C on l'entrata del Sole in Sagittario, inizia una nuova fase caratterizzata da energia e positività. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Sarà una settimana speciale per tutto lo Zodiaco; l’arrivo del Sole nel segno del Sagittario mette in moto la voglia di viaggiare, di vivere spensierati ed esplorare nuove realtà. Una vera e propria rinascita per Ariete, Leone e Sagittario. Lo spirito d’avventura contagia tutti i segni, ecco perché nei prossimi giorni ci sarà la voglia di cambiare, di portare alla luce una nuova progettualità ricca di buoni propositi. Non c’è tempo da perdere, l’influenza degli astri è un input prezioso che dura poco rispetto alle tempistiche tradizionali di ciascuno. Fortuna e successo per molti.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Sono giorni intensi per la professione: finalmente ci sarà una netta ripresa nel denaro e nelle collaborazioni. Bene le contrattazioni d’affari e l’economia, non si esclude una compravendita, un contratto nuovo, una residenza di lavoro nuova, una serie di novità che fanno la differenza rispetto a qualche tempo fa. Bene l’amore e le unioni di vecchia data. Se state cercando l’amore, un colpo di fulmine nel weekend potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita personale. Prestate attenzione ai mali di stagione.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Mentre Venere continua la sua influenza positiva in amore, Urano mette lo zampino spingendovi a rivedere la vostra vita amorosa, in particolar modo per le coppie in crisi che cercano costantemente una ragione per continuare un cammino a due. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi coinvolti in vecchie situazioni familiari che possono destabilizzare ulteriormente la vostra vita amorosa. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner; non è il momento giusto per agire.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



La presenza del Sole nel segno del Sagittario non facilita le questioni pratiche. Ad avvalorare questa indicazione è anche Mercurio che dal giorno 25 novembre crea una netta opposizione al Sole. Questa indicazione astrale mette e rischio le collaborazioni professionali e quelle economiche. Non è la settimana giusta per investire denaro e tantomeno fare spese pazze. Mettete da parte l’orgoglio nel lavoro: differentemente, un conflitto sarà inevitabile con un vostro superiore. Salute: prestate attenzione alle allergie respiratorie e alimentari.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Non sono giorni facili per l’economia e per l’amore. Per qualche tempo Venere dissonante creerà delle difficoltà. Gli ostacoli maggiori da superare riguardano l’amore e le contrattazioni d’affari. Due settori altamente coinvolti dalla dissonanza che il pianeta ha la caratteristica di esprimere ogni volta che si trova in un segno opposto. Venere nel segno del Capricorno porta alla luce un calo amoroso, un allontanamento del partner, una difficoltà economica e una maggiore attenzione nel campo finanziario. Punti deboli per il fisico: stomaco e vista.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Un raggio di sole dopo la tempesta. Settimana altamente frizzante e ricca di novità. L’arrivo del Sole e di Mercurio porta alla luce un periodo estremamente positivo. Una netta ripresa si evidenzierà nell’economia, inoltre, la professione vedrà un periodo molto favorevole. Nei prossimi giorni gli input nuovi arrivano dall’estero e fuori dalla città di residenza. Bene la salute. Il sostegno positivo di Mercurio è adatto a fare un viaggio di piacere, avviare una nuova attività fisica, cambiare look, intraprendere una sana dieta alimentare.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



In questi giorni potreste ritrovarvi caricati di responsabilità. Un accentuato nervosismo potrebbe compromettere un rapporto professionale. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti in famiglia e con il partner. Non è la settimana giusta per fare dei cambiamenti, tantomeno investire denaro. Meglio dedicarvi al vostro benessere psicofisico attraverso una sana dieta alimentare, il vostro intestino potrebbe giovarne. Se cercate l’amore, Nettuno potrebbe illudere le vostre aspettative; attenti a non camminare sulle sabbie mobili.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Il Sole e Mercurio sono dissonanti. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di responsabilità e questa condizione aumenterà il vostro nervosismo mettendo a rischio i rapporti. Meglio correre ai ripari evitando conflitti con il partner e con i vostri collaboratori. Giove e Saturno vi daranno una mano nelle questioni importanti, agite per realizzare ciò che vi sta a cuore, utilizzate questi giorni per completare vecchie situazioni, per recuperare un vecchio credito, chiudere un vecchio rapporto professionale. Per la salute meglio correre ai ripari dai primi freddi: punto debole polmoni e reni.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



È il vostro momento, non dimenticate che gli astri sono tutti a vostro favore. Settimana decisamente proficua dal punto di vista economico e professionale. Bene le collaborazioni lavorative e periodo felice per la realizzazione di un sogno. Nei prossimi giorni una notizia tanto attesa porta alla luce delle novità assolute. Un benestare, un documento, una compravendita, tutte situazioni che possono venire alla luce e cambiare radicalmente la vostra vita. Anche l’amore porta con sé delle vere e proprie opportunità. Passione alle stelle nel weekend.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Buon Compleanno a voi! Ogni volta che il Sole torna a trovarvi succede l’imprevedibile: fortuna e successo sono le novità più assolute. In primis l’amore che porta con sé una notizia tanto attesa; un matrimonio, la convivenza, la nascita di un figlio, una casa nuova. Vivere di sogni per un segno come il vostro non è difficile, infatti, nelle prossime settimane i sogni finalmente si realizzano. Prestate attenzione alla salute, qualche chilo di troppo potrebbe farvi perdere di vista la linea. Viaggio di piacere nel weekend e colpo di fulmine per i più giovani del segno.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Venere addolcisce il vostro carattere un pò scontroso. L’eccessiva rigidità caratteriale potrebbe creare qualche problema nelle relazioni. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa per il vostro partner: così facendo, Venere nel segno aggiungerà un pò di energia positiva nel rapporto. Ottimi affari in vista, in particolar modo ottimi introiti di carattere economico. Siete sul podio nella professione e per le finanze. Cambiate look, rinnovate il guardaroba, tinteggiate la parete della vostra camera da letto: il colore ideale è il verde pastello.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Il cielo continua a cambiare e mescolare le carte in tavola. Nei prossimi giorni potreste essere un pò troppo nervosi: meglio correre ai ripari attraverso un viaggio di piacere. La stanchezza vi porta a fare errori di valutazione, meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti. Non prendete freddo: i mali di stagione sono in agguato. Se amate la montagna potreste organizzare una gita fuori porta per scaricare il surplus emotivo se, invece, siete più attratti dall’acqua allora fate lunghe passeggiate in riva al mare o al lago. Il nuoto potrebbe essere un’ottima soluzione per sciogliere le tensioni in atto. Cercate un amuleto di colore blu elettrico.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Ottima settimana tutta da dedicare alle cose che vi piacciono. Approfittate del momento per realizzare ciò che vi sta cuore, la fortuna non mancherà di sorprendervi. Bene l’amore e la passione e ottima intesa per le relazioni extraconiugali. L’avventura amorosa potrebbe essere stimolante e ricca di sorprese piacevoli. Nel campo professionale, invece, Nettuno chiede maggiore attenzione a un collaboratore e un superiore: non è il momento giusto per farvi carico di situazioni non vostre. Il vostro punto debole sono i piedi: attenzione a non prendere freddo.