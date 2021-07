Oroscopo settimanale dal 5 all’11 luglio 2021: aria di novità per i segni d’Aria

L 'estate portà vivacità in tutto lo Zodiaco, sia in amore che nel lavoro. Come ogni lunedì, ecco tutte le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

È il Sole nel segno del Cancro a dominare la scena durante questa settimana. Una settimana che sarà molto frizzante per i segni d’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. E che sarà sottotono, invece, per Capricorno e Vergine. Venere e Marte indicano la strada giusta da percorrere in amore per Ariete, Leone e Sagittario. Momento magico per chi cerca l’amore e i sentimenti. Ci sarà anche una netta ripresa nel lavoro: il cielo mette in evidenza la voglia di fare, l’economia raddoppia il suo volume attraverso nuove progettualità che verranno sostenute nel tempo. Lo Zodiaco gode di ottima salute: immettere un valore aggiunto nella quotidianità può fare la differenza per realizzare i propri sogni.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Parlerete di amore e di passione. Sarà una settimana intraprendente nella coppia: sono giorni intensi dove la progettualità vi prende per mano creando moltissime novità. Il partner vi farà una sorpresa: per alcuni nati è in arrivo una notizia tanto attesa, per altri invece, una casa nuova, un cambio di residenza, un viaggio. Mettete da parte l’orgoglio, affidatevi ai suggerimenti che arrivano dalle persone a voi care. A volte basta poco per essere felici; Venere e Marte sono l’influenza giusta per realizzare i vostri sogni.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



