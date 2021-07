Oroscopo settimanale dal 26 luglio al 1° agosto 2021: Cancro sul podio

P er molte persone iniziano le tanto attese vacanze. Come ogni lunedì, ecco tutte le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buon relax a tutti!

Nei prossimi giorni si entrerà nel vivo delle vacanze estive, e il sostegno maggiore arriva sia dal Sole che dal segno amico del Leone rendendo tutto molto frizzante, intraprendente e spensierato. Mancherà la concentrazione per chi è costretto a lavorare, andrà decisamente meglio per chi decide di iniziare le vacanze. Arriva dunque il meritato riposo, soprattuto per chi ha sacrificato gli ultimi mesi con impegni insormontabili. Ci saranno poi nuovi amori per chi cerca l’anima gemella e molto divertimento per chi ha la capacità di sottrarsi alle responsabilità. Lo Zodiaco regala un’armonia che manca da tempo.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Il Sole vi rende speciali nel lavoro e nella vita privata. Nei prossimi giorni vi occuperete di più del vostro partner e dell’amore. Nella professione, invece, una notizia in arrivo vi renderà felici. Pur vivendo un periodo difficile siete baciati dalla fortuna, soprattutto se vi occupate di commercio. Non lasciate che le responsabilità vi tolgano la voglia di divertirvi e di sognare a occhi aperti. Agite con prudenza nella guida; un ritardo potrebbe far slittare le vostre vacanze. Il rosso è il colore portafortuna dell’estate.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Urano e Venere vi rendono nervosi in amore; alcune situazioni del passato possono influenzare il rapporto familiare. Agite con prudenza nei confronti del partner, lasciate da parte le vostre ragioni per non perdere tutto ciò che avete conquistato nel tempo. Settimana decisamente proficua dal punto di vista economico. Bene la professione e le collaborazioni. Tra martedì e mercoledì una novità vi farà cambiare idea su una vecchia questione personale. Il colore arancione è il portafortuna dell’estate.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Saturno chiede maggiore attenzione e concentrazione nel lavoro. Negli ultimi tempi avete rischiato di perdere qualcosa di importante. Non importa se vi sentite nella ragione nel lavoro: mettete da parte l’ascia di guerra, il rischio è quello di rendere questa settimana nervosa e difficile. Scaricate il surplus emotivo andando al mare e praticando sport. Ripresa nel fine settimana. Attenzione alle allergie respiratorie. Il verde è il vostro colore portafortuna dell’estate.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Siete sul podio: il vostro savoir-faire vi rende davvero speciali. Saranno tante le novità in arrivo, soprattutto se vi occupate di economia; le entrate economiche raddoppieranno. Nei prossimi giorni un evento importante potrebbe cambiare la vostra vita. L’importante è che voi recepiate il messaggio dell’universo; un regalo tanto atteso vi posizionerà come il segno più fortunato del momento. Agite con cautela con il cibo, lo stomaco resta un vostro punto debole. Il bianco è il vostro colore portafortuna dell’estate.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



La presenza di Marte incide sul vostro umore. Ci sono giorni in cui vi sentirete magnificamente bene, altri, invece, in cui vi sentirete completamente scarichi. Cosa fare per non rendere tutto difficile? Nei prossimi giorni organizzate una festa a sorpresa al vostro partner, oppure reclutate un pò di amici per trascorrere un weekend al mare o in barca. Scaricate il surplus energetico mettendo da parte le responsabilità, vivendo appieno la movida estiva. Il giallo sarà il vostro colore portafortuna dell’estate.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Venere nel segno rende questa settimana davvero speciale: un amore nuovo, una maggiore passione, un ritorno del partner. Mettete da parte la pigrizia e agite per il meglio nei confronti dell’amore; il successo è tutto vostro. Sono giorni intensi per il lavoro e, soprattutto, nella professione, dove le novità più importanti possono riguardare un contratto proficuo a lungo termine. L’estate va vissuta senza troppe rinunce, la movida estiva vi aspetta a braccia aperte per ricaricare le pile. Sabato e domenica un incontro fatale. Il bianco è il colore portafortuna dell’estate.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



L’estate vi aspetta a braccia aperte, mettete da parte la pigrizia. Nei prossimi giorni agite con maggiore impegno, così facendo potreste recuperare il tempo perso. Saturno dal segno amico dell’Acquario richiede maturità ed equilibrio, successo e intraprendenza, indicazioni molto importanti. Successo nella professione e incremento economico. Cambiate look, vivete appieno la movida estiva, combinate l’utile al dilettevole. Il rosa è il vostro colore portafortuna dell’estate.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Un sogno dopo l’altro; l’amore e la passione sono al vostro fianco, il successo professionale vi colloca al primo posto nello Zodiaco. Sono giorni molto favorevoli per cambiare look, oppure per vivere appieno l’estate attraverso una gita fuori porta. Siete il segno più profondo dello zodiaco, la vostra capacità di resistenza nelle relazioni umane supera gli altri segni: è tempo di agire per vivere appieno la vostra vita. Relazionatevi di più in amore e nelle amicizie, il successo sarà inaspettato. Il verde il colore portafortuna dell’estate.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Finalmente è arrivata l’ora della partenza; pur essendo un’estate bizzarra per i continui cambiamenti, vi collocate sul podio per aver scelto la meta migliore. Un amore nuovo in arrivo; un cambio importante potrebbe rivoluzionare la vostra vita affettiva. Sono giornate estremamente positive per le collaborazioni professionali e per il denaro che, negli ultimi tempi, vi ha davvero sorpreso. Entrate economiche inaspettate e, soprattutto, molto proficue. Weekend di passione per chi cerca l’amore.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Finalmente l’arrivo di Venere vi rende più dolci e più passionali, la sua presenza vi porta a mettere da parte la professione per dedicarvi di più al relax. In arrivo le meritate ferie estive, scegliete una meta lontana dal cellulare e dal tablet. Nei prossimi giorni una notizia familiare potrebbe portare alla luce una vecchia questione; non sta a voi prendere in mano la situazione, agite con indifferenza, allontanatevi dai problemi. Preparare la valigia, è tempo di partire. L’arancione il colore portafortuna dell’estate.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



C’è la voglia di cambiare la vita, nei prossimi giorni le novità più importanti arrivano dal lavoro, un pizzico di insoddisfazione potrebbe rendervi nervosi e procurarvi un calo di umore. Niente paura, tra qualche giorno Giove tornerà nei vostri gradi facendo recuperare il tempo perso e, soprattutto, arricchendo la vostra economia e la vostra vita in genere. Organizzate un gita in barca, un festa al mare, coinvolgete il vostro partner con un festa a sorpresa. Bene la salute e, soprattuto, cambiate look; il colore giallo è il vostro portafortuna dell’estate.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Magia in amore, magia nel lavoro e successo nel denaro. Nettuno in armonia con il vostro Sole rende questa settimana davvero speciale. Le novità più salienti riguardano una casa nuova, una macchina nuova, una progettualità che vi impegnerà per molto tempo. Nella professione finalmente i frutti desiderati. La sola nota negativa resta il fatto che siete diventati stakanovisti: concedetevi un sano riposo. Weekend da trascorrere fuori città, al mare o in montagna, l’importante è dedicare del tempo a voi stessi. Il turchese è il colore portafortuna dell’estate.