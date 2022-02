“Ti amo” frasi per dirlo con parole romantiche

Le frasi più belle per dire Ti amo, ecco le parole con cui fare splendide dichiarazioni d'amore a lui e a lei

Ti amo frasi

Le frasi belle abbondano quando si parla del sentimento più romantico di tutti: l'amore. Le frasi d'amore sono spesso di autori famosi, poeti e scrittori hanno speso fiumi d'inchiostro per parlare dei drammi di cuore, ma possono anche essere scritte di nostro pugno.

"Ti amo" sono due parole che mettono le ali, ma anche i brividi, infatti possono fare veramente paura perché sono simbolo di un impegno serio che si prende nei confronti di un'altra persona. Come dire ti amo nella maniera più romantica possibile? Ecco come esprimere ti amo con le frasi più dolci che siamo riuscite a trovare, scegliete le parole che più si avvicinano a ciò che sente il vostro cuore, queste frasi e aforismi sapranno dare voce ai vostri sentimenti.

Frasi per dire Ti amo

Partiamo da un semplice elenco di 10 frasi per dire ti amo. Si tratta di frasi semplici e dirette che possono essere usate come frasi d'amore per lui e per lei in varie occasioni: una prima dichiarazione, un biglietto di San Valentino, la chiusa di una lettera d'amore. Non sono scritte da grandi autori, ma hanno il pregio di arrivare dritte al punto senza troppi giri di parole. Quindi, se avete qualcuno a cui volete dire "ti amo", ispiratevi pure alle nostre proposte.

Ti amo mio dolcissimo amore

Forse l'hai capito da come ti guardo, ma se così non fosse voglio dirtelo chiaramente: ti amo

Nemmeno io pensavo che sarei mai arrivata a dire una cosa del genere, eppure è vero e non riesco a non dirlo: ti amo!

Vorrei gridare che ti amo al mondo intero

Mi sa che è solo a te che non ho ancora detto quanto ti amo

Ho pensato per tanto tempo a come farti questa dichiarazione, ma credo che alla fine la soluzione più semplice sia dirti che ti amo, punto e basta

Se sapessi da quanto tempo volevo dirti che ti amo

Ti amo così tanto che a dirlo mi fa quasi male il cuore

Ti amo intensamente, quando non siamo insieme sento un profondo vuoto e non vedo l'ora di ritrovarti

Dai, tanto lo hai capito che ti amo, no?

Ti amo frasi per lui

Le frasi d'amore per lui sono dedicate all'uomo del nostro cuore. Ogni tanto, anche quando si sta insieme da diverso tempo, è bello scambiarsi parole appassionate, che ricordino a ciascuno quando è intenso e sincero l'amore che è nato. Ecco quindi alcune frasi, un elenco di 10, per dire al nostro lui che lo amiamo, con grande schiettezza e pura gioia di amare e sentirsi vivi!

Amore mio, tu sei l'unico che porto ogni giorno nel mio cuore

Nessun uomo mi ha mai fatto battere il cuore come fai tu, se unico

Sei l'altra metà del mio cuore, ti amo

Ti amo così tanto che con questo sentimento potrei riempire l'universo

Ti ho amato sin dal primo momento che ti ho visto e il mio cuore non si è sbagliato

Sei un uomo unico, non rinuncerei a te per nulla al mondo

Ti amo dal profondo del mio cuore e con tutta la forza del mio essere

Amore, mia grandissima gioia, ti ho mai detto quanto ti amo?

Ti amo tanto amore mio, non allontanarti mai troppo da me

Un amore profondo è ciò che mi lega a te, tienimi sempre vicino

Frasi per dire ti amo senza farlo capire

Timidezza? Incertezza riguardo i sentimenti che l'altro potrebbe provare nei tuoi confronti? Questi possono essere alcuni motivi per cui non ce la sentiamo di dire "ti amo" in maniera semplice e diretta. Ecco le frasi per dire ti amo senza in effetti dirlo davvero, ma lasciandolo semplicemente interdere all'altro. In questo modo, in base alla risposta o reazione che avrà, potremo decidere se fare il grande salto e dichiararci oppure no. In questo caso abbiamo scelto di utilizzare delle frasi famose.

Da quando sei entrato nella mia vita nulla è più come prima

La mia vita si è trasformata da quando ci sei tu al mio fianco

Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia esserne grato (Gabriel Garcìa Marquez)

Sento vibrare la tua voce in tutti i suoni del mondo (Paul Éluard)

La voce dei tuoi occhi è più profonda di tutte le rose (Edward Estlin Cummings)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore (Franz Kafka)

Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua (Alfred de Musset)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Non riesco a dire come ogni volta che metto le mie braccia intorno a te, io mi sento a casa (Ernest Hemingway)

Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce (Alda Merini)

Frasi ti amo da morire

Ti amo da morire è la classica iperbole degli innamorati, nessuno vorrebbe morire per amore (né dovrebbe) ma dirlo fa un grande effetto. Talvolta sottolineare anche un aspetto più teatrale può servire per far capire alla persona che amiamo quanto sia struggente e sublime il nostro sentimento. Tuttavia queste frasi, proprio per la loro drammaticità, andrebbero usate solo raramente

Ti amo da morire, così tanto che il mio cuore sembra scoppiare

Se solo tu sapessi quanto ti amo...ti amo da morire, ecco! L'ho detto

Si può amare da morire, ma morire d'amore no (Le ragazze, I neri per caso)

Quando siamo insieme il cuore batte così forte che mi sembra di morire

Ogni volta che ci salutiamo mi sembra di morire un po'

Non so se si può davvero morire d'amore, certo è che ogni tanto quando penso a te sento che, beh, ecco, potrei, potrei davvero

