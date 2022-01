P er uscire da situazioni critiche di ansia e preoccupazioni, esistono diverse tecniche. Alcune sono semplici ma davvero efficaci per svuotare a mente dai pensieri negativi e imparare un approccio più positivo

Quando si è preoccupate per qualcosa, è difficile fermare i pensieri negativi. Quando diventano tanti e continuativi, sembra di essere finite in un flusso di negatività da cui è difficile uscire. Le persone vicino possono cercare di incoraggiarti a pensare positivo, a guardare gli aspetti piacevoli della tua vita. Tuttavia, queste parole potrebbero non sortire l’effetto desiderato. Anzi, al contrario. A volte potresti sentirti incapace di seguire questi consigli, e sperimentare la sensazione di essere ancora più a fondo nel vortice dei tuoi pensieri negativi.

Perché la negatività è “facile”?

C’è un motivo per cui per alcune persone è difficile interrompere il flusso di pensieri negativi. Anzi, a volte sembra quasi più facile rimanere nello stato negativo in cui sei finita. Questo succede perché ogni cosa che ti circonda alimenta ansia, paura e preoccupazioni.

In un certo senso, i pensieri negativi sono un retaggio dell’evoluzione, poiché sono legati all’istinto di sopravvivenza. Per sopravvivere, infatti, gli uomini primitivi dovevano preoccuparsi dei pericoli.

In effetti, i pensieri negativi ti tengono in uno stato di costante allerta, perché inducono non solo il cervello, ma tutto il corpo, a credere di trovarsi in uno stato di pericolo. Di conseguenza, la mente lavora senza sosta nel tentativo di prevenire o evitare il pericolo percepito. Solo che non devi più combattere per sopravvivere. Oggi, essere sempre in allerta potrebbe portarti a sentirti come svuotata dalle tue energie e quindi incapace di uscire dal tunnel di negatività. Un vero e proprio circolo vizioso!

Come liberarsi della negatività?

Liberarsi dai pensieri negativi non è facile, ma nemmeno impossibile. Anzi, ci sono tante cose che puoi fare per imparare a gestire il flusso di pensieri negativi, senza esserne più travolta.

Impara a gestire la negatività

Il primo passaggio per interrompere il flusso di pensieri negativi consiste nell’individuarli. Prima di tutto, infatti, è necessario bisogna imparare a riconoscerli. In un secondo momento potrai così scegliere di allontanarli con consapevolezza.

Per farlo non bisogna cercare di scacciare i pensieri negativi. Piuttosto, è meglio imparare ad accoglierli: in questo modo, la mente avrà la possibilità di analizzarli in modo lucido. Sembra un paradosso ma, in un certo senso, per interrompere il flusso di pensieri negativi, dovresti lasciarli fluire.

Accogli i pensieri che ti preoccupano

Accogliere i pensieri negativi ti permette di guardarli con distacco, come se fossi un’osservatrice esterna. Se riesci ad analizzare il pensiero nella sua oggettività, praticità e concretezza, riuscirai anche a decifrare le paure e le insicurezze che sono alla base di quel pensiero.

Sii la tua miglior confidente

A questo proposito, sii amorevole con te stessa. Quando devi fronteggiare dei pensieri negativi, prova a darti dei consigli amorevoli, come se fossi l’amica più cara che hai.

Elimina le influenze negative esterne

Se ti rendi conto che ci sono situazioni o persone esterne che innescano e alimentano i tuoi pensieri negativi è arrivato il momento di eliminarle dalla tua vita. I tagli netti sono la soluzione migliore: non avrai nessun rimpianto. Se invece puoi, perché magari si tratta di situazioni e persone legate al tuo lavoro o un’altra parte della tua vita, cerca di limitare la loro influenza su di te e sui tuoi pensieri. Come? Impara a esercitare la capacità di lasciar andare. Fatti scivolare addosso i giudizi, il malessere e la frustrazione che provi in quelle situazioni o a contatto con quelle persone.

Esercita la gratitudine

La gratitudine è l’arma migliore per combattere la negatività. Se hai identificato e accolto i tuoi pensieri negativi, non ti resta che sostituirli. Fallo con pensieri simili, ma declinati in chiave positiva. Per esempio, sei preoccupata per un impegno di lavoro, in cui temi di fallire. Prova piuttosto a pensare a quanto sei grata di poterti cimentare con una nuova sfida professionale.

Per praticare la gratitudine, comincia anche dalle piccole cose. Una doccia calda, un buon caffè o una camicia profumata di bucato sono piccole gioie quotidiane all’apparenza insignificanti, ma di cui puoi cogliere il valore attraverso la gratitudine. Pian piano ti accorgerai che i pensieri negativi sono sempre meno frequenti e più facilmente controllabili.

Dedicati a esercizio fisico

Gli antichi latini dicevano «mens sana in corpore sano», per indicare che la salute dipende sia dal fisico sia dalla mente. In altre parole, il movimento fa bene a corpo e mente. Mezz'ora di camminata quotidiana è uno scaccia pensieri negativi naturale molto efficace e… a costo zero (oltre a essere più ecologico).

Pratica la meditazione

Ogni nuovo studio scientifico conferma l’efficacia positiva della meditazione. Non solo è un potente antistress, ma ti aiuta ad adottare una forma mentis più positiva.

Se non hai mai provato, inizia semplicemente a concentrarti sul tuo respiro per 1 minuto. Puoi farlo anche in questo preciso momento. Utilizza un timer così non controllerai sempre l'orologio e non ti distrarrai.

Ogni volta che la tua mente si distrae, riportala al respiro. Con il tempo potresti avvertire tu stessa la necessità di prenderti dieci minuti a inizio e fine giornata per meditare… E dire addio ai pensieri negativi.