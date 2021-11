S arà una settimana instabile ma stimolante, ricca di opportunità e occasioni per tutto lo Zodiaco. Come ogni lunedì, ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona settimana!

In questa settimana, a dominare la scena è ancora lo Scorpione poiché ospita il Sole, Mercurio e Marte. Non si esclude un certo nervosismo nelle relazioni di vecchia data; lo Zodiaco farà fatica a gestire le emozioni e i rapporti umani tenderanno a essere meno chiari. Anche le collaborazioni professionali possono subire una sterzata. Sono giorni intensi per dare un tocco nuovo alla progettualità, in particolar modo dove servono fermezza e forza. Bene l’amore, invece, per le coppie giovani poiché stimolate da una maggiore capacità d’intesa e di sintonia con il partner.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Tensioni in amore e difficoltà a gestire le emozioni soprattutto per le coppie in crisi. Venere dissonante non aiuta, ecco perché è meglio non accettare le provocazioni rimandando in altra data eventuali chiarimenti con il partner. I giorni più difficili sono mercoledì e giovedì: siate più cauti nel dimostrare un vostro dissenso. Nel lavoro meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti importanti, in particolar modo di carattere economico. Attenzione alle spese pazze. Siate più attenti nell’alimentazione.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Meglio non strafare; siate più cauti nelle collaborazioni professionali, l’influenza del Sole, di Mercurio e Marte dissonante tende a farvi cadere nelle provocazioni. Un vostro superiore potrebbe caricarvi di responsabilità non vostre creando un certo dispendio di energie. Mettete da parte lo spirito battagliero e siate più menefreghisti per evitare, innanzitutto, una somatizzazione nel vostro intestino. Sono giorni difficili, ecco perché è bene scaricare il surplus emotivo attraverso una nuova attività fisica. Miglioramento nel weekend.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



È giunto il momento per tirare alcune somme nella vostra vita. Gli ultimi mesi sono stati molto positivi e ricchi di novità. Le decisioni prese sono sicuramente un asso nella manica da mantenere per il prossimo futuro. Grazie a Saturno avete raggiunto un equilibrio inaspettato. Nei prossimi giorni, per esempio, potreste recuperare un vecchio credito e aumentare la vostra economia attraverso nuove risorse. Mettete sul campo una nuova progettualità; la professione continua a mettervi sul podio con successi inaspettati.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



È la Luna a influire negativamente in questo inizio di settimana. La tensione maggiore riguarda la famiglia, dove le incomprensioni possono portare alla luce vecchi rancori. Per fortuna da giovedì tutto cambia per il meglio, infatti l’influenza di Venere addolcirà i rapporti amorosi e personali. Non è la settimana giusta per investire denaro o fare spese pazze; agite con cautela nell’economia. Dal lato fisico prestate attenzione all’alimentazione per non rischiare una intolleranza o una congestione. Netta ripresa nel weekend.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Mercurio e Marte si sono alleati per rendere questa settimana estremamente difficile, innanzitutto nel lavoro ma anche nel settore personale. Non è la settimana giusta per iniziare una nuova attività lavorativa, tantomeno per investire denaro. Siate cauti nelle collaborazioni: uno sgambetto potrebbe arrivare da un vostro superiore o collaboratore. In amore potreste risentire di un piccolo allontanamento del partner. Se cercate l’amore non sono giorni favorevoli, tantomeno per la conquista e la passione.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Mettete da parte l’orgoglio in amore; non è la settimana giusta per chiedere maggiore attenzione al partner. Venere favorevole vi aiuta a chiarire un eventuale screzio, approfittate della sua benevola influenza per attrarre a voi cose positive. Siate meno ipercritici, più passionali e coinvolgenti: siete in un periodo dove l’amore potrebbe regalarvi moltissimi sogni. Nelle collaborazioni professionali novità assolute e denaro in arrivo. Settimana favorevole per investire denaro e per recuperare un vecchio credito.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Saturno e Giove continuano a essere i vostri alleati. Questi due pianeti vi rendono estremamente sicuri di voi stessi, pieni di forza psicofisica e buonumore. Questo surplus energetico vi rende diversi dal solito e più attivi nelle questioni pratiche, in particolar modo nel privato e nella famiglia. Novità assolute per una casa, per una convivenza o un matrimonio, siete in un periodo dove l’unione amorosa vi farà regali strepitosi. Bene l’intesa professionale e l’economia che gode di ottima salute. Periodo favorevole per cambiare look.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Continua per voi il podio grazie a Sole, Mercurio e Marte. Questa energia astrale vi permette di portare in alto una progettualità tanto desiderata. Nei prossimi giorni potreste intraprendere un nuovo progetto, investire denaro, cambiare professione, rinnovare la vostra vita. In amore, la passione prende il sopravvento, soprattutto per i più giovani che fanno fatica a contenere l’energia sessuale. Mercoledì e giovedì saranno giornate importanti per apporre una firma e per investire denaro. Bene la salute: cambiate look e praticate sport.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Non manca molto per vivere un periodo positivo. Nei prossimi giorni preparate il terreno arricchendo i vostri progetti di maggiori contenuti. Lo Zodiaco non è in vostro aiuto: ciò non significa che non è la settimana giusta per avviare nuove opportunità, ma l’importante è farlo con cautela e con spirito positivo. In amore, per esempio, non si esclude un incontro importante, e nel lavoro, invece, denaro in arrivo. Mettete da parte il pregiudizio di non riuscire, di non essere capaci: siate positivi e realizzerete tutti i sogni nel cassetto.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Un incarico di lavoro, una novità amorosa, una notizia favorevole in famiglia: un mélange di emozioni, tutte regalate da Venere, che vi farà compagnia fino a marzo 2022. Siete baciati dalla fortuna, ecco perché è tempo di osare, di rinnovare il vostro rapporto di coppia, di superare gli ostacoli che hanno reso gli ultimi tempi difficili. La fortuna vi resterà al fianco per molti mesi. Agite con maggiore sicurezza e non ve ne pentirete; i risultati saranno estremamente sorprendenti e totalmente inaspettati. Bene la salute.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Mentre lo Zodiaco si appresta a cambiare la sua influenza, potreste subire un calo psicofisico. La colpa è di Marte e del Sole che dal segno dello Scorpione tendono a influire attraverso un ritardo nel lavoro, nell’economia, con un superiore o un collaboratore. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner: tensione in famiglia. Siate cauti con la salute: mali di stagione in arrivo. Mercoledì e giovedì una firma importante per un documento. Ripresa nel weekend grazie a un viaggio di piacere.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Attenzione ai primi freddi, siete il segno più freddoloso dello Zodiaco e i piedi sono da sempre sono un vostro punto debole. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner, oppure organizzare una serata piacevole con i vostri amici. È il momento giusto per riconciliarvi dopo un periodo di riflessione. Sentite la necessità di confrontarvi con più persone; l’insicurezza potrebbe essere presente per tutta la settimana. Le stelle indicano una maggiore attenzione allo stress: praticate sport, in particolar modo uno sport acquatico.