A volte la cocciutaggine vi fa perdere pezzi per strada. Imparate ad ascoltare di più chi vi ama, soprattutto chi ha l’abitudine di proteggere le vostre scelte. Non agite con impulsività; non è la settimana giusta per fare spese pazze, cambiare lavoro, affrontare una situazione che vi sta a cuore. Nei prossimi giorni alcune situazioni possono sfuggirvi di mano, rimandate in altra data scelte importanti. In amore vivrete un calo di passione: il partner si sente trascurato, correte ai ripari per evitare cattive sorprese.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Mercurio è vostro alleato, e per alcuni nati l’economia rimane al centro dell’attenzione. Di solito un segno instabile come il vostro rischia di fare scelte affrettate: non azzardate spese pazze. Siete il segno più intraprendente dello zodiaco; la vostra solarità vi contraddistingue dagli altri segni. Questa settimana l’arrivo di una notizia vi renderà instabili, intolleranti: sono giorni intensi, ricchi di opportunità. Non agite prima di essere sicuri di poter mantenere le scelte fatte.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Il Sole nel segno, oltre che a regalarvi un’armonia emotiva che mancava da tempo, è il sostegno giusto per vivere appieno la quotidianità. Nella sfera personale le novità più salienti riguardano una casa. Nel campo professionale, invece, prestate attenzione a non fidarvi troppo di un vostro collaboratore. Ci sono momenti di instabilità che possono venire meno alle vostre aspettative lavorative. Nei giorni tra mercoledì e giovedì è in arrivo una notizia familiare che potrebbe destabilizzare i vostri programmi. Amore e passione al top.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Avete ancora il podio per la movida estiva: siete ottimi organizzatori di serate goliardiche e, sopratutto, siete unici nel coinvolgere gli amici. Siete affascinanti, intraprendenti e accattivanti in amore e con il partner. Questi valori di appartenenza si evidenziano, soprattutto, se siete single, con Venere e Marte che inducono a oltrepassare i limiti nel piacere. Nell’alimentazione e nelle cattive abitudini meglio mettere un freno; differentemente, il fisico potrebbe risentirne. Non abusate di fumo e alcool. Settimana al top per affari e denaro. Firma importante per una casa o per un lavoro tra venerdì e sabato. Il vostro colore portafortuna è il giallo o l’arancione.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Nettuno non aiuta a equilibrare alcune situazioni esistenti che hanno bisogno di stabilità. Nei prossimi giorni agite con prudenza in famiglia. Sicuramente, per alcuni nati l’impegnò maggiore riguarda le origini. Non si esclude un calo fisico all’interno delle mura domestiche che condizionerà l’andamento della vostra giornata. Per alcuni nati dedicarsi a un hobby potrebbe essere la scelta giusta per scaricare il surplus emotivo. Agite con cautela con il denaro, non è la settimana giusta per fare spese pazze. L’intestino resta un punto debole da non sottovalutare; la tendenza è quella di somatizzare.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Mercurio vi spinge agli eccessi soprattutto nel campo economico. Questa non è la settimana giusta per affrontare spese importanti. Nei prossimi giorni dedicatevi a un hobby: lo sport, per esempio, potrebbe essere la scelta giusta per scaricare il surplus emotivo. Gli impegni di lavoro, infatti, possono creare una somatizzazione che renderà la quotidianità instabile e altalenante dal punto di vista fisico. Sono giorni intensi, invece, per l’amore e con il partner: non si esclude un viaggio fuori porta di piacere. Se cercate l’amore, in arrivo moltissime novità.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Finalmente state raccogliendo i frutti desiderati. La presenza del Sole e di Nettuno indica un periodo fatto di fortuna e di successo. Non mancheranno gli incontri occasionali in amore, in particolar modo se siete alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro, invece, vivrete un successo dopo l’altro, un'esplosione di fortuna davvero inaspettata. Una firma, un contratto, una casa nuova, un amore tanto atteso, tutte situazioni che rendono luglio davvero speciale. Il colore arancione è il vostro portafortuna.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Agite oltre le vostre aspettative; la presenza di Marte, dal segno amico del Leone, amplifica il successo in tutti i campi. Anche l’amore non è da meno: fortuna in arrivo se cercate l’anima gemella, passione, viaggi, oppure se siete in coppia da tempo. Venere vi spinge a colorare la vostra quotidianità attraverso un successo dopo l’altro; fortuna e progettualità, lavoro e denaro, tutte indicazioni che fanno di voi una persona estremamente felice. Non agite sulla base di consigli: la parte pratica delle situazioni la conoscete soltanto voi, la chiave del successo è solo vostra.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Non siete molto felici: un ritardo, un allontanamento della persona amata, una difficoltà economica, una incompatibilità con il partner, tutte situazioni che rendono le prossime giornate poco serene. Non abbiate paura; appena il Sole abbandonerà il segno opposto del Cancro, è in arrivo un periodo di netta ripresa. Non è la settimana giusta per instaurare rapporti professionali, tantomeno amorosi. Nel denaro agite con prudenza per evitare cattive sorprese. Venerdì e sabato, l’arrivo di energia favorevole alleggerirà la quotidianità in maniera positiva. Portate con voi una protezione, un amuleto: indossate il colore verde.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Un amore dopo l’altro, una passione dopo l’altra: siete gli innamorati dello Zodiaco. Marte e Venere sono due pianeti che insieme rendono la vita frizzante, proprio come piace a voi, dotati di anticonformismo e di intraprendenza. Agite con cautela nel lavoro; le finanze vanno tenute sotto controllo. Differentemente rischiate di non riuscire a mantenere gli impegni presi. Nelle prossime ore l’arrivo di una notizia potrebbe stravolgere i vostri programmi: niente paura, la vostra capacità di reagire agli imprevisti sarà sorprendente anche per voi. Il mare è la meta più benefica per le vostre vacanze estive.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Il sostegno del Sole allarga i vostri orizzonti professionali e personali. Siete davanti a scelte importanti, nei prossimi giorni una notizia potrebbe spingervi in maniera forzata a prendere delle decisioni. Da un lato troviamo Nettuno che vi rende felici e sognatori, dall’altro lato, invece, il Sole che chiede maggiore razionalità. Non agite con impulsività, mettete da parte i sogni e siate più concreti. Non mancheranno gli incontri occasionali, soprattutto se cercate l’amore. Aumento della passione per le coppie di vecchia data. Prestate attenzione alla salute; un calo fisico potrebbe ritardare un incontro importante, inoltre, le allergie alimentari sono un punto debole.