Non ho mai detto a nessuno "ti amo da morire", stavo aspettando che arrivasse la persona capace di regalarmi un sentimento di questa intensità

Vorrei dire che ti amo da morire, vorrei che tu ascoltassi questa confessione e mi dicessi che provi lo stesso per me

Ti amo così intensamente che talvolta mi sembra di non poter resistere

Non esistono parole per dire quanto ti amo

Ti amo perché: frasi

E' difficile elencare tutti i motivi per cui si ama una persona. Eppure ogni tanto un "Ti amo perché..." è più appropriato che mai. L'altro troverà di certo romantico sentire le caratteristiche che vi hanno fatto innamorare di lui o di lei o il particolare sentimento che è stato in grado di suscitare nel vostro cuore. Questi sono alcuni spunti a cui potete fare riferimento se volete dire "ti amo perché" ma non sapete bene da dove cominciare.

Ti amo perché sei l'unico capace di farmi volare, anche senza ali!

Perché ti amo? Per come mi fai sentire, per tutto quello che hai saputo darmi e che so che ancora mi darai

Se mi chiedo perché ti amo non so trovare la risposta, so solo che con nessuno mi sento felice come quando ci sei tu accanto a me

Perché ti amo? E' una domanda che avrebbe bisogno di una risposta troppo lunga e troppo complessa per riuscire a sintetizzarla in poche e semplici parole

Non c'è un unico motivo che mi permette di rispondere alla domanda "perché ti amo?", sono tanti, 1000 perché, 1000 motivi per amarti

Ti amo perché nessuno mi ha fatto sentire come mi fai sentire tu

Ti amo perché ho saputo da subito che avrei voluto passare ogni giorno della mia vita al tuo fianco

Ti amo perché anche se viaggiassi in lungo e in largo, so che al mondo non troverei nessun altro come te

Ti amo perché il sorriso con te non manca mai

Ti amo perché siamo fatti per dividere questa nostra vita

Te dua - Albanese

Albanese Ooheboka - Arabo

- Arabo Amo você - Brasiliano

- Brasiliano Miluji te - Ceco

- Ceco Ez te hezdikhem - Coreano

- Coreano Elsker dig - Danese

- Danese Anee ohevet otkha - Ebraico

- Ebraico Mahal kita - Filippino

- Filippino Rakastan sinua - Finlandese

- Finlandese Je t'aime - Francese

- Francese Kimi o ai shiteru - Giapponese

- Giapponese S’agapo - Greco

- Greco I love you - Inglese

- Inglese Taim i’ ngra leat - Irlandese

- Irlandese Mon rahkistan tonu - Lappone

- Lappone Anee omev otach - Palestinese

- Palestinese Kocham cie - Polacco

- Polacco Eu te amo, Amo te - Portoghese

- Portoghese Te iubesc - Rumeno

- Rumeno Ya tybyà lyublyu - Russo

- Russo Ich liebe dich - Tedesco

- Tedesco Phom rak khun - Thai

- Thai Nga kayrâng la gawpo yö - Tibetano

- Tibetano Szeretlek - Ungherese

“Sono fiero di te” Quando finiamo l’ultima forchettata di una sanissima insalata al posto del solito piatto di pasta, o riusciamo a farci valere all’interno di un impegnativo momento sul lavoro, la cosa migliore che il nostro uomo può fare è gonfiarsi di orgoglio per noi e dirci senza mezzi termini quanto sia fiero di noi. Essere riuscite a impressionare noi stesse è già di per sé una gran cosa, ma lasciare a bocca aperta il nostro partner… beh, quello è semplicemente fantastico.

“Quanto sei bella” Tutte ormai abbiamo fatto il pieno di complimenti spesso poco sinceri, e per tale motivo questa frase a volte ha soltanto il potere di farci alzare gli occhi al cielo. Ma nulla riesce a equiparare l’emozione che proviamo quando l’uomo che amiamo ce la sussurra appena sveglie, con i capelli arruffati e il mascara della sera prima un po’ sbavato sugli zigomi, e sappiamo che sì, lui lo pensa sul serio.

“Ti apprezzo” Portiamo fuori l’immondizia perché è ciò che si fa quando il cestino è pieno. Pieghiamo i loro calzini perché non tolleriamo il pensiero di un altro sperduto motivo a rombi che non trova il suo legittimo compagno. Non è nulla di speciale, e la riconoscenza non c’entra di certo. Ma un uomo riesce a trasformare un atto banale in qualcosa di più quando riconosce che i nostri gesti sono dettati dall’amore che proviamo per lui.

“Lascia che ti porti fuori stasera” La routine è il silenzioso killer della passione, e questo già si sapeva. Quindi, quando il nostro uomo desidera scappare dall’ennesima serata a casa davanti a un film e vuole portarci fuori a cena per una serata dedicata soltanto a noi due, significa che è intenzionato a mantenere la scintilla viva e scoppiettante.

“Ti appoggio, sempre” C’è poco da fare: se sappiamo di poter contare sul fatto che il nostro uomo “ci guarda le spalle” e sul suo incondizionato sostegno, non esistono ostacoli che non saremo in grado di superare.

“Mi dispiace” Non intendiamo quell’ipocrita varietà di scuse poco sentite, che ci vengono dette soltanto per farci tacere. Parliamo di quel “mi dispiace” che sottintende un’argomentazione più elaborata, come “Capisco perché stai provando questi sentimenti negativi, sto male all’idea di aver contribuito alla situazione e cercherò di fare del mio meglio affinché ciò non si ripeta mai più”. Quando viene detto così, esiste qualcosa di più tenero e amorevole?