Oroscopo della settimana dal 24 al 30 ottobre 2022: segni d’Acqua favoriti

O ttobre si chiude con una nota positiva per i segni d'Acqua, ma anche per i segni d'Aria proseguirà il periodo favorevole. Ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona vita a tutti!

Il Sole dopo dodici mesi torna nel segno dello Scorpione, un aspetto planetario molto positivo per Cancro, Scorpione e Pesci. Ad aggiungere un pizzico di fortuna è anche Giove che si ripropone dopo qualche settimana di assenza nel segno dei Pesci. Settimana proficua per molti nati. Fortuna, successo e incremento finanziario inaspettato per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Settimana difficile per l’economia: meglio rimandare in altra data eventuali impegni finanziari. Si evidenzia un calo psicofisico che potrebbe rendervi nervosi. Riempite il tempo libero facendo sport, che si rivela utile per scaricare il surplus emotivo. Aggiungete una sana dieta alimentare, ne gioverà il vostro intestino. In famiglia si evidenziano alcune tensioni legate a una casa. Per fortuna, netto recupero nel weekend.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra



L’opposizione del Sole rischia di farvi perdere la pazienza. La tensione maggiore arriva dalla professione: alcune incomprensioni con un collaboratore potrebbero destabilizzare il rapporto lavorativo. Mettete da parte l’orgoglio con un superiore o collaboratore. Anche la salute va tenuta sotto controllo, si consiglia una maggiore attenzione all’alimentazione. Giorni fortunati: giovedì e venerdì.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria



Marte indica la strada giusta da percorrere, il surplus energetico che state vivendo vi posiziona sul podio. Settimana decisamente positiva e proficua dal punto di vista finanziario. Possibile recupero di un vecchio credito, oppure un prepensionamento, una liquidazione, una compravendita: il denaro vive un momento felice. In amore vivrete un aumento della passione: colpo di fulmine per i più giovani del segno. Prestate attenzione alla salute, soprattutto nella giornata di mercoledì.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua



Ottimi risultati nella professione, il Sole nel segno amico dello Scorpione vi avvantaggia dal lato pratico, per il denaro e le contrattazioni d’affari. Un vostro superiore potrebbe caricarvi di responsabilità: non è il momento di deludere le sue aspettative. Bene l’amore e la passione, ottimo periodo per instaurare un nuovo rapporto affettivo, nei casi più importanti è in arrivo una convivenza. Salute al top. Weekend di passione per tutti.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco



Dedicate più tempo alla vostra vita privata, negli ultimi tempi avete trascurato il partner e la famiglia. Organizzate una gita fuori porta o una serata fra amici, oppure preparate una cena per catturare un nuovo amore. Saturno, oltre a mettervi davanti alle responsabilità, rischia di farvi perdere di vista la vita sociale. Aggiungete un pizzico di allegria colorando la quotidianità attraverso la leggerezza e un pizzico di goliardia. Bene la salute, ottimo periodo per cambiare look e intraprendere una sana attività fisica.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra



Giove potrebbe destabilizzare la serenità raggiunta, soprattutto nel campo familiare. Il privato potrebbe essere sollecitato da novità che riguardano una casa oppure, nei casi più importanti, un problema di salute. Niente paura è solo un momento difficile che terminerà in fretta. Concentratevi sul lavoro, avviate nuove collaborazioni, investite denaro, la fortuna busserà alla vostra porta.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria



Marte continua a sostenere il vostro successo. Bene le collaborazioni professionali, ottimi risultati finanziari e intesa in amore. Il podio nello Zodiaco è tutto vostro. Bene l’amore e la passione, ottimo periodo per mettere in ordine il vostro fisico e, soprattutto, risolvere una patologia. Momento magico per cambiare casa, cambiare residenza, lavoro e amore. Settimana fortunata nel gioco. In arrivo un documento tanto atteso, un benestare, il superamento di un esame.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua



L’arrivo del Sole nel vostro segno gratifica la vostra vita attraverso novità assolute. Preparatevi a vivere un compleanno davvero speciale, felice sotto tutti i punti di vista. Bene l’amore e la passione. Ottimi risultati professionali e per gli affari: settimana decisamente proficua negli investimenti e nelle collaborazioni professionali. In famiglia le novità più salienti riguardano una casa. Per alcuni nati ci sarà la prima convivenza, mentre per altri il matrimonio o la nascita di un figlio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco



Imparate a dosare la fortuna: nei giorni scorsi alcune novità legate al denaro vi posizionano sul podio. Mettete da parte le paure, è il momento giusto per investire denaro, cambiare casa, investire nella professione. Immaginate di poter strofinare la lampada di Aladino ed esprimere un desiderio: quale sarebbe? Meglio investire nel vostro futuro professionale! Settimana decisamente proficua in tutti i settori della vita.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra



Sono giorni intesi nel lavoro, alcune situazioni vi rendono instabili, soprattutto con un collaboratore che potrebbe farvi uno sgambetto. Anche un superiore potrebbe caricarvi di responsabilità: rimandate in altra data eventuali chiarimenti. L’amore e la passione vivono un memento di netto calo: recuperate nel weekend attraverso una sorpresa al partner. Meglio riprendere in mano la cura del vostro corpo attraverso una sana attività fisica.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria



Marte sta creando un surplus energetico. Per un segno anticonformista come il vostro non è buona cosa, a meno che riusciate a canalizzare nel modo giusto tutte le novità. Bene l’amore e la passione, ottimo periodo per incontrare gente nuova, rinnovare i sentimenti e per instaurare la prima convivenza. Anche il look stravagante può risentire dell’influenza adì Marte, i colori che si addicono di piu sono azzurro e arancione. Lunedì e martedì firma da un notaio o avvocato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua



Settimana decisamente positiva grazie a Giove che torna a trovarvi per donarvi forza, intraprendenza e fortuna. Sono giorni intesi nell’amore e nelle questioni familiari, dove la novità più saliente riguarda una casa oppure la notizia di una nascita. Bene per chi sta cercando un bambino (Giove aiuta la maternità), ottimo periodo per instaurare nuovi rapporti amorosi e sociali. Novità assolute nella professione: fortuna e successo inaspettato. Weekend di passione per tutti.