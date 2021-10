Oroscopo settimanale dal 25 al 31 ottobre 2021: Acquario sul podio

I nizia una nuova fase dettata da positività e successo, sia in amore che nel lavoro. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

Si conclude un periodo fatto di instabilità: ci avviciniamo a un traguardo importante fatto di libertà e di condivisione. Il cielo evidenzia un periodo estremamente favorevole in particolar modo per i Segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) che trovano il supporto positivo del Sole in Scorpione. Mercurio in Bilancia, invece, sostiene l’economia e le contrattazioni d’affari. Infine, Venere nel segno del Sagittario spinge a cercare nuove opportunità amorose e arricchire il rapporto di coppia attraverso un viaggio di piacere.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



È Venere a dominare la scena: il suo sostegno vi porta a vivere in maniera differente l’amore, la coppia e le relazioni affettive. Non importa in che modo affronterete l’energia positiva del pianeta, l’importante è valorizzare l’unione attraverso novità assolute che possono spingervi a fare una vera e propria sorpresa al partner. Un viaggio è la scelta più giusta; un weekend di piacere in un centro benessere può dare una spinta alla passione e all’eros. Siete in un periodo estremamente favorevole per investire denaro e stipulare contratti economici.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Non è la settimana giusta per fare dei cambiamenti, siate vigili nelle scelte e, soprattutto, siate meno polemici. Il cielo si presenta difficile e carico di responsabilità; una serie di difficoltà possono farvi perdere la pazienza. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti o cambiamenti. Siate prudenti e meno pretenziosi, più amabili e meno testardi, soltanto così la settimana verrà superata senza troppi intoppi. Venerdì e sabato recupero in amore e nella famiglia: una buona notizia calmerà gli animi.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Mercurio è vostro alleato per vivere appieno le contrattazioni d’affari, per recuperare denaro, per investire, per cambiare lavoro, per superare un esame, per cambiare città; siete in un vero e proprio periodo favorevole, ricco di nuove opportunità. Siate meno frenetici e più cauti: la fretta è vostra nemica. Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di più responsabilità; un ruolo che vi piace e vi rende orgogliosi. La parola d’ordine è successo. Praticate sport: fate lunghe camminate per scaricare il surplus emotivo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Finalmente una netta ripresa; l’arrivo del Sole in vostro aiuto vi rende frenetici. Sono giorni intensi e ricchi di opportunità nel lavoro, nella coppia, in famiglia. Siate più intraprendenti e non dimenticate gli obiettivi da raggiungere. Inserite nuove opportunità nel lavoro e aggiungete un pizzico di furbizia nelle collaborazioni professionali. In amore, il partner potrebbe risentire di un vostro allontanamento: meglio correre ai ripari attraverso una sorpresa o un piccolo viaggio di piacere. Sono giorni favorevoli per rivedere il look rinnovando il guardaroba.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Venere continua il suo sostegno nel denaro e nell’amore. Sono giorni favorevoli per avviare una nuova progettualità professionale, per investire denaro, per dare un tocco nuovo nella professione. Finalmente una netta ripresa; per alcuni nati ci sarà il recupero di alcune situazioni lasciate insolute, per altri, invece, l’inizio di una nuova situazione professionale o amorosa. Venere chiede maggiore attenzione al look attraverso una sana dieta alimentare, praticando sport, rinnovando il guardaroba. Se cambiate colore dei capelli il rosso è il più indicato.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Non siete in perfetta sintonia con il partner, la dissonanza di Venere dal segno del Sagittario vi rende nervosi e instabili. Siate più comprensivi in amore, il partner ha bisogno di maggiore attenzione. Differentemente, il rischio è di avviare una vera e propria crisi affettiva; se cercate l’amore non è la settimana giusta per fare nuove conoscenze. Nel lavoro il rischio è di fare errori di valutazione, ecco perché le stelle consigliano di rimandare in altra data eventuali cambiamenti e chiarimenti con un vostro collaboratore. Settimana decisamente sottotono.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



È sempre Mercurio a favorire la vostra settimana lavorativa attraverso nuove opportunità e nuove collaborazioni professionali. Bene il denaro: ottimo periodo per investire ed effettuare una compravendita immobiliare. Se cercate casa, l’influenza positiva di Mercurio e Giove vi regala un sogno tanto atteso, se invece la decisione più importante è cambiare città di residenza, allora troverete ciò che desiderate. Siete in un periodo della vita dove tutte le opportunità sono favorevoli, ricche di successo e di fortuna. Bene la salute.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Il compleanno solare vi spinge a festeggiare l’ingresso del Sole nel segno attraverso novità assolute che portano alla luce molte opportunità positive. Siete magicamente attratti dalle situazioni che sembravano essersi arenate: ottima ripresa, fortuna e successo. Sono giorni molto favorevoli per dare un tocco nuovo alla vostra professione, arricchendo le collaborazioni e investendo denaro. Una compravendita potrebbe rendervi felici perché vi dona la possibilità di rivedere la vostra posizione. Possibile colpo di fulmine nel weekend: passione per i più giovani.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Innamorati più che mai; Venere nel segno vi regala un successo affettivo inaspettato, soprattuto per le coppie in crisi che da tempo hanno subito l’influenza negativa di Saturno. Nei prossimi giorni potreste cambiare casa, rinnovare una stanza della vostra abitazione, dare un colore nuovo al vostro studio: siete magicamente positivi e più forti che mai. Ottima settimana professionale; decisamente proficua sotto il punto di vista economico. In arrivo una bella notizia che arricchisce gli animi nel contesto familiare.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Vi state avvicinando a un traguardo, soprattutto nel contesto professionale ed economico. Le notizie più salienti, infatti, arrivano dal lavoro dove potreste incrementare le collaborazioni e gli investimenti. Bene l’amore grazie a un viaggio che toglie eventuali tensioni legate a situazioni del passato. Se cercate l’amore, invece, il weekend potrebbe essere molto favorevole negli incontri. In famiglia l’arrivo di una notizia potrebbe mettere in discussione delle certezze. Per scaricare il surplus emotivo praticate sport e fate lunghe passeggiate.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Mantenete il podio nello Zodiaco. La presenza di Giove vi spinge a fare grandi cose, per fortuna c’è Saturno che tende a equilibrare le scelte. State con i piedi per terra per evitare errori di valutazione; ciò non significa che bisogna rinunciare ai sogni, l’importante è canalizzare il vostro estro e la vostra fantasia in maniera giusta. La fortuna e il successo si evidenziano maggiormente nella professione, se invece state attendendo una notizia importante, l’influenza degli astri non mancherà di stupirvi positivamente.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Grazie al Sole nel segno amico dello Scorpione, questa settimana si presenta intraprendente e ricca di novità. È la professione ad avere la meglio: un incremento economico inaspettato vi spinge a guardare in grande. Abbattete tutte le paure e prendete le decisioni che servono: affidate di più il vostro futuro alla concretezza e al successo. Nei prossimi giorni osate di più, siate più intraprendenti e meno passivi agli eventi. Bene la salute, con una guarigione dopo una malattia. Giovedì e venerdì notizia positiva in arrivo.