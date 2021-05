L’arte della stiratura come terapia per corpo e mente

P er ritrovare qualche attimo di pace, a volte, potrebbe bastare dedicarsi a una sessione di stiro e riallineare tutto ciò che proprio non vuole andare nel verso giusto

Riuscire a raggiungere la vera mindfulness è un percorso irto di ostacoli e difficoltà: poco tempo, poco spazio, troppi impegni dentro e fuori casa. In un’agenda sempre piena di impegni è facile perdersi e non dedicare la giusta attenzione, e tempo, a un momento dedicato solo a noi stessi dove provare a ritrovare un po’ di pace interiore.

E se incastrare una sessione di yoga nella tua agenda è diventata un’impresa titanica, devi sapere che anche la casa (e le sue mille faccende di cui occuparsi ogni giorno) può essere un valido aiuto per ritrovare una certa stabilità emotiva.

Proprio come stirare che, tra le mille faccende di casa, viene spesso lasciata in fondo alla lista perché ritenuta poco gratificante e difficile de perseguire. Eppure, non è così, anzi, proprio come insegnano le filosofie orientali che ormai sono entrate di diritto nella nostra cultura e vita quotidiana, stirare (oltre a occuparsi della casa in generale) può diventare una vera e propria terapia dedicata alla mente e al corpo.

Nonostante la tecnologia moderna abbia portato nelle case di molti ferri da stiro sempre più leggeri e performanti, è innegabile che per stirare i vari capi ci sia bisogno di un certo impegno fisico: dallo stare in piedi al passare il ferro fino alla piegatura di ogni vestito.

Ma se non bastasse questo, ragionando e osservando con attenzione questa attività di casa, è impossibile negare che possa diventare un momento di pace e raccoglimento con la propria mente. Lunghi e interminabili minuti, intervallati dal rumore intermittente del vapore e da movimenti ripetuti che vanno a susseguirsi quasi come in una danza.

E sono proprio queste gestualità che potranno permetterti di mettere in pausa la testa, andando così a rimettere in fila i pensieri positivi della giornata e cancellando i momenti più oscuri che hanno segnato le ore precedenti. Una vera e propria danza di gesti e parole che ti coinvolgerà in un rituale tutto da scoprire.

Una nuova visione del mondo delle faccende domestiche, che si ispira alla filosofia zen e orientale, dove da sempre si invita a amare lo spazio che ci circonda partendo dalla casa che è il tempio che ogni giorno ci accoglie e dove le storie e gli amori si intrecciano quotidianamente.

Stirare è il nuovo meditare? Per noi sì e a te basterà scoprirlo provandoci.