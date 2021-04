Oroscopo settimanale dal 6 all’11 aprile 2021: successo e riuscita per i segni di Fuoco

L a settimana appena iniziata porta con sé tanta intraprendenza e voglia di fare. Ecco le previsioni, segno per segno, di Vincenzo Laganà.

Mercurio è il protagonista di questa settimana. Il suo ingresso nel segno dell’Ariete rende frenetici, attivi e intraprendenti; si ha la voglia di fare e di suscitare nuove curiosità. Mercurio è il pianeta giusto per dare una spinta quando tutto appare passivo, stagnante; sono giorni adatti per recuperare il tempo perso. In questo periodo avremo un grande successo per tutti i segni di Fuoco, mentre per gli altri la spinta avverrà soprattutto nella sfera personale e professionale. Non importa dove canalizzerete le vostre attenzioni ed energie, l’importante è avviare un nuovo programma lavorativo, una nuova relazione, delle vere e proprie opportunità che faranno la differenza. Una differenza utile a chiarire da che parte stare, cosa raggiungere, con cosa identificare la vita e le scelte. Questa settimana nasceranno nuovi amori che saranno però fuochi di paglia. Mercurio infatti spinge a strafare; meglio dosare gli impulsi e mantenere un sano self-control.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Settimana bollente con troppe cose da fare e molte questioni da recuperare. Non sono giorni armoniosi: l’ingresso di Mercurio non facilita la concentrazione. Ciò non significa che vivrete giorni negativi: Mercurio stabilisce il limite per ciascuno, diventando un vero e proprio termometro del vostro equilibrio e della vostra resistenza. Da un lato vivrete la voglia di fare e di accendere la curiosità, dall’altro lato, invece, l’incapacità a sostenere tutte le situazioni ricercate. La parola d’ordine è equilibrio e stabilità, soltanto così si riuscirete a far fronte alle dinamiche lavorative e private. Bene la salute.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Saturno e Giove si trovano nel segno dell’Aquario e Urano staziona nel vostro segno. Questa combinazione astrale non è delle più semplici da vivere. La loro influenza si rende visibile soprattutto dal punto di vista pratico. Di solito Urano spinge al cambiamento in maniera inaspettata, portando alla luce vecchie questioni e vecchi problemi mai risolti. Saturno e Giove, invece, chiedono rigore e saggezza. La sola nota negativa è Saturno che, dal canto suo, non riesce ad accettare le indecisioni: richiede maturità e severità anche con se stessi. Non sono giorni facili, le decisioni da prendere sono tante, l’importante è canalizzare al meglio la vostra volontà.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Una settimana decisamente proficua per voi Gemelli grazie a Marte che promette bene per l’economia e la professione. Sono giorni importanti per dare un tocco nuovo al lavoro, non si esclude un accordo con un superiore e l’arrivo di buone possibilità per lo sviluppo di un progetto. L’importante sarà ritrovare una centratura e avviare i vostri sogni professionali. Le relazioni amorose possono risentire della vostra assenza: siete troppo coinvolti nel lavoro. Bene le collaborazioni professionali e bene l’economia che vi farà recuperare un vecchio credito. Una firma importante potrebbe cambiare definitivamente una vecchia situazione. Inoltre, Marte spinge alla ricerca di cose nuove e per alcuni nati si tratterà di un cambio di residenza in vista. Per la salute attenzione alle allergie di stagione; i pollini sono da sempre un vostro nemico.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Finalmente un pò di serenità: il cielo vi dedica una tregua. È il periodo giusto per cambiare atteggiamento nei confronti del vostro lavoro, della famiglia o nell’amore. Sentirvi bene per voi è fondamentale: riuscire a prendervi cura degli altri e, soprattutto, delle persone care per voi è linfa vitale e ossigeno. Ora più che mai potreste approfittare del tempo libero per dedicarvi alla cura del vostro corpo: un cambio di look è d’obbligo come anche un periodo di recupero dal punto di vista psicofisico per rigenerare la vostra quotidianità. Praticate sport, fate lunghe camminate, dedicate questa settimana alla vostra crescita personale, praticate yoga e avviate un benessere psicofisico capace di rendervi sereni e felici.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Sarà un cielo estremamente positivo che vi renderà liberi e felici. Siete uno dei segni più avvantaggiati di questo periodo e la vostra solarità, accompagnata dalla vostra capacità e intelligenza, vi permette di canalizzare al meglio le scelte della vita. Il vostro vero vantaggio nei confronti degli altri segni è quello di riuscire sempre a cavarvela anche nei momenti difficili, ecco perché la presenza di Saturno e Giove dissonanti non ha vita facile. La vostra solarità e il vostro spirito di resistenza creano un vero e proprio scudo allontanando la loro influenza che, spesso e volentieri, vi ha destabilizzato. Nei prossimi giorni è utile rigenerare la vostra quotidianità attraverso scelte importanti che porteranno al successo. Sole, Mercurio e Venere regalano numerose opportunità: fate tesoro di questo cielo per raggiungere gli obiettivi desiderati. Attenzione alla circolazione del sangue: non abusate di cibo e l’alcol.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



