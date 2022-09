O ttimi risultati per tutti i segni d’Aria: sarà una settimana davvero speciale e fortunata per Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana a tutti!

Buon Compleanno Bilancia; il Sole dopo dodici mesi torna a trovarvi. Ottimi risultati per tutti i Segni d’Aria; un mélange di opportunità rende questa settimana davvero speciale e fortunata per Gemelli, Bilancia e Acquario. Mercurio e Venere, invece, nel Seno della Vergine, indicano una netta positività per i Segni di terra che riescono a superare ostacoli importanti. Il Toro, la Vergine e il Capricorno sono coinvolti in situazioni sentimentali inaspettate. Settimana laboriosa e ricca di nuove opportunità.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Giove tende a rallentare le situazioni a causa del Sole che si trova in netta opposizione dal segno della Bilancia. Meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti, nel lavoro e nel privato le possibilità di riuscita sono minime. Ogni volta che troviamo delle dissonanze planetaria il consiglio è di occuparvi un pò di più di voi stessi; nei prossimi giorni potreste avviare una nuova attività fisica, cambiare look, tutto molto utile per riuscire a superare gli ostacoli.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra



Fortuna e successo, amore e passione, ogni situazione viene sostenuta da Mercurio e Venere favorevoli. Sono giorni utili per investire denaro, per occuparvi di situazioni lavorative difficili. Ottimi risultati in tutti i campi, anche in famiglia netta ripresa dopo alcune situazioni lasciate insolute.Fortuna e successo in amore, per alcuni nati l’arrivo di un figlio, una casa nuova, un colpo di fulmine. Amicizie nuove.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria



La novità più importante arriva dal lavoro, il sostengo del Sole vi garantisce novità assolute nelle collaborazioni professionali. Un vostro superiore potrebbe caricarvi di responsabilità, il risultato è legato ad un avanzamento di ruolo. Ottima settimana per investire denaro occuparvi di una compravendita, oppure cambiare professione. Il sostegno del cielo vi garantisce successo e fortuna. In amore una sorpresa nel week-end da parte del vostro partner. Salute al top.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua



Se non fosse per la Luna di mercoledì 28 la settimana si presenterebbe sottotono. Di solito avete bisogno di stimoli per prendere in mano le situazioni e stare bene. Nei prossimi giorni potreste iniziare una nuova attività fisica, il nuoto potrebbe fare il caso vostro. Se, invece, siete amanti delle montagna organizzate un escursione fuori città per rigenerare il vostro corpo. Ottimo periodo per cambiare look, per incontrare nuovi amici e per dedicare più tempo a voi stessi. Siate più attenti alla famiglia.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco



Saturno continua a chiedere maggiore rigore, soprattutto, in amore dove possono venire alla luce alcune incomprensioni legate al passato. Se cercate armonia ed equilibrio nella professione meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti importanti. Se, invece, siete in procinto di cambiare lavoro attenti a non esagerare con la vostra eccessiva positività.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra



Siete nel momento giusto e nel posto giusto. Accettate tutto ciò che l’universo vi regala, sono giorni intensi per l’amore e ricchi di novità per il lavoro. Ottimi risultati ottenuti dopo un periodo di grande lavoro, in arrivo grandi opportunità e ottime soddisfazioni professionali. Cercate di non esagerare con il cibo, il vostro intestino potrebbe risentirne; una sana dieta alimentare è d’obbligo. Giorno positivo per l’arrivo di un benestare o documento 27 settembre.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria



L’arrivo del Sole nel vostro segno oltre a preparare ad un periodo estremamente positivo vi regala nuove emozioni in amore. Cercate di non esagerare nelle scelte, ricordate che Giove è dissonante per molti mesi. Un buon equilibrio psicofisico vi rende sicuri di voi stessi, più affidabili e meno pessimisti. L’importante è non perdere di vista lo sport aggiungendo una sana alimentazione: ne gioverà l’intestino e i reni. Martedì e mercoledì notizia in arrivo. Rinnovate il look.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua



Ottimi risultati negli affari e buona posizione sociale. Siete il segno più introverso dello zodiaco, il rischio è quello di passare per antipatico e presuntuoso, in realtà la vostra è solo precauzione e indifferenza o superficialità. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa con gli amici o il partner. Si prospetta un week-end davvero speciale, i sogni si realizzano basta crederci fino in fondo. Colore portafortuna azzurro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco



Siete in sella a numerose novità, la sola nota negativa resta l’instabilità economica. Nei prossimi giorni potreste caricarvi di situazioni non vostre, il rischio è di non riuscire a sostenere gli impegni presi. Rimandate in altra data eventuali cambiamenti importanti, lasciate che gli eventi arrivino da sé. In amore il rischio è quello di trascurare il partner, meglio correre ai ripari con una sorpresa o un viaggio nel week-end. Amanti dei viaggi dedicate più tempo alla scoperta di nuove città.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra



La vostra eccessiva rigidità rischia di farvi perdere tempo prezioso con le persone che amate. Anche nel lavoro il rischio è quello di non riuscire a trovare un equilibrio. Mettete da parte l’eccessiva responsabilità che vi porta a dominare tutto ciò che vi riguarda; il controllo su tutto fa perdere per strada valori importanti. L’amore e la passione rischiano di rimanere un vecchio ricordo; colorate di più la vostra vita privata. Salute al top.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria



Vivere la vita in maniera movimentata vi rende felici e frizzanti. Marte vi aiuta ad elaborare ogni sorta di cambiamento. Sappiate dosare l’energia altrimenti il rischio è quello di volere troppe cose senza averne concluse neanche la metà. Ogni situazione viene vissuta attraverso il massimo impegno, le scelte possono sono sostenute e fortunate, l’importante è saper valutare da che parte andare; ricordate che Saturno nel segno è contro gli eccessi. Parola d’ordine ponderazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua



Un mélange di emozioni vi posizionano sul podio. Nei prossimi giorni potreste ricevere una bellissima notizia che vi renderà davvero felice. Per alcuni nati la prima casa, per altri, invece una convivenza, la nascita di un figlio, l’arrivo di denaro, una laurea, il superamento di un concorso, un avanzamento nella carriera. Tutte situazioni che vi riguardano da vicino e che sono sostenute positivamente dagli astri. Giorno fortunato martedì e mercoledì. Controllate circolazione e piedi.