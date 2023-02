Il Tema Natale è la carta di nascita, una sorta di mappa che indica carattere, passioni e inclinazioni individuali in base ad alcune informazioni relative alla nascita. Se vuoi scoprire cosa dice di te il tema natale, qui troverai le indicazioni per calcolarlo.

Cos'è il Tema Natale

Se bazzichi astrologia e oroscopi avrai sicuramente sentito parlare del tema natale, ma di cosa si tratta precisamente? Il tema natale è la mappa astrologica della nostra nascita. Lì dentro, infatti, sono racchiusi non solo tutti i transiti dei pianeti nel momento preciso della nascita ma anche gli aspetti che questi ultimi formano tra loro.

Sia il tema natale, sia gli aspetti che formano i pianeti sono variabili poco considerate dai "neofiti" dell'astrologia, che tendono a dare importanza solo alle ormai stranote caratteristiche dei segni zodiacali. Ma conoscere il tema natale è fondamentale per tracciare il profilo astrologico dell'individuo. Infatti gli oroscopi giornalieri, settimanali o mensili che siano, sono generici e si riferiscono solo al Sole di nascita, e così avviene anche per le classiche affinità di coppia.

Ovvero, l'oroscopo generico valuta i transiti dei pianeti rispetto al Sole di nascita, al segno zodiacale. Invece, conoscendo il tema natale si può ottenere un oroscopo personalizzato, mettendo in relazione i transiti dei diversi pianeti con la posizione di questi ultimi nel momento della nascita.

Tema Natale: come calcolarlo

Per calcolare il tema natale non occorre avere a disposizione un astrologo. Infatti, esistono programmi gratuiti e disponibili online che permettono di elaborare l'intero tema natale in pochi secondi, comprensivo di aspetti astrologici e spiegazione degli stessi.

Per avere a disposizione il proprio tema natale e quindi iniziare un avventuroso e divertente viaggio dentro se stessi, è necessario conoscere data, ora precisa e luogo di nascita.

Cosa scoprire attraverso il Tema Natale

I pianeti vicini e veloci

Cosa possiamo trovare nel tema natale, una volta calcolato, inserendo i nostri dati di nascita?

Innanzitutto potremo conoscere l'ascendente. L'ascendente ci dice come siamo agli occhi degli altri e come ci rapportiamo con il mondo. Inoltre, dà un'idea dell'aspetto fisico dell'individuo.

I pianeti "veloci" da controllare sono Venere, Marte e Mercurio:

- Venere indica come siamo in amore e nelle relazioni,

- Marte ci mostra l'indole passionale e delinea la vita sessuale, nonché la salute e la predisposizione sportiva.

- Mercurio, infine, è il pianeta dell'intelligenza e della loquacità: la sua posizione di nascita può far capire molte cose rispetto alla professione e alle inclinazioni personali, ma non solo. La posizione di Mercurio influenza anche la gestione del denaro e di tutto ciò che è pratico.

- Infine, si può capire la posizione di Giove rispetto al Sole di nascita: Giove è pianeta della fortuna e dei piaceri, una sorta di "pianeta del buonumore".

Un altro aspetto fondamentale che si può ottenere solo attraverso il calcolo del tema natale, è la posizione della luna alla nascita. La luna di nascita è strettamente connessa all'emotività, agli aspetti più remoti della personalità. Inoltre, la luna evidenzia anche il senso materno e l'attaccamento o meno alla famiglia d'origine.

I pianeti lenti e faticosi

Dal tema natale si può vedere anche la posizione alla nascita dei pianeti più lenti e lontani ma non per questo meno influenti. Uno su tutti, Saturno.

Pianeta lento e noioso, Saturno rappresenta la serietà, l'impegno e, soprattutto, le prove della vita. Avere una mappa astrologica personalizzata significa, quindi, tener conto dell'aspetto che Saturno forma con il Sole di nascita. Se è in quadratura, sono previste lotte faticose ma anche ineguagliabile crescita personale.

Se invece Saturno è in opposizone, si parla di sfida ma, anche in questo caso, di opportunità di crescita irripetibili.

Gli aspetti dei pianeti e le dodici case

Una volta ottenuto il tema natale, è fondamentale analizzare gli aspetti dei pianeti tra loro e la posizione che occupano nelle dodici "case" dello zodiaco. Per quanto riguarda gli aspetti, ricordiamo che sono positivi e facili: il trigono, il sestile e la congiunzione.

Invece, sono più complessi (ma non per questo meno stimolanti) gli aspetti di quadratura e opposizione tra i pianeti.

La luna nel tema Natale

La luna rappresenta la sfera degli affetti, come la famiglia, l'infanzia, gli amori e le amicizie, ma rappresenta anche i nostri lati oscuri e il nostro inconscio.

In ogni tema natale la Luna è molto importante perché è un luminare e crea aspetti importanti con il Sole e gli altri pianeti.

La luna inoltre ha un significato diverso in base al segno in cui si trova.

In base all'aspetto della forma che la Luna crea con il Sole, ma anche in base al segno zodiacale in cui si trova, può indicare equilibrio e armonia con il nostro mondo interiore.

Cosa è importante nel tema natale

I quattro elementi fondamentali che costituiscono il tema natale sono i segni, i pianeti, le case e gli aspetti.

Mentre i segni zodiacali ci fanno vedere la qualità energetica che abbiamo a disposizione, sono i pianeti a indicarci come sarebbe meglio utilizzare questa energia. Le case astrologiche invece ci indirizzano su dove utilizzare questa energia per trarne il meglio.

Come si legge il tema natale

Il tema natale viene disegnato come un cerchio graduato e rappresenta il cielo nel momento della nascita e quindi varia in base alla data, l'ora e il luogo nel momento in cui siamo venuti al mondo.

Ogni cielo, e di conseguenza ogni tema natale, si mostra quindi come una composizione unica degli elementi che lo costituiscono.

Per capire il proprio tema natale, bisogna quindi imparare a capire il significato e le caratteristiche del proprio segno zodiacale, dei pianeti, delle case e degli aspetti.

Interpretazione del tema natale

Il nostro tema natale è come noi, unico e speciale e la sua interpretazione ci mostrerà il nostro ritratto descrivendo chi siamo e chi abbiamo il potenziale di diventare, consigliandoci quali strade seguire e quali invece evitare.

Possiamo quindi vedere come il tema natale possa essere usato come una guida per la nostra crescita personale e ci può dire tantissimo sulla nostra personalità e su come utilizzarla per raggiungere i nostri obbiettivi utilizzando al meglio le nostre risorse e potenzialità, ma anche come cambiare qualora ne sentissimo il bisogno.



L'interpretazione del tema natale è inoltre consigliata a chi sente di essere arrivata al momento della propria vita in cui vuole cambiare per vivere più in armonia con la propria natura più vera.