L’arrivo della Luna su Plutone renderà le cose più facili. Sarà una settimana decisamente legata al fare, alla riuscita personale e, soprattutto, professionale. Questa influenza astrale avrà la capacità di regalare un buon equilibrio psicofisico, un dettaglio importante per un segno come il vostro. Soltanto attraverso l’armonia e l’equilibrio riuscite a dare il meglio di voi stessi. Vivrete anche una maggiore sensibilità: passione in arrivo nel weekend; colpi di fulmine per i più giovani e tradimenti per i più curiosi e i più volubili del segno. La professione godrà di ottima salute, soprattutto se vi occupate di comunicazione. Praticate sport per scaricare un'eventuale tensione in famiglia.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Marte si avvicina al 20º grado dei Gemelli, un transito utile per intraprendere nuove opportunità lavorative e mettere in ordine la vita privata. Sono giorni intensi, fatti di novità assolute, nel lavoro e nella professione. Un nuovo progetto, un cambio di squadra, un vero e proprio momento magico per realizzare un sogno tanto atteso. Meno favorevole è invece l’amore. Sole e Venere portano alla luce vecchie difficoltà sentimentali. Sarà possibile vivere tensioni con il partner, difficoltà negli incontri, amori difficili. Un mélange di emozioni che possono evidenziare un momento difficile nella coppia. Alcuni nati vivranno un allontanamento o la decisione di chiudere un rapporto amoroso. Mercurio rende difficili i rapporti amicali. Settimana da dedicare a se stessi attraverso lo sport e lunghe passeggiate. Ripresa nel weekend.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Nei prossimi giorni potreste perdere la pazienza: un amico, un amore, un collaboratore o un familiare renderà le cose difficili. Le difficoltà che si evidenziano sono problemi di carattere burocratico se siete particolarmente legati al lavoro oppure di carattere personale se vi state dedicando più del solito alla vostra vita privata. Il cielo presenta Giove in dissonanza e Saturno sfavorevole. Due elementi che rendono le cose difficili, in particolare modo per realizzare i vostri sogni. Saturno chiede maggiore maturità ed è per questo che tenderà nel prossimo futuro a rallentare le cose. State attenti a Giove perché potrebbe trarvi in inganno; la sua natura ipertrofica potrebbe farvi vedere lucciole per lanterne.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Venere regala una settimana da sogno in amore. Il Sole, insieme a Mercurio, spinge il piede sull’acceleratore nel lavoro. In amore sono in arrivo novità assolute e le coppie di vecchia data possono ritrovare una intimità perduta. Se cercate l’amore non tarderà ad arrivare l’anima gemella, mentre i più giovani vivranno un vero e proprio momento magico. In tutti i casi, Venere renderà il periodo frizzante fatto di colpi di scena. La professione potrebbe portare alla luce un momento davvero favorevole come la conquista di un progetto, la firma di un contratto nuovo, un cambio tanto atteso, uno spostamento di città, insomma, sono giorni davvero sorprendenti caratterizzati da positività e fortuna. Se praticate un sport agonistico il podio è assicurato. Bene la salute, periodo favorevole per cambiare look.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Alcune situazioni stagnanti possono rallentare la vostra crescita professionale. Nei prossimi giorni non si escludono scontri nel lavoro. Un vostro superiore potrebbe chiedervi di cambiare mansioni all’interno del vostro ruolo, oppure un collaboratore avvierà una discussione inaspettata. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti; non è il momento giusto per rivendicare i vostri diritti o far valere i vostri pensieri. Una buona dose di self-control renderà le cose facili. Non è da escludersi, inoltre, un marcato nervosismo in famiglia; un ritardo o un mancato impegno da parte vostra sono la causa delle dissonanze familiari. C’è da attendere il weekend per equilibrare l’armonia con il partner e la famiglia. Per scaricare il surplus emotivo fate lunghe camminate all’aria aperta.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



La riflessione non è il vostro forte. Siete il segno più intraprendente e più anticonformista dello zodiaco, questo fa di voi persone volubili incapaci di equilibrare ogni forma di cambiamento. Queste note possono sembrarvi dissonanti e poco veritiere, in realtà avete la capacità di sconvolgere la vostra sfera personale ogni volta che decidete di cambiare o strafare: il vostro anticonformismo spiazza tutti. Nei prossimi giorni troviamo Giove, l’ipertrofico dello zodiaco, e Saturno, il riflessivo; questa influenza astrale farà di voi delle anime in evoluzione incapaci di decidere da che parte andare. Tutto ciò si ripercuote sul lavoro attraverso l’incapacità di decidere se effettuare un cambio all’interno della professione e nella vita privata. Stimoli nuovi in arrivo e difficoltà di vario genere saranno la sfida più ardua da superare nei prossimi giorni, settimane e mesi.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



C’è poca voglia di fare, quasi una parte silente di voi che vorrebbe rimanere senza far niente. Se così fosse, attenzione, perché state perdendo tempo prezioso. Il cielo non esprime influenze particolari, la sola nota che si intravede è Nettuno che continua il suo influsso al 21º grado. Questo aspetto planetario, molto significativo, costringe ad una maggiore introspezione, ecco perché potreste ritrovarvi davanti a scelte che possono cambiare la vostra vita. Rimanere passivi agli eventi non aiuta. Così facendo tutto potrebbe apparire più difficile; basterebbe che da parte vostra ci fosse più spirito costruttivo e meno passività. Non è tanto dimostrare a voi stessi le vostre capacità, ma più che altro quanto siete disposti a mettere in gioco il vostro carattere. Una settimana dove il conflitto con l’io razionale porta alla luce vecchi pensieri e vecchie difficoltà.