Oroscopo della settimana dal 24 al 30 maggio 2021: buon compleanno Gemelli!

S i preannuncia una settimana ricca di nuove occasioni. Come ogni lunedì, ecco le previsioni segno per segno del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Un cielo straordinario accompagnerà tutti i segni in un nuovo viaggio chiamato vita. Ci avviciniamo al cambiamento e alle nuove opportunità. Sono giorni intensi perché la spinta dei pianeti porterà una ripresa in ciascuno di noi. Per le giovani coppie arriva un momento magico, mentre per chi decide di rinnovare la professione le opportunità spingono a cambiare radicalmente il percorso lavorativo. Per alcuni nati ci sarà una casa nuova, un viaggio, la conquista di una situazione tanto attesa. I più fortunati sono i segni d’acqua grazie a Giove che prenderà per mano Cancro, Scorpione e Pesci.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



È tempo di decidere da che parte stare. Le vie di mezzo non sono utili né a voi né alle persone che tutti i giorni si affidano al vostro buon senso e capacità. In amore c’è voglia di fare un passo in più, mentre nella professione rischiate di perdere tempo prezioso, negli investimenti non siete molto decisi. Sono giorni positivi, lasciate che il cielo guidi il vostro savoir-faire, così facendo potrete raggiungere ciò che desiderate. Mettete da parte l’orgoglio, in questo momento specifico non è per niente utile usare la testardaggine.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Urano è colui che deciderà per voi, soprattutto se resterete inermi al cambiamento. Ciò significa che gli stimoli per dare un tocco nuovo alla vostra vita non mancano. Ora più che mai è ora di agire per dare un tocco nuovo alla vostra quotidianità che rischia di rimanere ancorata al passato. Nei prossimi giorni agite con più fermezza, le capacità non vi mancano; in amore, per esempio, se il partner vi chiede qualcosa di più è soltanto per il vostro bene. Nella professione, invece, se un vostro superiore vi sovraccarica di lavoro abbiate la forza di reagire. Weekend di passione.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Buon compleanno a tutti i nati del segno: questo inizio di anno solare è per voi speciale. Ricordate che in questi giorni inizia un vero e proprio momento felice. Il cielo è tutto a vostro favore: cambiate, rinnovate, accelerate le emozioni; la vostra vita sta cambiando, siete pronti ad accogliere ciò che desiderate? Avanti tutta: Giove da un lato vi sostiene fino a dicembre; Saturno vi rende forti e resistenti fino al prossimo anno mentre Sole, Mercurio e Venere vi rendono speciali perché amate senza chiedere nulla in cambio. Intensificate i vostri impegni e la vostra progettualità; da questo momento, il podio della riuscita e del successo è tutto vostro.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Stranamente riuscite a stupire chi vi sta intorno: la presenza di Marte vi rende speciali perché capaci di vivere appieno la vostra quotidianità senza pensare agli altri. State vivendo un sano egoismo che sta prendendo sempre più forza. Per fortuna Marte vi sta guidando sulla retta via: la sua presenza, infatti, crea i presupposti per dare un tocco nuovo alla vostra immagine e, soprattutto, vi rende attivi, intraprendenti e dinamici. È tempo di pensare a voi stessi dedicando maggior spazio alla vostra quotidianità. Se riuscite a non farvi coinvolgere dalle situazioni familiari, la felicità vi resterà accanto per molto tempo.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Saturno dal segno opposto richiede prudenza e rigore, maggiore attenzione negli investimenti, nelle contrattazioni d’affari, nelle decisioni importanti. Sono giorni di riflessione e, in alcuni casi, di sconfitta. Meglio rimandare in altra data situazioni importanti, non è il momento giusto per agire. Raccogliete le vostre forze per dedicare maggiore tempo a voi stessi. Nei prossimi giorni potreste organizzare una serata con gli amici; siete il segno più goliardico dello zodiaco capace di organizzare in brevissimo tempo una serata speciale.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Nettuno continua il suo influsso sul vostro segno. Spesso questo pianeta indica confusione e indecisione. In realtà potreste utilizzare questo tempo per intraprendere una nuova disciplina olistica. Attraete a voi ciò che vi fa stare bene: Nettuno stimola tutto ciò che è legato al mondo fisico e metafisico. Sono giorni adatti a depurare il vostro corpo, iniziare una sana dieta alimentare, cambiare il vostro status sociale; dare il via a un cambiamento emotivo; smaltire le tossine del passato. Amore e passione nel weekend.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



