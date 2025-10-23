Si impara crescendo. Le buone pratiche apprese quando si è ancora piccoli accompagnano per tutta la vita. Con il tempo diventano una routine naturale e piacevole, entrano a far parte della quotidianità trasformandosi in azioni automatiche e involontarie in età adulta.

È così per la corretta igiene orale: l’educazione a lavarsi i denti regolarmente, almeno due volte al giorno, mattina e sera, sia a casa sia fuori casa, dovrebbe, anzi deve iniziare ancora prima che spunti il primo dente da latte. In questo modo si possono prevenire la formazione della placca batterica e degli acidi che erodono lo smalto. Inoltre, è questa l’unica modalità attraverso cui una pratica di salute che dovrà essere mantenuta tutta la vita diventa un’abitudine.

Ecco allora come insegnare ai bambini e alle bambine a prendersi cura dei propri denti fin dall’infanzia, con poche, semplici mosse… e con l’aiuto di un alleato infallibile!

3 mosse per educare alla cura della bocca fin dall’infanzia

Innanzi tutto, è fondamentale iniziare presto, sin dai primi anni di vita, per abituare il bambino o la bambina a maneggiare con lo spazzolino e il dentifricio. Attenzione però che la pulizia dei denti non sia percepita come un obbligo o una costrizione, per evitare l’effetto opposto: il rifiuto.

Al contrario, deve essere vissuto come un momento giocoso, un’attività spassosa e piacevole. Incuriosiscono e divertono le storie o le filastrocche allegre; così come condividere la pratica di lavarsi i denti trasformandola in una sorta di appuntamento genitore-figlio.

Anche lasciare che siano il piccolo o la piccola a scegliere il proprio spazzolino, del colore o del personaggio che preferisce, innesca quella dose di interesse e di curiosità funzionale a far diventare un impegno quotidiano, a tratti monotono e ripetitivo come la pulizia dei denti, in un momento atteso, oltre che un gesto di autonomia e di benessere.

L’alleato infallibile

L’ideale è che ogni bambino e bambina abbia un kit personale con tutto il necessario per svolgere la sua igiene orale in modo autonomo, sia a casa sia fuori casa.

