai tanto lavorato. Agire sotto un cielo propizio significa raggiungere gli obiettivi con facilità, mentre lavorare con un cielo sfavorevole rende il successo difficile e irraggiungibile. Non ti sarà facile gestire il mélange di emozioni che, in particolar modo, tra giovedì e venerdì toccherà la sfera familiare e personale. Attenzione alla salute; Saturno inizia a dare i primi sintomi di stanchezza. Le ossa e i denti i punti più fragili. Mercurio contro accende l’attenzione nel campo economico, periodo sfavorevole per gli investimenti.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Il Sole nel segno dei Pesci è arrivato a disturbare la tranquillità acquisita negli ultimi tempi. La sua influenza rallenta alcune situazioni che hanno bisogno di riuscita. Non importa se non riuscirai a fare tutto, l’importate è rimanere fermo, razionale, poco impulsivo, meno autocritico, soltanto così potrai far fronte ad una tensione invisibile. Metti in pratica un hobby, arricchisci i prossimi giorni con piccoli lavori manuali, metti sul campo un vero e proprio cambio all’interno delle mura domestiche. Impegna la tua mente; non lasciarti prendere dai cattivi pensieri. Se per esempio ami lo sport, pratica un’attività motoria per scaricare la tensione, avvicinati a una disciplina olistica come lo yoga. È tempo di pensare al benessere psicofisico per rallentare la tensione che arriva, soprattutto, dal mondo del lavoro. In amore poco coinvolgimento; il partner potrebbe risentire del tuo stato d’animo.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Il cielo ti regala grandi novità e inizia per te un periodo travolgente. In amore, per esempio, una passione potrebbe spingere a una convivenza. Nella professione, invece, ci sarà un contratto nuovo, una firma, una nuova collaborazione, tutte cose che porteranno a un surplus lavorativo. Un successo davvero inaspettato, capace di portare alla luce un incremento economico molto proficuo. Mercurio, Giove, Venere e Saturno sono pronti a regalarti una settimana intraprendente e ricca di successo. È il momento giusto per agire e per dare un tocco nuovo alla tua vita; ricorda che i sogni esistono, non aspettare, è tempo di realizzarli.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Quanta felicità e quanto successo: è in arrivo una nuova energia fatta di novità assolute. Il Sole in perfetta armonia influisce positivamente per una nuova opportunità lavorativa o personale. Sono giorni intensi fatti di forza e coraggio, di opportunità che mancavano da tempo. Armonia in amore, nel privato e in tutto l’entourage familiare. Ma sarà anche un momento favorevole per una casa nuova, una macchina nuova, una notizia importante. Sei davanti a un successo dopo l’altro, un momento magico che ti dona la possibilità di eccedere e di raccogliere i frutti desiderati.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Sole quadrato a Sole. ogni volta che questo Astro quadra a se stesso arriva un periodo difficile. Non è tempo per agire nel campo economico, tantomeno cambiare la strada vecchia per la nuova. Rimanere passivo agli eventi per un segno di fuoco non è facile. In questi giorni dovrai trovare un modo per scaricare il surplus emotivo: pratica sport, fai lunghe passeggiate, occupati di tutto ciò che ti piace lasciando indietro le responsabilità. Così facendo potrai sentirti meglio, pensando meno alle responsabilità del quotidiano.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



L’intensità e la resistenza con cui agisci nel tuo quotidiano è davvero invidiabile. Nei prossimi giorni un'attività professionale occuperà la maggior parte della tua giornata. È tempo di agire, di prendere per mano tutto ciò in cui credi per raggiungere la progettualità desiderata. Il campo professionale è in procinto di darti numerose soddisfazioni, come quello economico. Non si esclude una compravendita, una casa nuova, una ristrutturazione, un cambio lavorativo; sono giorni intesi dedicati al successo e al futuro. Preparati a vivere un weekend di passione: l’arrivo della Luna porterà un aumento della passione e, per i più giovani, un colpo di fulmine.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Resti in assoluto il segno più felice del momento. Il podio continua a farti vivere emozioni nuove: sono giorni intensi, la presenza di Venere prende per mano l’amore creando pace, armonia e, soprattutto, senza creare ostacoli. Il cielo regala amore e fortuna, in alcuni casi anche una doppia forma di amore, illegale, nascosto, c’è la voglia di trasgredire per alcuni, per altri, invece, la voglia di legarsi sempre di più. Mantenere una linea corretta non è cosa facile per un segno anticonformista come il tuo. La cosa importante è quella di riuscire a canalizzare le tue energie e vivere al meglio questo periodo storico astrale.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Buon Compleanno! Il Sole arriva dopo dodici mesi a farti compagnia per regalarti un periodo felice e ricco di novità. Questi giorni sono dedicati alla passione. Se cerchi l’amore, invece, arriva per te un colpo di fulmine, un vecchio amore alla riscossa, un incontro occasionale che cambia radicalmente la tua vita. Sei protetto dal cielo, vivi intensamente la quotidianità e vedrai che presto i tuoi sogni nel cassetto diventano realtà. Meno impegno nel lavoro e nelle responsabilità; non temere, presto recupererai grazie a Mercurio che arriverà in aiuto al Sole. Nei prossimi giorni un impegno familiare potrebbe ribaltare i tuoi impegni. Per la salute attenzione a non esagerare con il cibo.