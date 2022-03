Plenilunio del 18 marzo 2022: come sfruttare i suoi influssi

L a Luna Piena del 18 marzo segna l'inizio della Primavera e dell'Anno Astrologico. Un momento speciale da vivere in consapevolezza: ecco come sfruttare al meglio le influenze di questo Plenilunio

Esattamente alle ore 7.17 di venerdì 18 marzo 2022 avverrà il Plenilunio nel Segno della Vergine. Un Plenilunio che si compie a ridosso del nuovo Anno Astrologico che inizia il 20 Marzo con l'ingresso, per l'appunto, del Sole nel segno dell'Ariete.

A vivere in maniera incisiva questa Luna Piena sono i segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno. Se siete nati sotto il segno della Vergine, del Toro o del Capricorno vivrete in prima persona la sua influenza attraverso un successo personale e lavorativo.

Alcuni, purtroppo, risentono il Plenilunio con insonnia e instabilità emotiva. Nonostante il periodo estremamente difficile, lo Zodiaco spingerà a vivere con più leggerezza. Il consiglio è quello di cambiare look e di tagliare i capelli, che cresceranno più folti, sani e anche più brillanti.

La Luna Piena sensibilizza le caratteristiche del segno della Vergine ed esalta un'attenta cura del proprio corpo, ecco perché l'immagine e la salute sono da mettere in rilievo. Potreste iniziare a praticare un'attività fisica, una scelta adatta all'arrivo della Primavera. In generale state più attenti al vostro benessere psicofisico, magari attraverso una sana dieta alimentare depurativa; l’intestino ne gioverebbe, come anche la digestione, il pancreas, il duodeno e il retto. Un ciclo nuovo che accompagna per circa 28 giorni (dal 18 marzo al 16 aprile) e che può dare frutti importanti, basta applicare le proprie risorse di appartenenza per trovare una forza maggiore.

Ogni segno può far tesoro di questa influenza astrale che spinge a ricercare nuove opportunità e nuovi orizzonti da raggiungere. Sganciarsi da uno schema sedentario deve essere la parola d’ordine di ciascuno.

L’influenza dello Zodiaco aiuta a risvegliarsi proprio come fa la natura; l’equinozio di Primavera, che corrisponde a uno dei due momenti dell’anno in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata di luce, aiuta a vivere con forza ed equilibrio psicofisico.

Buon Plenilunio e Buon inizio Anno Astrologico 2022/2023 a tutti!