È il momento giusto per dare un tocco nuovo alla vostra immagine e alla vostra quotidianità fatta, soprattutto, di sedentarietà. Ci sono pianeti come Venere che devono essere onorati per la loro presenza: in queste ore cambiate look, arredate la vostra casa con oggetti nuovi, comprate ciò che vi piace e fate shopping. Mercurio vi aiuta a cercare ciò che vi serve, inoltre, non si esclude un viaggio di piacere legato a un centro estetico oppure a un centro termale. Cambiate alimentazione: la deputazione del corpo è il primo passo per stare bene.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Marte è un alleato che fa vivere intensamente le prossime settimane. Il suo sostengo vi darà nuove opportunità nel campo della professione. Per alcuni nati arriva una notizia tanto attesa, probabilmente siete legati a una firma che può dare un tocco nuovo alla vostra progettualità. Non si esclude una compravendita, oppure un cambio immobiliare. Le novità più salienti sono legate a una situazione che vi sta a cuore; Marte spiana la strada per il successo e la riuscita tanto attesa. Mercoledì e giovedì in arrivo del denaro inaspettato. Bene amore e passione.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Non state vivendo un cielo facile; un ritardo potrebbe compromettere un impegno lavorativo, oppure potreste vivere una tensione in amore. Sono ore difficili, il cielo rema contro. Attenzione alla guida dei mezzi di trasporto; Mercurio potrebbe causare qualche problema al volante. Nei prossimi giorni meglio correre ai ripari con un vostro superiore: tensione con un collega di lavoro. In amore, il partner subisce il vostro eccessivo nervosismo, non tirate troppo la corda perché potrebbe spezzarsi. Sono giorni molto intensi soprattutto dal lato emotivo, dove una buona dose di self-control è d’obbligo per evitare situazioni spiacevoli.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Siete i più intraprendenti dello zodiaco, la vostra capacità di resistenza vi mette continuamente alla prova, in particolar modo nel campo della professione, dove le novità si continuano ad accumulare rendendo la loro gestione un pò difficile. Meglio non esagerare con gli impegni professionali, dosate le vostre energie, differentemente rischiate di non riuscire a sostenere gli impegni presi. Nel privato c’è un pò di cattivo umore; il partner potrebbe risentire delle vostre numerose assenze lavorative. Novità in famiglia nel weekend.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Un cielo tutto a vostro favore: la presenza del Sole nel segno amico dei Gemelli dona una carica inusuale. Per alcuni nati novità in amore, alcune coppie possono pensare di cambiare casa o città, per altri nati, invece, un colpo di fulmine in arrivo. Non va sottovalutato un incontro occasionale che potrebbe destabilizzare un rapporto già esistente. Colorate la vostra quotidianità di novità assolute; Venere e Mercurio sono degli ottimi alleati per fare shopping, cambiare look e dare un tocco nuovo al vostro fisico.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Giove è arrivato per darvi il premio della vita, soprattutto per uscire dal guscio della sedentarietà che amate vivere quando vi sentite sottotono. In questi giorni il consiglio delle stelle è quello di evidenziare le vostre priorità; credete di più in voi stessi, la fiducia potrebbe spingervi a fare cose inusuali come cercare l’amore se siete single, vivere una nuova relazione amorosa, cambiare casa, trasferirvi in un’altra città, rinnovarvi nella professione, ecc… Giove è arrivato dopo dodici anni per aprire le porte alla felicità.